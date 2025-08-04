«Золотые пенсии — все»: мэрия в ХМАО урезала выплаты экс-чиновникам

Власти Пыть-Яха (ХМАО) урезали выплаты бывшим чиновникам и депутатам на постоянной основе. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что после резонансного увольнения вице-мэра по финансам Венеры Стефогло и обнародования ее гарантированных 275 тысяч рублей в месяц, гордума пересмотрела порядок начисления муниципальных пенсий.
«Вместо 80% от зарплаты бывшие чиновники и депутаты на постоянной основе теперь будут получать сумму, рассчитанную по коэффициенту 2,8 к должностному окладу. Таким образом, пенсия Стефогло снизится с 275 до 125 тысяч рублей. Ей также направлено предписание освободить муниципальную квартиру. Бывший главный коммунальщик города (экс-директор МУП „Управление городского хозяйства“) Алексей Знобищев, имевший те же льготы, уже съехал. Не поддержал решение думы только один депутат — Шахемир Керимов», — сообщил инсайдер.
В администрации подтвердили изменение размеров выплат муниципальных пенсий. Подробности о суммах, которые получат экс-чиновники, раскрывать отказались, сославшись на законодательство о защите персональных данных.
Ранее URA.RU писало о планах мэрии сократить выплаты бывшим чиновникам, к которым после общественного резонанса возникли серьезные вопросы. Инсайд подтвердился.
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