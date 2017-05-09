20:04 09 мая 2017 0

"URA.RU" специально для своих читателей запечатлело главный парад Югры глазами квадрокоптера Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Несмотря на совсем не майскую погоду жители ХМАО вышли на главный политический праздник страны. 9 мая, 72-й День Победы, собрал под развевающимися флагами десятки тысяч человек в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Практически каждый третий югорчанин принял участие в шествии «Бессмертного полка» — ушедшая война оставила след в каждой российской семье.

Ханты-Мансийск

72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне в Ханты-Мансийске началась с патриотической акции «Георгиевская ленточка». С 9 утра люди собирались у военного комиссариата, чтобы получить один из важнейших символов победы. После акции все переместились на центральную улицу города, где уже вовсю выстраивались колонны парада, а в 9:45 началось построение «Бессмертного полка», в котором участвовало 11,5 тысяч человек.

Примерно в 10 часов в городе пошел снег и град, больше похожий на пенопластовую круглую стружку. Нехарактерное для мая природное явление продлилось около 10 минут, после чего из-за облаков выглянуло солнце. «Зима внесла свою лепту в победу над фашистским захватчиком и, видимо, тоже решила принять участие в параде», — произнес кто-то из толпы.

На сцену, установленную параллельно центральной улице города, вышли первые лице региона и города — губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и мэр Максим Ряшин. «С большим трудом представляю, о чем думают ветераны, когда они встречаются с нами и делятся воспоминаниями о том, как пережили потерю близких, друзей, страдали в оккупации, лагерях, блокадном Ленинграде. Вечная память тем, кто погиб в годы войны. Слава тем, кто сегодня с нами. Низкий поклон, восторг, уважение для вас дорогие ветераны. С Днем Победы, Югра!», — поздравила горожан и ветеранов Наталья Комарова. «Мы — поколение, не знающее войны, склоняем головы перед бессмертным подвигом народа в те страшные годы. Мы гордимся вашим мужеством, учимся у вас любить родину, защищать и возделывать нашу землю. Мы учимся сплоченности и непобедимости», — поблагодарил и поздравил ветеранов Ряшин.

Микрофон передали участнику боев, жителю блокадного Ленинграда Петру Финку: «Мне было 6 лет, когда началась война. У меня было счастливое детство: сад, прогулки в зоопарк, игрушечные поезда, все было хорошо, пока не пришла война. То, что пришлось пережить в годы войны, осталось в сердце на всю жизнь: холод и голод, бомбежки, гибель близких людей».

Начальник УМВД по ХМАО-Югре, генерал-майор Василий Романица дал старт главному праздничному шествию, и Парад Победы начался. По центральной улице — Мира — прошли все виды пехоты, тяжёлая техника — легендарные танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». На Аллее славы участники шествия возложили цветы к мемориалу памяти — вечному огню. Одними из первых туда поднялись Борис Хохряков, лидер «Единой России» в ХМАО-Югре, генерал-майор Василий Романица. Наталья Комарова с цветами к мемориалу ходила еще утром, а после парада покинула площадь и улетела в Нижневартовск.

С 12 часов на площади у Музея геологии нефти и газа развернулась военно-полевая кухня, каждый желающий мог попробовать традиционную для этого праздника гречневую кашу. В это же время на центральной площади начался праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет». К этому времени погода окончательно наладилась, ярко светило солнце. В 16:00 на главной площади началась инсталляция «Символы победы», а также историческая реконструкция боевых сражений и концертная программа «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!».

Сургут

Первые люди с плакатами для «Бессмертного полка» появились на улицах Сургута еще в 9 утра. Именно эта акция в программе праздника стояла первой, однако началось все с «Живой цепи памяти». От площади СурГУ к Мемориалу Славы передали и возложили 1240 гвоздик — по числу погибших в Великой Отечественной войне сургутян. Когда-то это был проект нескольких студентов-энтузиастов — сейчас в акции принимают участие тысячи человек.

Новый рекорд по массовости, скорее всего, установил и «Бессмертный полк», даже несмотря на прохладную погоду. Начало акции планировалось в 9 утра, но оказалось, что это время начала сбора горожан на улице Университетская для формирования колонн.

Официальной информации о количестве участников пока нет, но возле двух рамок металлодетекторов выстроились огромные очереди. В колоннах встречались знакомые семьи, которые рассказывали друг другу о своих предках, воевавших на фронте. Но главной темой для разговора стала погода — пришедшие к самому началу сбора полтора часа простояли в тени одного из корпусов СурГУ при почти минусовой температуре. Местами еще и в сугробах — накануне в городе прошел обильный снегопад. 9 мая впервые за несколько последних дней в Сургуте было солнечно — часть снега быстро превратилась в грязь и лужи, но в тени белоснежный покров так и остался.

«Точно говорю — природа все чувствует. В 99-м наши пацаны погибали под Грозным, так в Сургуте дождь на Новый Год шел. Такая весна неспроста», — горячился в середине «Бессмертного полка» усатый мужчина в казачьей форме. А самой популярной была шутка, что не стоило переносить выходной день с 7 января на 8 мая.

Некоторые люди не выдерживали и уходили на площади к мэрии, где в 9:30 начался торжественный парад. Ведущий представлял участников марша. Шествие возглавлял спецназ УФСИН «Север» — одно из самых грозных подразделений силовых структур Сургута. В параде были также представители других правоохранительных органов и МЧС, но основную часть торжественного марша составили подростки — молодежные и школьные патриотические организации.

