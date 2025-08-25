В Челябинске установлен виновник попадания нефтепродуктов в реку Миасс

Нефтепродукты в реку Миасс в Челябинске попали с гаражного кооператива
© Служба новостей «URA.RU»
Пятно в реку Миасс попало с гаражного кооператива
Пятно в реку Миасс попало с гаражного кооператива

Нефтепродукты в реку Миасс в центре Челябинска попали с территории гаражно-строительного кооператива, представили которого незаконно врезались в ливневую канализацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.

«На территории одного из гаражно-строительных кооперативов города выявлена незаконная врезка в ливневую канализацию, которая попадает в русло реки Игуменка. Именно через этот водоем нефтепродукты попали в реку Миасс», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

При тщательном обследовании территории зафиксирован слой нефтепродуктов толщиной от одного до пяти сантиметров, нарушение герметичности емкостей и трубопроводов для дизельного топлива. Все это стало причиной попадания нефтепродуктов в окружающую среду.

В отношении виновника возбуждено уголовное дело по части первой статьи 250 УК РФ (загрязнение рек). Информация направлена в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Экологическое ЧП около Ленинградского моста в центре Челябинска произошло 13 августа. На реке Миасс появилось масляное пятно, похожее на разлив топлива. На месте были оперативно установлены заградительные боне и подвезен специальный сорбент для утилизации масляной пленки. Позднее выяснилось, что в реку Миасс нефтепродукты попали из подводной реки Игуменки. В Игуменку, в свою очередь, они попали в районе от дома № 5а по улице Труда до дома № 4 по улице Свободы. 

