В Президентском полку провели «День Челябинской области», сообщает пресс-служба УФСБ по региону. На встречу с военнослужащими из области прибыла целая делегация.
День начали с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После для делегации провели экскурсию по территории Кремля. Затем пообщались с военными-земляками.
«Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть! И задачи он решает самые важные. Это и обеспечение безопасности первых лиц государства, сохранность кремлевских ценностей, других важных государственных объектов. Мы, военнослужащие региона, гордимся тем, что в состав полка за осенний и весенний призывы вошли 40 ребят-земляков, ведь не зря офицеры и солдаты называют „кремлевцев“ лицом армии и страны», — отметил на встрече сотрудник челябинского Управления ФСБ, ветеран Кремлевского полка Игорь П.
Под конец общения военным вручили памятные подарки и сувениры. Вечер же завершился концертом, в котором выступили симфоджаз-оркестр и солисты Челябинской Государственной филармонии.
«День Челябинской области в Президентском полку» служит плацдармом для формирования у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну и свой народ, уважения к его великим вершинам и достойным страницам прошлого. Подобные мероприятия помогают укрепить моральный дух военнослужащих, показывая им, что они не одни — за их спинами стоят поддержка и уважение их земляков», — отметил в конце вечера Председатель Челябинской региональной организации ветеранов Кремлевского/Президентского полка Сергей Деев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!