Россия введет новые пошлины в адрес недружественных стран

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил изучить Минпромторгу вопрос о введении пошлин на пищевую пленку для недружественных стран. Об этом сообщил кабинет министров.
«В целях поддержки внутреннего производства Денис Мантуров поручил Минпромторгу России проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран», — говорится в сообщении. Отмечается, что во время поездки в Ростовскую область Мантуров посетил производителя пластиковой оболочки «Атлантис-Пак», которая подтвердила готовность в полном закрытии потребности в пленке на российском рынке.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин неоднократно подчеркивал важность поддержки отечественных производителей оборудования и перехода пищевой промышленности на российские технологии, чтобы снизить зависимость от импорта из недружественных стран. Для этого правительство внедряет меры господдержки, включая льготное кредитование и субсидии, а также ведет прямой диалог с бизнесом для доработки инструментов импортозамещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.