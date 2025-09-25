Лиса в Златоусте поужинала на глазах очевидца. Видео

Лиса выбралась в город, чтобы полакомиться съестным
Лиса выбралась в город, чтобы полакомиться съестным Фото:

В Златоусте (Челябинская область) лиса приняла ужин на глазах изумленного жителя. Как Максим Греков рассказал URA.RU, столкнулся он с хищником около полуночи.

«Выше на улицу до круглосуточного магазина около полуночи. Встретил лису. Вначале она бегала в районе заводской проходной. Потом переместилась ближе к жилым кварталам», — сообщил URA.RU Греков.

Лиса не проявляла агрессии. Ее целью было — раздобыть себе еды, чем и занималась.

Прежде встречать здесь лису собеседнику информагентства не доводилось. Однако ее видели жители соседнего жилого комплекса «Березовая роща». Другого хищника встречали жители детского сада.

В пресс-службе нацпарка Таганай» URA.RU заметили, что попытки общения с лисами могут закончиться плачевно. Животные могут являться переносчиками заразы: бешенства или геморрагической лихорадки. В парке встретившим хищника посоветовали не подходить к нему, не пытаться погладить или накормить.

