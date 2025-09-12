Песков ответил на вопрос URA.RU о паузе в переговорах России и Украины

В российско-украинских переговорах скорее можно говорить о паузе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, продолжается ли взаимодействие между переговорными группами.
«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе (в работе переговорных групп. — Прим. ред.)», — сказал Песков.
Последний третий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля. Россия тогда предложила создать три рабочие группы по урегулированию, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.