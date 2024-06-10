На ЧТЗ в Челябинске создадут коллектив по управлению раритетными танками

На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске сформируют коллектив по управлению раритетными танками и другой военной техникой. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей, выводить машины сотрудникам предстоит по особым датам.
«Завод „ЧТЗ-Уралтрак“ планирует создать коллектив неравнодушных специалистов, которые смогут выполнять почетную миссию по управлению легендарными машинами на патриотических и творческих проектах региона. В преддверии Дня Победы в 2024 году многие заводчане выразили готовность стать частью этого знаменательного события», — рассказал союзмаш в telegram-канале.
Историческую технику предприятие сохраняет на ходу. В коллекции находятся образцы, выпущенные в разные годы. Среди них танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152, трактора С-65, С-80, Т-100, Т-100М и Т-800.
Бронетехника завода активно используется на мероприятиях патриотической направленности. На является постоянным участником парадов Победы на площади Революции, танковых фестивалей «Броня Танкограда», «Уральские герои» и других событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!