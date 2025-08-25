Челябинские туристы попали в тайфун на Хайнане

Туристы из Челябинска попали в тайфун на китайском острове Хайнань. Как рассказывают участники рынка, условия после катаклизма разные: на одних туристах ураган никак не отразился, другие сидят в отеле без света.
« У нас на Хайнане находятся туристы, которые за помощью не обращались. При этом они находятся в сети», — рассказала URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко.
Челябинские турагенты активно обсуждают тайфун «Каджики», который разбушевался в районе острова на юге Китая накануне, 24 августа. В провинции был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования. В зоне катаклизма оказалась также столица острова Санья.
Челябинским путешественникам пришлось использовать фонарик, поскольку электричество в отеле то появляется, то пропадает. Балконы закрыты, из здания персонал гостиницы не выпускает. Другие турагенты отметили, что питание и свет у их клиентов имеются.
Вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь сообщил российским СМИ, что порядка 600 туристов задержатся на острове. Сложности с полетами возникли в связи с тайфуном. По данным URA.RU, ливень и ураганный ветер на острове вынудили закрыть все заведения и остановили работу общественного транспорта. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в настоящий момент на Хайнане отдыхает около восьми тысяч россиян.
