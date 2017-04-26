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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
07:53  26 апреля 2017 12

«Никто не рискнет сказать это губернатору»

У свердловских выборов появилась интрига: бизнес просит Куйвашева о кадровом решении
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
Заседание штаба общественной поддержки ЕР. Екатеринбург, тунгусов владимир, воробьев алексей, куйвашев евгений, единая россия
Примером наполнения предвыборного бюджета бизнесмены считают период работы премьера Алексея Воробьева (справа). Владимир Тунгусов (слева) в контакте сложнееФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Финансирование предвыборной кампании врио губернатора Евгения Куйвашева может оказаться под вопросом. Как стало известно «URA.RU», финансово-промышленные группы, традиционно поддерживающие кандидатов от власти, в этот раз намерены выставить свое условие. Важно, что его поддерживают главы сразу нескольких крупных промхолдингов и представители среднего, в том числе девелоперского, бизнеса.

«Готовимся получить обращение власти о том, что нужно скинуться на выборы», — рассказал агентству представитель одной из ФПГ. Собственник другой компании подтвердил: конец апреля — начало мая — традиционное время для подобных разговоров с представителями власти. Он знает, что в этом году у кампании будут особенности. «Традиционно сбор средств на областную кампанию — это работа премьера или главы администрации губернатора. Пост премьера ликвидирован, а с главой администрации работать сложно», — считает собеседник агентства.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель другой крупной ФПГ подтверждает обсуждение условий финансирования губернаторской кампании. Он вспоминает, как в ходе выставки «Иннопром» в 2016 году состоялась встреча, в которой приняли участие представители УГМК, «РМК», «Синары», «ЕВРАЗа», ЧТПЗ, «Русала». Всем им было предложено ориентироваться на Владимира Тунгусова и решать вопросы непосредственно с ним.

«Сразу после выставки Владимир Георгиевич замкнул на себя контакты. Те, кто раньше работал с губернатором, как УГМК, так с ним и продолжили работать, не заходя к Тунгусову. А кто был подальше, даже рады были, что появился контакт. До определенного момента, конечно, потому как каждый, даже самый мелкий вопрос не будешь заверять у него — времени нет, а он, кроме как с первым лицом, не разговаривает, остальные для него — насекомые», — объясняет возникшие трудности промышленник.

Сегодняшними результатами прошлогоднего знакомства с Тунгусовым бизнесмены недовольны. «Он год поработал, освоился, вошел во вкус. Теперь посмотрите, как он через минстрой воспитывает [владельца „РМК“ Игоря] Алтушкина, тормозя его проект [„Екатерининский парк“, который должен появиться на месте бывшего завода „Трансмаш“, пока так и не начали строить]. Кроме того, пытается сковырнуть [первого вице-губернатора Алексея] Орлова, чтобы получить еще и минпром — страшно даже подумать о последствиях. Был еще запрос на минздрав, но тут Андрей Анатольевич [Козицын, совладелец УГМК] успел перехватить», — привел примеры взаимодействия с главой администрации один из металлургических топов.

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«URA.RU» уже описывало целый ряд событий, случившихся в области в последние пару месяцев, которые продемонстрировали напряженность отношений областной власти и УГМК. Осведомленные источники даже упоминали оброненную Андреем Козицыным фразу о том, что в случае расширения конфликта с губернаторской командой УГМК будет готова рассмотреть вопрос о поддержке на губернаторских выборах Евгения Ройзмана. Все это, как объясняли собеседники агентства, следствие действий, согласованных первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым.

Один из членов кабмина подтверждает, что слышал разговоры о напряжении в контактах между Тунгусовым и бизнесом. В целом оно сформулировано как «взаимодействие с Владимиром Георгиевичем [Тунгусовым] неоправданно сложно и дорого». «Есть идея обратиться к губернатору с просьбой: не доверять предвыборную кассу главе администрации, — пересказывает знакомый бизнесмен. — У нас сегодня экономика не позволит такого скачка „ценника“ — мы пока даже не решили, участвовать ли в „Иннопроме“, а тут еще такое».

Отдельные представители ФПГ, впрочем, уверены, что главная трудность состоит именно в донесении до губернатора мысли о необходимости отказа от сотрудничества с Тунгусовым после выборов.

«Никто не рискнет сказать это губернатору, потому что может получить себе слишком влиятельного врага, если Евгений Владимирович вдруг решит поделиться с Владимиром Георгиевичем», —

скептически настроен представитель группы, участвующей в «сговоре». Собеседник агентства уверен, что, если до губернатора все же донесут опасения промышленников, тот их с радостью поддержит и сразу после своей победы избавится от Владимира Тунгусова и его команды в правительстве региона.

Уверенности в том, что сам Евгений Куйвашев настроен на доброжелательное сотрудничество с ФПГ, бизнесменам добавила одна из последних встреч с главой региона. «В середине апреля состоялась годовая конференция СОСПП (свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей). Вы не представляете, как долго там читались доклады в специфической для отрасли манере — я разок заснул, если честно. Но губернатор сидел рядом с [президентом СОСПП Дмитрием] Пумпянским и даже не шелохнулся, слушал все очень внимательно, досидел до самого конца. Это ли не демонстрация отношений», — обратил внимание один из участников прошедшего мероприятия.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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