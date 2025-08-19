«Оторвало руку»: ребенка, травмировавшегося на эскалаторе в ТЦ Екатеринбурга, отправили на операцию

После травмирования ребенка в «Ботанике Молл» силовики завели уголовное дело
Степень тяжести вреда здоровью двухлетнего мальчика устанавливается следователями
Степень тяжести вреда здоровью двухлетнего мальчика устанавливается следователями Фото:

Ребенку, руку которого затянуло в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл» в Чкаловском районе Екатеринбурга, потребовалась операция. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

«Очевидцы, ставшие невольными свидетелями этой жуткой трагедии, рассказали в дежурную часть ОП-12 УМВД по городу Екатеринбургу о случившемся в 19:50. Скорая помощь прибыла на место ЧП через 7 минут. Травмированную часть руки врачи быстро убрали в лед и вместе с малышом доставили в девятую горбольницу Екатеринбурга, где в эти минуты проводится операция по спасению ребенка», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам фармацевта, которая оказала пострадавшему мальчику первую помощь, крови было не много. Когда она пришла, кисть ребенка была в эскалаторе. «Мальчик стоит, руку оторвало. Наложили бинт, дали потом холод скорой, чтобы кисть транспортировать», — поделилась с telegram-каналом «4 канал» Анастасия. 

В СК уточнили, что семья ребенка благополучная, на учете не состоит. Сейчас следователи выясняют все детали произошедшего. Устанавливаются и допрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал торгового центра, истребуется и изучается документация по обслуживанию эскалатора.

ЧП произошло вечером 19 августа в «Ботанике Молл». Двухлетний мальчик вместе с мамой и еще одним ребенком спускался на нижний этаж. Трагедия произошла, когда его мать ненадолго отвлеклась и потеряла малыша из виду. 

