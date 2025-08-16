16 августа 2025

Четверо россиян вошли в сборную лучших игроков НХЛ XXI века

Евгений Малкин вошел в сборную игроков НХЛ XXI века
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Дацюк, Никита Кучеров и Евгений Малкин вошли в символическую сборную лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) первой четверти XXI века. Об этом 16 августа сообщается на официальном сайте лиги.

«Овечкин, Дацюк, Кучеров и Малкин — ведущие представители российского хоккея в НХЛ за последние 25 лет, их вклад в развитие лиги и успехи на льду невозможно переоценить», — говорится в заявлении НХЛ. При формировании сборной учитывались достижения спортсменов, начавших карьеру после 1 января 2000 года.

Американские СМИ уверены, что после окончания карьеры игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и игрок «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин станут одними из первых, кто будет включен в Зал славы НХЛ. Издание The Athletic опубликовало список из 16 хоккеистов, которые заслужили подобное признание.

