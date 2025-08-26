В Грузии сообщили, что Запад обещал Тбилиси оружие в случае вступления в войну с Россией

Западные страны предлагали Грузии военную поддержку в обмен на открытие «второго фронта» против России. Об этом рассказал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее», — сказал Каладзе. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что у грузинских властей имеются подтверждения фактов давления и шантажа со стороны западных стран, однако в настоящее время раскрывать эти материалы они не планируют. Кроме того, он отметил, что европейские представители продолжают оказывать давление на Тбилиси, на этот раз угрожая возможной отменой безвизового режима.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государства Евросоюза прибегли к шантажу в отношении грузинских властей после отказа Тбилиси в 2022 году присоединиться к конфликту против России. Он сообщил, что стране «предоставили статус кандидата без каких-либо оснований», пишет RT.
