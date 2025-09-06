России предстоит идти «сложным путем» для сохранения собственной культуры и традиций на фоне давления западных моделей. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Нам надо идти сложным путем. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, — это путь в никуда», — сказала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
По словам дипломата, западные страны превращают культуру в инструмент политического влияния. Поэтому в России важно сохранить национальную идентичность. Захарова также добавила, что сохранять и развивать традиции, например в кино и других общественных сферах, несмотря на трудности, очень непросто, но это помогает противостоять давлению.
Во Владивостоке в эти дни проходит ВЭФ. Участники форума обсуждали перспективы и риски международного сотрудничества, а также новые условия ведения внешней политики России. В международном мероприятии также принял участие лично президент РФ Владимир Путин. Его выступление стало частью широкой дискуссии о стратегии безопасности и экономического развития страны в условиях продолжающегося давления со стороны западных государств.
Ранее Захарова заявила, что страны Запада стремятся уничтожить мировой спорт. Она сказала, что это видно по тому, что спортсменов не допускают до соревнований, и назвала такие действия нечестной конкуренцией. Также официальный представитель российского МИД отметила, что спорт разрушают из-за навязывания определенных идей. По ее мнению, в такой ситуации нужно создавать альтернативные спортивные площадки, передает ее слова RT.
