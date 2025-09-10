Еще в одном российском городе аэропорт перестал принимать самолеты

В Нижнем Новгороде временно ограничили перелеты
В Нижнем Новгороде введены временные ограничения на перелеты в международном аэропорту Стригино. Об этом сообщили в Росавиации. Решение связано с мерами безопасности.

«Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Мы просим пассажиров уточнять актуальную информацию по рейсам у авиакомпаний», — отметил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Ограничения носят временный характер. Пассажирам, чьи рейсы отменены или перенесены, рекомендовано следить за обновлениями и заранее обращаться к перевозчикам для получения информации о статусе вылетов и возможностях перебронирования билетов.

Ранее Росавиация уже сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Стригино. Также в международном аэропорту Сочи были задержаны девять рейсов на фоне введения ограничительных мер.

