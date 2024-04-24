В банке ХМАО нашли фальшивые деньги

25 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В банке Сургутского района нашли фальшивую пятитысячную купюру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудник банка в Сургутском районе ХМАО при проверке наличных денег в кассе обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выявить источник подделки и привлечь виновных лиц к ответственности. «В Сургутском районе старшим кассиром банка, при перерасчете денежной наличности обнаружен билет Банка России номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Ведется проверка», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. Экспертиза подтвердила, что купюра произведена не Госзнаком: любые денежные знаки, изготовленные вне его производства считаются подделками. Полиция возбудила уголовное дело по факту фальшивомонетничества. Производство поддельных денежных знаков карается по статье 186 Уголовного кодекса РФ. Наказание может включать штрафы, обязательные работы или лишение свободы на срок до восьми лет. Ранее URA.RU писало, что ХМАО заполонили поддельные купюры. В Лангепасе с участием ОМОН задержана группа фальшивомонетчиков, распространявшая фальшивые деньги по всему округу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник банка в Сургутском районе ХМАО при проверке наличных денег в кассе обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выявить источник подделки и привлечь виновных лиц к ответственности. «В Сургутском районе старшим кассиром банка, при перерасчете денежной наличности обнаружен билет Банка России номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Ведется проверка», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. Экспертиза подтвердила, что купюра произведена не Госзнаком: любые денежные знаки, изготовленные вне его производства считаются подделками. Полиция возбудила уголовное дело по факту фальшивомонетничества. Производство поддельных денежных знаков карается по статье 186 Уголовного кодекса РФ. Наказание может включать штрафы, обязательные работы или лишение свободы на срок до восьми лет. Ранее URA.RU писало, что ХМАО заполонили поддельные купюры. В Лангепасе с участием ОМОН задержана группа фальшивомонетчиков, распространявшая фальшивые деньги по всему округу.