НХЛ раскрыла, сколько заработает Овечкин в сезоне-2024/25

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин по итогам сезона-2024/25 получит зарплату на $550 тысяч больше контрактной суммы. Информацию об этом распространила лига.
«Овечкин по итогам сезона-2024/25 получит $11,55 млн (по контракту — $11 млн)», — говорится в сообщении «Спорт-Экспресса», со ссылкой на данные из лиги. Это стало возможно благодаря финансовым успехам лиги и действующим правилам распределения доходов среди игроков.
Ранее Овечкин получил в подарок эксклюзивную модель телефона, созданную специально в честь его исторического достижения. Уникальный гаджет был вручен спортсмену после того, как он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ
