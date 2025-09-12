Песков ответил на вопрос URA.RU о паузе в переговорах России и Украины

Песков: можно говорить о паузе в переговорах России и Украины
В переговорах России и Украины можно говорить о паузе, заявил Дмитрий Песков
В переговорах России и Украины можно говорить о паузе, заявил Дмитрий Песков

В российско-украинских переговорах скорее можно говорить о паузе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, продолжается ли взаимодействие между переговорными группами.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе (в работе переговорных групп. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Последний третий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля. Россия тогда предложила создать три рабочие группы по урегулированию, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

