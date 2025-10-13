Рубильная машина зажевала рабочего свердловского завода

В Верхней Синячихе (Свердловская область) 11 октября на одном из предприятий рубильная машина зажевала 53-летнего рабочего. Во время дробления дерева техника дала сбой, а мужчина полез самостоятельно ее чинить, рассказали в Государственной инспекции труда региона.
«Работник принял решение самостоятельно устранить помехи, открыл прижимное устройство и приступил к осмотру. В этот момент произошло отключение гидравлического насоса, и прижимное устройство резко опустилось вниз, зажав пострадавшего, что привело к гибели работника», — пояснили в инспекции.
Комиссия выясняет обстоятельства несчастного случая. Родным и близким погибшего в инспекции принесли соболезнования.
