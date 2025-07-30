Мишустин обновил стратегию по борьбе с санкциями

Премьер-министр Михаил Мишустин повысил роль частных промышленных компаний в преодолении санкционных ограничений. На встрече с учредителем группы «ОренКлип» (Оренбург) 30 июля председатель правительства отметил, что важно переходить на российское оборудование в пищепроме, поэтому власти готовы помогать своим производителям. Как объяснили URA.RU эксперты, премьеру необходим прямой диалог с бизнесом, чтобы лучше понимать ситуацию в отраслях и донастроить меры поддержки.
«Правительство помогает таким компаниям, используя целый набор инструментов. В первую очередь, это Фонд развития промышленности, льготные кредиты, льготное субсидирование. Такие востребованные меры поддержки, как программы „Росагролизинга“ для закупки российского оборудования, тоже, знаю, применялись вашим предприятием», — обратился Мишустин к собеседнику и поинтересовался, насколько эти механизмы действенны.
По словам Иванова, отрасль пищевого машиностроения переживает «настоящий ренессанс». Его группа компаний занимается изготовлением оборудования для производства колбасных изделий и всех видов полуфабрикатов, а также для заморозки, очистки сточных вод. Производственная база на 65% состоит из отечественных станков.
С помощью мер господдержки группа компаний наладила начальное производство комплектующих для высокоскоростных термоформовочных машин для упаковки колбасных изделий, увеличила количество производимых запчастей, а затем запустила производство самих таких станков.
«В текущем году объем рынка продукции, которой вы занимаетесь, вырос существенно — примерно на треть. Это прежде всего оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Связано это во многом с достижениями нашего агропрома в целом. Есть прирост как по ключевым отраслям, включая животноводство и мясопереработку, так и по другим, перспективным. А значит, спрос на вашу продукцию растет — это современные станки, линейки оборудования.
Тем более что задачи развития собственного производства в этом секторе еще не решены. У нас пока на внутреннем рынке доля отечественной техники – чуть больше половины», — сказал председатель правительства.
Компания Иванова уже реализует совместный проект с сетью «Вкусно — и точка» и группой «Черкизово» по производству высокопроизводительных линий по выпуску наггетсов с локализацией 90%. Также в разработке роботизация разделки баранины, крупного рогатого скота и свиней, укладки готовых колбасных изделий. На вопрос Мишустина, когда российские производители смогут полностью обеспечивать оборудованием пищевые предприятия, Иванов ответил, что станкостроители к этому готовы — нужен спрос со стороны заказчиков.
Михаил Мишустин провел уже ряд встреч с представителями частных компаний. В основном это производители оборудования. Так, в феврале председатель правительства принял у себя Юрия Тарарыкина — генерального директора компании «Мехатроника» (Иваново), которая производит программно-аппаратные комплексы для станков. В апреле премьер пообщался в своем кабинете с гендиректором НПК «Морсвязьавтоматика» (производит промышленное, энергетическое и судовое оборудование) Андрианом Правдиным. В мае — с главой совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрей Канунников.
Для решения ряда задач, в том числе по импортозамещению и преодолению санкционного давления, правительству и лично премьер-министру нужен прямой диалог с участниками рынка, объясняет директор Центра региональной политики Владимир Климанов. Чтобы объективно представлять себе ситуацию, необходима информация из первых уст. Поэтому Мишустин все чаще встречается с представителями бизнеса.
«Кроме того, вопросы технологического развития часто носят деликатный характер. Это связано с тем, что нужно преодолевать конкуренцию с зарубежными производителями, решать вопросы с параллельным импортом. Есть и другие вопросы, которые могут потеряться в общем потоке информации.
Частные компании как раз и являются главными получателями мер поддержки, и диалог с ними позволяет оценить эффективность этих инструментов. Тем более, меры меняются, часто используется механизм авансирования, по-другому идет казначейское сопровождение», — говорит Климанов.
Внимание премьера к оборудованию для пищевой промышленности обусловлено тем, что предприятия, выпускающие продукты питания, до сих пор серьезно зависят от импортных станков, объясняет доктор экономических наук Леонид Холод. «Если зайти на любой мясокомбинат, там оборудование будет в основном иностранного производства, причем из недружественных стран. Потому что они предлагали хорошие условия, техника производительная и высокого качества. И она по-прежнему работает. Правительство работает над тем, чтобы со временем заместить это оборудование отечественным. И чем выше будет спрос на российские станки, тем более доступными они будут по ценам», — комментирует собеседник URA.RU.
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