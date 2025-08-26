Экс-адвокат из Екатеринбурга, арестованный по делу экс-невестки Чернецкого, вырвался из-под ареста

В Екатеринбурге бывший адвокат Певчев вышел из-под домашнего ареста
Владимир Певчев обвиняется в покушении на мошенничество
Владимир Певчев обвиняется в покушении на мошенничество Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения бывшему адвокату Владимиру Певчеву (лишился статуса), которого обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«В продлении меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано. Певчеву избрали запрет определенных действий», — пояснили в инстанции. По данным агентства, Певчев признал вину.

Как писало URA.RU, Певчев был задержан 2 июля вместе с коллегой Артемом Жуковым (находится в СИЗО). В уголовном деле фигурирует сумма в три миллиона рублей. Эти деньги Певчев якобы получил частями: сначала 500 тысяч рублей, потом 2,5 миллиона. Силовики задержали его при получении второй части.

Предположительно, деньги якобы должны были стать взяткой неким правоохранителям — чтобы клиент Певчева остался в статусе свидетеля по уголовному делу. По словам источника URA.RU, речь может идти о помощнице экс-главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, которого объявили в розыск. По другой версии (официально не подтвержденной), девушка могла действовать в интересах Пузанкова.

Против него ранее возбудили дело о мошенничестве. Он сбежал из России, силовики объявили его в розыск. Известно, что Пузанков — фигурант громкого уголовного дела о незаконном возмещении НДС, в котором обвиняют Анастасию Чернецкую, коммерсантов Василия Петрова и Алексея Шахмаева. Их уголовное преследование началось прошлой весной. По версии следствия, коммерсанты предоставляли ложные декларации и получали крупные налоговые вычеты. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

