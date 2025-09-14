Депутат Рады Нагорняк: ремонт мощнейшей в Киевской области ТЭС провалился

В Киевской области повреждена крупнейшая электростанция региона — Трипольская ТЭС. Ее ремонт пошел насмарку. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
«Трипольская ТЭС. <...> Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — заявил Нагорняк в прямом эфире телеканала Киев 24. Он подчеркнул, что повреждение станции нанесло ощутимый урон всему энергообеспечению Киевской области.
Ранее украинские СМИ сообщали о серьезном повреждении станции в результате удара 8 сентября. Это привело к перебоям с электроснабжением в регионе. Трипольская ТЭС — ключевой источник электричества для региона, ее мощности обеспечивают не только Киевскую, но и Черкасскую и Житомирскую области.
В Минобороны России ранее напомнили, что удары российской армии наносятся исключительно по военным объектам и инфраструктуре, связанной с военной деятельностью Украины. В тот момент на Украине заявляли о повреждении одного из ключевых объектов тепловой генерации. Также сообщалось о взрывах в районе станции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.