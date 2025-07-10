Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином города, чтобы увеличить турпоток в Еманжелинск

Модель Ирину Шейк предложили сделать почетным гражданином Еманжелинска Челябинской области, что поможет увеличить туристический поток в город. Соответствующее обращение в администрацию города подал Роман Масленников.
«Подал заявку в администрацию, чтобы признали великолепную Ирину Шейк почетным гражданином города. Мне кажется, туристический поток надо увеличивать любыми добрыми способами», — написал Масленников на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Приезд Шейк в Еманжелинск станет городским событием и вторым Днем города, уверен автор идеи. Он даже сам приехал в Еманжелинск, чтобы подать соответствующее заявление. «История Ирины — это пример того, что даже из небольшого провинциального города можно выйти на мировой уровень. Именно такие истории формируют здоровую амбициозность у молодых жителей региона», — говорится в обращении.
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