Парад на площади принимали мэр города Вадим Шувалов, депутат Тюменской областной Думы Галина Резяпова, вице-спикер Артем Кириленко. Примечательно, что председатель гордумы Надежда Красноярова проигнорировала второй важный праздник подряд — ее не было и на Первомае.

Сам парад в этом году отошел от привычной схемы — после того, как участники марша ушли к Вечному огню, по площади поехали машины военных лет (в их числе «Виллис» и «Победа»). В это время глава Сургута Шувалов ушел к «Бессмертному полку», чтобы ненадолго его возглавить. Он нес портрет своего деда. К Мемориалу Славы, главному месту праздника, шествие людей с плакатами своих воевавших родственников подошло еще в 10.30, но на площадь, вплоть до начала торжественного митинга в 11.00, пускали только представителей СМИ и обладателей специальных пригласительных билетов.

Торжественный митинг в этом году посвятили теме сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Выступавшие много говорили о поднятии останков солдат в центральной России, о сохранении мемориалов, зачитывали письма представителей поисковых организаций из других регионов, призывали чтить память своих предков и уважать ветеранов. После традиционной минуты молчания в память о павших советских воинах, началось возложение цветов. Практически все, пришедшие к Мемориалу Славы, были с гвоздиками — к Вечному огню сегодня положили, по самым скромным подсчетам, не меньше десяти тысяч цветов.

9 мая в Сургуте ожидалась провокация. Организаторы установки бюста Сталина в Сургуте призывали всех своих сторонников идти в колоннах «Бессмертного полка» с портретом генералиссимуса. Среди тысяч участников шествия разглядеть провокаторов не удалось, а вот на площади Мемориала Славы развевались сразу два флага с надписью «Спасибо деду за победу» и изображением «вождя народов». Одно знамя было установлено на трибуне ветеранов, а вторым размахивал молодой парень, которого полицейские несколько раз пытались вывести с площади, или хотя бы заставить убрать флаг. Попытки оказались безуспешны — ничего противозаконного сургутянин не делал, но и особого внимания на провокационные флаги никто не обращал.

В 2017 году были приняты беспрецедентные меры безопасности. Все подъезды перекрыли тяжелой техникой и грузовиками — чтобы никто не мог, как во время последних терактов в Европе, ворваться в толпу на автомобиле. На подходах к Мемориалу Славы были установлены рамки металлодетекторов — у гостей праздника проверяли сумки и рюкзаки. По неофициальной информации, силовики не просто выполняли распоряжение об усилении мер безопасности после теракта в питерском метро, но и на самом деле ожидали возможных активных действий от членов оппозиционных партий и участников радикально известной группировки «Совесть».

После торжественного митинга на главных культурных площадках Сургута продолжилась праздничная программа — горожан угощали вкусной солдатской кашей под выступления местных творческих коллективов.

Гуляния продолжатся до позднего вечера. День Победы в Сургуте завершится уникальным авиашоу с использованием элементов высшего пилотажа, а также праздничным салютом.

Нижневартовск

Торжественные мероприятия в честь 9 мая (были запланированы на 12:00) в Нижневартовске ненадолго задержали из-за опаздывающего губернатора Натальи Комаровой. Глава региона возглавила в столице Самотлора колонну «Бессмертного полка», собравшего в 2017 году около 10 тыс. нижневартовцев (всех пропустили через рамки металлодетектора). Из Ханты-Мансийска Комарова прилетела на вертолете — регулярных рейсов, которые бы подходили по времени, не нашлось. Пройдя в составе колонны и возложив цветы к мемориалу павшим воинам, «хозяйка Югры» успела посетить только две городские площадки («Солдатский привал», «Виват, Победа!»). К 17:00 Наталья Комарова покинул Нижневартовск, улетев обратно в Ханты-Мансийск. Представители губернаторской свиты так объяснили четырехчасовое путешествие на восток округа: «Потому, что губернатор большой Югры, а не маленького Ханты-Мансийска».

Парадное шествие проходило в классическом варианте, без сюрпризов и новшеств. Из военной техники: два БТР и бронемашина ОМОН, два грузовых КАМАЗа, принадлежащие ДОСААФ, мотоцикл казаков, автомобиль радиационной защиты. Маршем прошли колонны спасателей МЧС, вооруженных сотрудников УФСИН из расположенной неподалеку ИК-15, ветераны погранвойск и ВДВ. Костяк парада представили гражданские — сотрудники многочисленных нефтегазовых и сервисных предприятий, бюджетники, студенты. Представителей политических партий поставили в хвост колонны. Первыми прошла «Единая Россия», затем КПРФ, затем — ЛДПР. В шествии также участвовал первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Принимал парад глава города Василий Тихонов. «Поздравляю вас с Днем Победы! Первые, кого я бы хотел поздравить — это наши ветераны. Вы совесть нации!», — заявил с трибуны градоначальник.

Пока по улицам маршировали участники парада, в толпе появились люди с пакетами в руках и табличками на груди, на которых было написано: «Военные пилотки 299р». Предприимчивые юноши прилично заработать не успели — их увели в неизвестном направлении сотрудники полиции. К слову, быстро свернул праздничную программу и ОМОН. Бойцам Росгвардии поступил срочный вызов, и они отправились на зачистку.

После парада колонны направились в Парк Победы для возложения цветов. Далее жители города разошлись по многочисленным праздничным площадкам. Кое-кто из гуляющих обратил внимание, что здание горадминистрации лишилось украшения. За две недели до 9 мая чиновники установили вблизи мэрии большую красную звезду с триколором, однако в сам торжественный день декорация отчего-то исчезла.