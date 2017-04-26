«Никто не рискнет сказать это губернатору»

07:53 26 апреля 2017 12

Примером наполнения предвыборного бюджета бизнесмены считают период работы премьера Алексея Воробьева (справа). Владимир Тунгусов (слева) в контакте сложнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Финансирование предвыборной кампании врио губернатора Евгения Куйвашева может оказаться под вопросом. Как стало известно «URA.RU», финансово-промышленные группы, традиционно поддерживающие кандидатов от власти, в этот раз намерены выставить свое условие. Важно, что его поддерживают главы сразу нескольких крупных промхолдингов и представители среднего, в том числе девелоперского, бизнеса.

«Готовимся получить обращение власти о том, что нужно скинуться на выборы», — рассказал агентству представитель одной из ФПГ. Собственник другой компании подтвердил: конец апреля — начало мая — традиционное время для подобных разговоров с представителями власти. Он знает, что в этом году у кампании будут особенности. «Традиционно сбор средств на областную кампанию — это работа премьера или главы администрации губернатора. Пост премьера ликвидирован, а с главой администрации работать сложно», — считает собеседник агентства.

В теленовостях «Иннопром-2016» был местом российско-китайской дружбы. В свердловской политтусовке — мероприятием, где подтвердили новые полномочия Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель другой крупной ФПГ подтверждает обсуждение условий финансирования губернаторской кампании. Он вспоминает, как в ходе выставки «Иннопром» в 2016 году состоялась встреча, в которой приняли участие представители УГМК, «РМК», «Синары», «ЕВРАЗа», ЧТПЗ, «Русала». Всем им было предложено ориентироваться на Владимира Тунгусова и решать вопросы непосредственно с ним.

«Сразу после выставки Владимир Георгиевич замкнул на себя контакты. Те, кто раньше работал с губернатором, как УГМК, так с ним и продолжили работать, не заходя к Тунгусову. А кто был подальше, даже рады были, что появился контакт. До определенного момента, конечно, потому как каждый, даже самый мелкий вопрос не будешь заверять у него — времени нет, а он, кроме как с первым лицом, не разговаривает, остальные для него — насекомые», — объясняет возникшие трудности промышленник.

Сегодняшними результатами прошлогоднего знакомства с Тунгусовым бизнесмены недовольны. «Он год поработал, освоился, вошел во вкус. Теперь посмотрите, как он через минстрой воспитывает [владельца „РМК“ Игоря] Алтушкина, тормозя его проект [„Екатерининский парк“, который должен появиться на месте бывшего завода „Трансмаш“, пока так и не начали строить]. Кроме того, пытается сковырнуть [первого вице-губернатора Алексея] Орлова, чтобы получить еще и минпром — страшно даже подумать о последствиях. Был еще запрос на минздрав, но тут Андрей Анатольевич [Козицын, совладелец УГМК] успел перехватить», — привел примеры взаимодействия с главой администрации один из металлургических топов.

«URA.RU» уже описывало целый ряд событий, случившихся в области в последние пару месяцев, которые продемонстрировали напряженность отношений областной власти и УГМК. Осведомленные источники даже упоминали оброненную Андреем Козицыным фразу о том, что в случае расширения конфликта с губернаторской командой УГМК будет готова рассмотреть вопрос о поддержке на губернаторских выборах Евгения Ройзмана. Все это, как объясняли собеседники агентства, следствие действий, согласованных первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым.

Один из членов кабмина подтверждает, что слышал разговоры о напряжении в контактах между Тунгусовым и бизнесом. В целом оно сформулировано как «взаимодействие с Владимиром Георгиевичем [Тунгусовым] неоправданно сложно и дорого». «Есть идея обратиться к губернатору с просьбой: не доверять предвыборную кассу главе администрации, — пересказывает знакомый бизнесмен. — У нас сегодня экономика не позволит такого скачка „ценника“ — мы пока даже не решили, участвовать ли в „Иннопроме“, а тут еще такое».

Отдельные представители ФПГ, впрочем, уверены, что главная трудность состоит именно в донесении до губернатора мысли о необходимости отказа от сотрудничества с Тунгусовым после выборов.

«Никто не рискнет сказать это губернатору, потому что может получить себе слишком влиятельного врага, если Евгений Владимирович вдруг решит поделиться с Владимиром Георгиевичем», —

скептически настроен представитель группы, участвующей в «сговоре». Собеседник агентства уверен, что, если до губернатора все же донесут опасения промышленников, тот их с радостью поддержит и сразу после своей победы избавится от Владимира Тунгусова и его команды в правительстве региона.

Уверенности в том, что сам Евгений Куйвашев настроен на доброжелательное сотрудничество с ФПГ, бизнесменам добавила одна из последних встреч с главой региона. «В середине апреля состоялась годовая конференция СОСПП (свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей). Вы не представляете, как долго там читались доклады в специфической для отрасли манере — я разок заснул, если честно. Но губернатор сидел рядом с [президентом СОСПП Дмитрием] Пумпянским и даже не шелохнулся, слушал все очень внимательно, досидел до самого конца. Это ли не демонстрация отношений», — обратил внимание один из участников прошедшего мероприятия.