В Челябинске презентовали учебник по предмету, который заменит обществознание

В Челябинске презентовали новый учебник по краеведению для 5-7 классов. Предмет «История нашего края» заменит в школьной программе обществознание. Пресс-конференция, посвященная выпуску учебника, состоялась в медиахолдинге «Гранада Пресс».
«Преподавание истории родного края должно быть обеспечено учебными пособиями. Это установка федерального Министерства просвещения. Новый курс называется „История нашего края“, — сообщил доцент кафедры истории России Челябинского госуниверситета Вячеслав Кузнецов.
Курс рассчитан на три учебных года — пятый, шестой и седьмой класс. Предмет будет изучаться в пятом классе один раз в неделю, в шестом и седьмом классе — один раз в две недели. Предмет «История нашего края» придет на смену урокам обществознания. Редакционный совет по подготовке учебника включает шесть докторов наук. Всего авторский коллектив превышает 30 человек. Сейчас учебник находится в печати. В ближайшее время он начнет поступать в учебные заведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!