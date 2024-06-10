10 июня 2024

На ЧТЗ в Челябинске создадут коллектив по управлению раритетными танками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На челябинском заводе создадут коллектив для управления раритетной техникой
На челябинском заводе создадут коллектив для управления раритетной техникой Фото:

На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске сформируют коллектив по управлению раритетными танками и другой военной техникой. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей, выводить машины сотрудникам предстоит по особым датам.

«Завод „ЧТЗ-Уралтрак“ планирует создать коллектив неравнодушных специалистов, которые смогут выполнять почетную миссию по управлению легендарными машинами на патриотических и творческих проектах региона. В преддверии Дня Победы в 2024 году многие заводчане выразили готовность стать частью этого знаменательного события», — рассказал союзмаш в telegram-канале.

Историческую технику предприятие сохраняет на ходу. В коллекции находятся образцы, выпущенные в разные годы. Среди них танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152, трактора С-65, С-80, Т-100, Т-100М и Т-800.

Бронетехника завода активно используется на мероприятиях патриотической направленности. На является постоянным участником парадов Победы на площади Революции, танковых фестивалей «Броня Танкограда», «Уральские герои» и других событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске сформируют коллектив по управлению раритетными танками и другой военной техникой. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей, выводить машины сотрудникам предстоит по особым датам. «Завод „ЧТЗ-Уралтрак“ планирует создать коллектив неравнодушных специалистов, которые смогут выполнять почетную миссию по управлению легендарными машинами на патриотических и творческих проектах региона. В преддверии Дня Победы в 2024 году многие заводчане выразили готовность стать частью этого знаменательного события», — рассказал союзмаш в telegram-канале. Историческую технику предприятие сохраняет на ходу. В коллекции находятся образцы, выпущенные в разные годы. Среди них танки Т-34 и ИС-3, самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152, трактора С-65, С-80, Т-100, Т-100М и Т-800. Бронетехника завода активно используется на мероприятиях патриотической направленности. На является постоянным участником парадов Победы на площади Революции, танковых фестивалей «Броня Танкограда», «Уральские герои» и других событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...