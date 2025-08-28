Челябинцы потратят на осенний гардероб 15 тысяч рублей

Челябинцы планируют потратить на осеннюю одежду около 15 тысяч рублей. При этом 34% челябинцев хотят приобрести пальто или куртку, а 32% — брюки или джинсы, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Среди опрошенных 26% челябинцев рассказали, что купят практичную обувь и легкую верхнюю одежду для начала осени, 23% — нужны новые худи или свитшоты, и каждому пятому респонденту (20%) — обувь „на выход“. Больше половины опрошенных (62%) не планируют этой осенью тратить деньги на непрактичные вещи», — отметили в пресс-службе.
Также 16% челябинцев поделились, что в их осеннем гардеробе есть эффектные обувь и аксессуары, которые нельзя назвать повседневной одеждой. Они хотели бы купить необычный образ для конкретного мероприятия. А 15% опрошенных хотели бы приобрести что-то из лимитированной коллекции.
Что касается бюджета, 40% опрошенных челябинцев потратят осенью на одежду от 5 000 до 10 000 тысяч рублей, 24% — от 10 000 до 25 000, 14% челябинцев выделили на обновки сумму до 5 000 рублей. При этом мужчины, несмотря на расхожий стереотип, планируют потратить на обновление гардероба больше, чем женщины. Всего от 25 000 до 50 000 рублей (9% против 7%).
