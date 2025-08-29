Каждая пятая свердловская школа провалила проверку на пожарную безопасность

В Свердловской области 259 школ из 1208 не прошли проверку на пожарную безопасность. О нарушениях требований рассказал главный госинспектор региона по пожарному надзору Сергей Махнев.
«Характерными нарушениями являются несоответствие путей эвакуации требованиям, а также неисправность систем противопожарной защиты», — сказал Махнев в ходе пресс-конференции ТАСС. К административной ответственности привлекли 92 человека.
Прокурорские проверки в школах региона выявили около двух тысяч нарушений, что остается на уровне прошлогодних показателей. В числе основных проблем: противоречия в локальных документах, нехватка учителей, ошибки при оснащении классов необходимым оборудованием и другие.
