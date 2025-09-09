Иноагента Свердлина* заочно приговорили к шести годам колонии

Иноагенту Свердлину* избрали меру пресечения в виде шести лет
Иноагенту Свердлину* избрали меру пресечения в виде шести лет

Правозащитник Григорий Свердлин (признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ) заочно приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Он признан виновным по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации...)», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Кроме того, суд дополнительно постановил лишить Свердлина права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов и каналов в интернете сроком на три года. В качестве меры пресечения ему заочно избрали заключение под стражу. Срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания иноагента на территории России.

* признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ

