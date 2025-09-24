Спикер Сухих пригласил пермяков посетить выставку о подвиге прикамских бойцов

В пермском историческом парке «Россия — моя история» еще неделю будет представлена выставка «Zа жизнь!». Она была создана по предложению спикера регионального Заксобрания Валерия Сухих. В экспозиции представлены личные вещи участников специальной военной операции из Пермского края. Ветераны СВО, члены Молодежного парламента при региональном Законодательном Собрании Даниил Степанов и Леонид Новохатский провели презентацию выставки для учащихся школ и колледжей.
«Важно, чтобы как можно больше людей соприкоснулись с реальными судьбами бойцов и узнали об их подвиге, неоценимом вкладе каждого в общее дело. Наш долг — оберегать подлинность сегодняшних событий для будущих поколений и помогать нашим ребятам в зоне боевых действий. Это наше общее дело независимо от поколения», — отметил Валерий Сухих.
В пресс-службе Заксобрания Пермского края отметили, что вещи для выставки привезли из зоны СВО военнослужащие и волонтеры. Работа по сбору экспонатов велась несколько месяцев, были задействованы личные архивы пермяков и архивы музеев. На презентации выставки Даниил Степанов и Леонид Новохатский поделились с учениками школ и колледжей личными историями, рассказали об организациях, которые собирают гуманитарные грузы, и пригласили подростков включиться в эту работу. Также ребятам показали фотовыставку «Хроники террора украинского неонацистского режима». Это совместный проект Государственной Думы РФ и агентства «РИА Новости». Репортажные фотографии рассказывают о преступлениях киевского режима против мирного населения.
«Такие встречи раскрывают границы нашего существования. Патриотизм для нас начинается, в том числе с истории нашей школы. Экспонаты выставки, которые вы сегодня видели, — это не просто вещи. За этими историями стоит наш выпускник, который погиб 1 августа этого года. Перед отъездом на СВО он первым делом пришел в школу, к нам, к учителям», — отметила директор МАОУ «СОШ №1» Валентина Семеновна Нестюричева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!