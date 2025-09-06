«Я же вам сказала!»: Захарова рассказала, как нарвалась на гнев актрисы Гурченко в Китае

Советская и российская актриса Людмила Гурченко сорвалась на Официального представителя МИД РФ Марию Захарову. О своей ссоре, произошедшей в начале 1990-х годов в посольстве России в Китае дипломат рассказала на бизнес-завтраке в рамках Восточного экономического форума
«Примерно в 1992 году приезжала Людмила Марковна Гурченко. Она предупредила, что ее нельзя снимать, но я снимала. Мы только купили ручную маленькую камеру. Потом она меня засекла и сказала: „я же вам сказала!“», — рассказала Захарова о времени, когда жила в Китае. Как напомнила дипломат, ее отец работал в посольстве СССР, а затем России в Пекине, где она провела детство и овладела китайским языком.
Вспоминая времена активной культурной дипломатии, Захарова отметила: «Наше посольство в Китае построено на месте отечественной Духовной миссии, но после всех событий в нашей стране превратилось в дипломатическое представительство. Вы знаете сколько кинозалов было в этом посольстве?». Она подчеркнула важность таких площадок для обмена культурой и проведения встреч с известными актерами.
Представитель МИД уточнила, что в посольстве работал двухэтажный кинозал для торжественных приемов и премьер отечественных фильмов, а также уличный зал, где показы устраивали для дипкорпуса и китайского руководства. Для сотрудников посольства и их детей организовывали показы на открытом воздухе по выходным, а также действовал клуб для концертов и кинопросмотров. По словам дипломата, эти инициативы были частью системной работы по продвижению российской культуры за рубежом.
Сегодня, по мнению Захаровой, подобные формы культурного обмена требуют переосмысления. Она указала на необходимость развивать онлайн-платформы для демонстрации российских фильмов с качественным переводом: «Без этого, простите, мы оставим это все для себя», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на кампусе Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
