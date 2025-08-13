С Басты взыскали долги по коммуналке

Суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных услуг с исполнителя Василия Вакуленко (Баста) и его супруги Елены Пинской. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — сообщили в суде. Информацию приводит РИА Новости. По данным агентства, взыскателем по делу выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма долга не разглашается.
Ранее столичный суд взыскал с рэпера Тимати (Тимура Юнусова) задолженность по взносам за капитальный ремонт жилого дома. Мировой судья района Раменки Москвы вынес судебный приказ о взыскании долга. Однако его точная сумма не раскрыта.
Также 5 августа налоговая служба заблокировала три банковских счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из-за задолженности, которую она медленно погашает. По данным источников, долг составил 283 тысячи рублей. Это не первый случай финансовых проблем спортсменки. Весной 2025 года ее долг перед ФНС достигал 1,5 млн рублей, но снизился до 818 тысяч после частичного погашения. В июне ФНС приостановила операции по счетам, затем Исинбаева выплатила 514 тысяч рублей. В прошлом году она закрыла долг в 465 тысяч рублей, избежав блокировки. Исинбаева, 28-кратная рекордсменка мира, проживает за границей, в основном в Испании. В начале 2025 года она вернулась в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова, с которым завоевала олимпийские награды, передает MK.RU.
