Каждая пятая свердловская школа провалила проверку на пожарную безопасность

В Свердловской области 259 школ не прошли проверку на пожарную безопасность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под проверку попали 1208 школ
Под проверку попали 1208 школ Фото:

В Свердловской области 259 школ из 1208 не прошли проверку на пожарную безопасность. О нарушениях требований рассказал главный госинспектор региона по пожарному надзору Сергей Махнев.

«Характерными нарушениями являются несоответствие путей эвакуации требованиям, а также неисправность систем противопожарной защиты», — сказал Махнев в ходе пресс-конференции ТАСС. К административной ответственности привлекли 92 человека.

Прокурорские проверки в школах региона выявили около двух тысяч нарушений, что остается на уровне прошлогодних показателей. В числе основных проблем: противоречия в локальных документах, нехватка учителей, ошибки при оснащении классов необходимым оборудованием и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 259 школ из 1208 не прошли проверку на пожарную безопасность. О нарушениях требований рассказал главный госинспектор региона по пожарному надзору Сергей Махнев. «Характерными нарушениями являются несоответствие путей эвакуации требованиям, а также неисправность систем противопожарной защиты», — сказал Махнев в ходе пресс-конференции ТАСС. К административной ответственности привлекли 92 человека. Прокурорские проверки в школах региона выявили около двух тысяч нарушений, что остается на уровне прошлогодних показателей. В числе основных проблем: противоречия в локальных документах, нехватка учителей, ошибки при оснащении классов необходимым оборудованием и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...