Суд отказался поддержать «соперника Паслера», который жаловался на избирком

Свердловский областной суд признал законным отказ в регистрации главреда информагенства «Контроль» Динамудина Садихова на выборах губернатора. Ранее Садихов подал иск в суд на региональный избирком, пытаясь вернуться в гонку за пост главы области.
«Садихов просил признать решение об отказе ему в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в этом статусе. Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отказал административному истцу в удовлетворении заявленных требований», — передает telegram-канал пресс-службы свердловских судов.
Решение суда еще не вступило в законную силу. У Динамудина Садихова имеется пять дней, чтобы попытаться обжаловать вердикт.
Как сообщало URA.RU, Садихов не набрал необходимое количество подписей в свою поддержку и не прошел муниципальный фильтр. Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов, но его подвело незнание законов. Кандидат не успел нотариально заверить некоторые подписи.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
