Продюсер Горенбург объяснил, почему из «Красной строки» вычеркнули одно из лучших издательств РФ

«Издательство Ивана Лимбаха» не допустили к участию в книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге, потому что оно должно было подумать о самоцензуре. Об этом заявил директор фестиваля и продюсер Евгений Горенбург
«Это очень обычный вопрос: „Как вы отбираете издательства в наше непростое время?“. Мы очень надеемся на самоцензуру авторов. И ваш вопрос, скорее всего, к „Издательству Ивана Лимбаха“, которое не понимает, почему их не допустили», — пояснил Горенбург.
Предположительно, издательству отказали из-за того, что оно продает книгу иноагента — культуролога Александра Эткинда (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов). В середине августа команда сообщила, что его книга будет снята с продажи с 1 сентября.
Команда «Издательства Ивана Лимбаха» рассказала, что организаторы «Красной строки» уведомили их об исключении из состава участников за неделю до начала фестиваля, не предоставив подробных объяснений. В 2025 году издательство впервые не было допущено к мероприятию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!