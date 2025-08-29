В Екатеринбурге смягчили приговор отцу, который несколько лет насиловал дочь

В Екатеринбурге скостили тюремный срок Станиславу Е., которого осудили за сексуальное насилие над дочерью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, где прошла апелляция.
«Из обвинения исключены часть действий, составообразующий признак применения насилия по части преступлений, а также внесены изменения приговор в части признания обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Окончательное наказание снижено до 16 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок два года», — сообщили в суде.
В мае Кировский райсуд приговорил Станислава к 18 годам лишения свободы. По версии следствия, мужчина якобы насиловал дочь с 2019 года. Силовики объявили его в розыск в начале прошлого года — и спустя пару недель Станислав был задержан.
Сначала он сознался в преступлениях, а потом резко отказался от показаний. Ему вменили десять преступных эпизодов, говорил источник URA.RU.
