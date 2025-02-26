Путин расширил политический ресурс перед встречей с Трампом

Президент Владимир Путин увеличил политический ресурс перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. На встрече с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало глава государства заявил, что намерен наращивать экономические связи между странами. Как объяснили эксперты URA.RU, новые проекты в Африке позволят России расширить контакты с другими союзниками.
Лидер Гвинеи-Бисау 26 февраля посетил Россию уже в четвертый раз. Перед началом мероприятий в Большом Кремлевском дворце Эмбало возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и отдал честь военнослужащим Президентского полка. После этого в Георгиевском зале прошла церемония официальной встречи глав государств. Затем прошли переговоры сначала в узком, а потом в расширенном составах.
В начале беседы Путин отметил, что установлению дипотношений между Россией и Гвинеей-Бисау исполняется 52 года, но доверие только растет. Глава государства поблагодарил Эмбало за участие в саммитах «Россия — Африка» и существенный вклад в совместную работу. Российский лидер отдельно отметил, что товарооборот России со всем континентом вырос в 2024 году на 10%.
“Правда, торгово-экономические связи между нашими странами, безусловно, нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон. Очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы они набирали все-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности: многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке”, — заявил Путин.
Глава государства также пожелал Эмбало удачи на предстоящих выборах. Путин выразил надежду, что бисайцы окажут доверие действующему президенту и он продолжит поддерживать добрые отношения, сложившиеся между Россией и Гвинеей-Бисау.
Бисайский лидер обратился к Путину по-русски. «Спасибо, брат, дорогой Путин», — сказал Эмбало. Президент африканской страны поблагодарил Россию за помощь в становлении Гвинеи-Бисау. По его словам, бисайцы готовы и дальше «укреплять узы сотрудничества», причем не только с Москвой, но и всей Африкой.
Встреча Путина с лидером маленькой африканской страны с населением около двух миллионов человек прошла в торжественной обстановке в самом большом зале Кремля. Гвинея-Бисау обладает важными для России ресурсами, что особенно актуально на фоне активизировавшихся контактов Москвы и Вашингтона, считает кандидат политических наук, африканист Наталья Пискунова.
Тема ресурсов, в частности, редкоземельных металлов, стала одной из основных 24 февраля, когда Путин предложил партнерам из США совместную работу в этой сфере. В свою очередь Трамп отметил, что Штаты заинтересованы в «ценных ресурсах» России. Как отмечают политологи, эта тема может стать одной из основных на предстоящей встрече российского и американского лидеров.
«Гвинея-Бисау знаменита своими обширными залежами бокситов, относительно удобных для добычи и транспортировки. Это важно для алюминиевой промышленности, а значит — для всего российского машино- и приборостроения», — объяснила собеседница URA.RU.
По ее словам, компания «Русал», чей владелец Олег Дерипаска присутствовал сегодня на российско-бисайских переговорах, готовит новые крупные проекты в этой стране, среди которых глубоководный порт и железная дорога.
Подразумевается, что транспортная артерия соединит Гвинею-Бисау с другими африканскими партнерами России: Мали, Буркина-Фасо и Нигером, не имеющими выхода к морю. “Это хаб для морской торговли, перевозки российских товаров, возможность обслуживать суда”, — отметила Пискунова.
В этом районе Африки часто вспыхивают революции, но Россия принимает все усилия, чтобы застраховать свои вложения, продолжила политолог. Политическая стабильность в этих странах зависит от того, насколько силен приток инвестиций и стабильно пополнение местных бюджетов. При этом, тот же «Русал» в Гвинее-Бисау занимается не только коммерческими, но и социальными проектами, отметила Пискунова. Параллельно со строительством дорог возводят школы, больницы, такие проекты невозможны без поддержки государства, поэтому внимание уделяется на самом высоком уровне, добавила африканист.
Помимо полезных ископаемых Гвинея-Бисау обладает богатыми рыбными запасами, отметил научный сотрудник Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа Владимир Шубин. Безопасность остается другим важным направлением, по которому Россия успешно работает со многими африканскими странами, добавил африканист. Собеседник URA.RU дважды посещал Гвинею-Бисау и считает, что страна прошла самые трудные годы, когда ее сотрясали серьезные политические кризисы, гражданское противостояние. Впереди открываются большие перспективы, а отечественные инвестиции принесут пользу как самой России, так и бисайцам, резюмировал Шубин.
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