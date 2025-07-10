Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином города, чтобы увеличить турпоток в Еманжелинск

Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска
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История Шейк формирует здоровую амбициозность у молодого поколения, уверен автор идеи
История Шейк формирует здоровую амбициозность у молодого поколения, уверен автор идеи Фото:

Модель Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска Челябинской области, что поможет увеличить туристический поток в город. Соответствующее обращение в администрацию города подал Роман Масленников. 

«Подал заявку в администрацию, чтобы признали великолепную Ирину Шейк почетным гражданином города. Мне кажется, туристический поток надо увеличивать любыми добрыми способами», — написал Масленников на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Приезд Шейк в Еманжелинск станет городским событием и вторым Днем города, уверен автор идеи. Он даже сам приехал в Еманжелинск, чтобы подать соответствующее заявление. «История Ирины — это пример того, что даже из небольшого провинциального города можно выйти на мировой уровень. Именно такие истории формируют здоровую амбициозность у молодых жителей региона», — говорится в обращении. 

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Модель Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска Челябинской области, что поможет увеличить туристический поток в город. Соответствующее обращение в администрацию города подал Роман Масленников.  «Подал заявку в администрацию, чтобы признали великолепную Ирину Шейк почетным гражданином города. Мне кажется, туристический поток надо увеличивать любыми добрыми способами», — написал Масленников на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Приезд Шейк в Еманжелинск станет городским событием и вторым Днем города, уверен автор идеи. Он даже сам приехал в Еманжелинск, чтобы подать соответствующее заявление. «История Ирины — это пример того, что даже из небольшого провинциального города можно выйти на мировой уровень. Именно такие истории формируют здоровую амбициозность у молодых жителей региона», — говорится в обращении. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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