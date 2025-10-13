Рубильная машина зажевала рабочего свердловского завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машинист скончался на месте ЧП
Машинист скончался на месте ЧП Фото:

В Верхней Синячихе (Свердловская область) 11 октября на одном из предприятий рубильная машина зажевала 53-летнего рабочего. Во время дробления дерева техника дала сбой, а мужчина полез самостоятельно ее чинить, рассказали в Государственной инспекции труда региона.

«Работник принял решение самостоятельно устранить помехи, открыл прижимное устройство и приступил к осмотру. В этот момент произошло отключение гидравлического насоса, и прижимное устройство резко опустилось вниз, зажав пострадавшего, что привело к гибели работника», — пояснили в инспекции.

Комиссия выясняет обстоятельства несчастного случая. Родным и близким погибшего в инспекции принесли соболезнования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Синячихе (Свердловская область) 11 октября на одном из предприятий рубильная машина зажевала 53-летнего рабочего. Во время дробления дерева техника дала сбой, а мужчина полез самостоятельно ее чинить, рассказали в Государственной инспекции труда региона. «Работник принял решение самостоятельно устранить помехи, открыл прижимное устройство и приступил к осмотру. В этот момент произошло отключение гидравлического насоса, и прижимное устройство резко опустилось вниз, зажав пострадавшего, что привело к гибели работника», — пояснили в инспекции. Комиссия выясняет обстоятельства несчастного случая. Родным и близким погибшего в инспекции принесли соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...