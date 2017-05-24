20:23 24 мая 2017 8

Не стоило мэрии "троллить" олигархов - не пришлось бы извиняться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодняшнее заявление мэрии Екатеринбурга о переносе строительства собора Святой Екатерины с воды на сушу — не простая случайность или добрая воля екатеринбургских чиновников. По информации инсайдеров, резкая смена риторики — неофициальное извинение администрации города за «информационную выходку» перед инициаторами проекта — гендиректором УГМК Андреем Козицыным и владельцем РМК Игорем Алтушкиным.

Врио губернатора Евгений Куйвашев (слева) не мог допустить возникновения напряжения в отношениях с олигархами и пресек инсинуации своего подчиненного. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как утверждают источники в бизнес-структурах, интересанты строительства храма оказались до крайности возмущены действиями горадминистрации. Неделю назад, 15 мая, мэрия внезапно опубликовала на своем сайте проектную документацию и разрешение на строительство собора святой Екатерины (Храма-на-воде) на городском пруду. В этот понедельник, 22 мая, новость буквально взорвала городскую повестку.

В опубликованной мэрией информации впервые появились конкретные сроки строительства — с мая 2018-го по май 2023 года (год 300-летия Екатеринбурга) — а также детали будущего строения, которые и возмутили представителей городской общественности. «Вам нужен пруд, а митрополиту — кабинет с душевой, гараж, трапезная и все вот это вот. Где еще человеку-то душ принять? Только там. Высота церкви — 70 метров, выше Василия Блаженного. Размер острова — гектар. Бедный наш пруд», — возмутился на своей странице в Facebook Федор Крашенинников, а затем повторил этот тезис в публикации в своем информагентстве, которое часто записывают в пул СМИ мэрии.

«Троллинг от мэрии всех удивил, — объясняет представитель одной из металлургических групп, участвующих в реализации проекта. — Все вроде улеглось, общественность и инициаторы поняли, что надо договариваться. И тут городу вдруг захотелось опубликовать проект, который у них [чиновников] на столе полгода пролежал. Это провокация, которая могла все обрушить».

Инициированный олигархами проект будоражит екатеринбуржцев с весны 2016 года. В феврале и апреле 2017-го на набережной городского пруда прошли массовые акции протеста против застройки городского пруда «Обними пруд» — вторая собрала около полутора тысяч горожан, недовольных планами властей и бизнесменов. Понедельничная выходка мэрии могла обернуться лишь эскалацией конфликта. «Нас загоняют в тупик: заявление о переносе храма с воды на сушу выглядело бы прогибом, неприемлемым для руководства», — утверждает источник агентства.

Представители бизнес-структур не сомневаются, что выходка мэрии — не инициатива самой горадминистрации, а ответ на нежелание бизнесменов рассматривать главу администрации Владимира Тунгусова, и как единственный канал связи с губернатором. «Демонстрация силы началась с того, что притормозили выдачу разрешения на строительство „Екапарка“ („Екатерининский парк“ — жилой квартал, запланированный РМК на месте бывшего завода „Трансмаш“, был одобрен областным градсоветом и лично губернатором). Владимир Георгиевич, видимо, так поучает и наглядно демонстрирует, кто тут главный решала», — предположил представитель «медников».

В том, что за тонкой и, очевидно, болезненной для олигархов игрой стоит глава администрации губернатора, не сомневаются и бывшие коллеги Тунгусова. «У Владимира Георгиевича всегда так было: либо договариваемся сейчас, либо потом и задорого. Не все в нашем городе могут люди исключительно с большими деньгами — есть разнонаправленные силы», — объясняет высокопоставленный чиновник администрации Екатеринбурга.

Дополнительной уверенности сторонникам «злонамеренной» версии добавил и выпад депутатов гордумы Екатеринбурга. В понедельник, 22 мая, один из них — Дмитрий Головин — передал руководству муниципального парламента письменное предложение обсудить проект, пригласив на заседание Игоря Алтушкина, представителей РПЦ, архитекторов и других участников проекта.

Еще накануне в мэрии постарались оправдать свои действия требованиями закона. «В силу части 6, 7 статьи 4 федерального закона № 246-ФЗ (редакция от 3 июля 2016 года) проект разрешения подлежит публикации на официальном портале Екатеринбурга. Что и сделала администрация города после того, как инициатор создания искусственного земельного участка направил соответствующий проект в органы местного самоуправления», — сказали «URA.RU» в пресс-службе администрации города.

Мэрия могла оказаться ответственной за третью акцию «Обними пруд» с куда большим наплывом общественности, чем в обе предыдущие. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оправдание не сработало, и меньше чем за сутки недовольство представителей «медных» ФПГ донесли до врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С понедельника глава региона находится в предвыборных поездках по северу области, но и оттуда он максимально оперативно отреагировал на происходящее. Как точно выглядело и звучало поручение, данное главе администрации губернатора Владимиру Тунгусову и главе администрации Александру Якобу, чиновники не рассказывают. Однако уже наутро мэрия заявила, что участники проекта обсуждают возможный перенос строительства храма из Исети в другое место. Более того, Общественной палате Екатеринбурга было спущено письмо за подписью Владимира Тунгусова с приглашением присоединиться к обсуждению.

Как показал уже сегодняшний день, провоцируемого мэрией хаоса удалось избежать. Общественность отнеслась к произошедшему с пониманием. «Мы за то, чтобы конструктивный диалог хотя бы начался — все стороны должны другу друга услышать», — заявила «URA.RU» член общественной палаты Екатеринбурга и соорганизатор движения «Комитет городского пруда» Екатерина Петрова.