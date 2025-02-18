Власти Перми организуют десятки тысяч новых мест для захоронений

В Перми подготовят более 10 тысяч мест для захоронения на существующих кладбищах. Еще порядка 56 тысяч мест появятся на новом участке. Об этом на комитете по городскому хозяйству пермской гордумы рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Евгений Радостев. Слова чиновника передает корреспондент URA.RU.
«В 2025 году порядка 8500 новых мест для захоронения планируется организовать на Заозерском кладбище. Администрация Перми ведет работу по возобновлению захоронений на кладбищах Кислотные дачи и Закамское, где появятся около 2000 мест. Проект установления санитарно-защитных зон завершат в первом квартале 2025 года. Также объявлена закупка на создание санитарно-защитных зон на Северном кладбище», — рассказал Радостев.
Новое кладбище планируют создать в границах Мотовилихинского лесничества. По предварительным расчетам, количество новых мест погребения составит 56 тысяч. На работы по определению пригодных для захоронений частей участка заложили 7,5 млн рублей.
По состоянию на февраль 2025 года, резерв подготовленных площадей на городских погостах составляет порядка пяти тысяч мест. В прошлом году в краевой столице скончались 7 600 человек, из них 3 535 были подзахоронены.
Проблема дефицита мест для захоронений в Перми усугубилась после закрытия Северного кладбища. С 2021 года оно стало доступно только для подзахоронений, захоронений почетных граждан и детей. В августе 2024 года власти отобрали новые площадки для размещения кладбищ.
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