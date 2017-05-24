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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:49  24 мая 2017 11

Храму на воде нашли другое место. Власти обсуждают отмену скандального проекта

Городские и региональные власти могут отказаться от строительства храма на городском прудуФото: екатеринбург.рф
новость из сюжета:
Битва за храм
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Свердловские и городские власти могут отказаться от идеи строительства собора святой Екатерины [Храма на воде] на насыпном острове в акватории городского пруда. Как рассказали «URA.RU» знакомые с ситуацией источники из администрации Екатеринбурга, в кругу чиновников и архитекторов идут разговоры о возможном переносе строительства храма с набережной Исети в другое место.

Куда именно, собеседник агентства не уточнил, лишь отметив, что несколько ранее архитектурное сообщество предлагало в качестве альтернативной площадки Октябрьскую площадь и пустырь возле ККТ «Космос». Тем не менее никакого окончательного решения по этому скандальному проекту нет.

Буквально на днях на сайте мэрии Екатеринбурга были опубликованы разрешительная документация и последние эскизы храма, что в очередной раз вывело противников строительства на эмоции. Проект собора, согласно документам, включает в себя удобный подъезд для кортежа из шести автомобилей, возможность установки лифта, кабинет для архиерея с мини-кухней и душевой и многое другое.

Как позже объяснил «URA.RU» главный архитектор проекта Михаил Голобородский, парковочные места должны быть не у самого храма, а за «Космосом», а лифт — для удобства не священнослужителей, а для инвалидов.

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Викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений Кульберг, комментируя необходимость кабинета с кухней и душем, заявил агентству, что в комнате для отдыха, где можно пообедать и элементарно умыться, нет ничего роскошного.

Отдельными пунктами в документации значились комната для отдыха священников, а также зал для трапезы на 120 мест.

Один из активистов движения «Комитет городского пруда», который был организатором акции протеста против строительства храма на этом месте, назвал обнародование документов и продолжение работы над проектом «объявлением войны».

«Комитет городского пруда будет обсуждать варианты ответа на этот проект, — подчеркнул Москвин. — Борьба продолжается. Надеюсь, горожане будут вовлекаться активнее, потому что окопы этой войны вот-вот пролягут по центру города. Оно нам надо?»

Комментируя возможность возникновения храма напротив здания облправительства или ККТ «Космос», собеседник отметил, что не имеет ничего против.

«Это будет прекрасно: колокольный звон с утра до ночи в окна чиновников. Ну, и еще Хайятт сильно удивится — вместо панорамного вида из окна — какой-то очередной фейк в стиле турецких отелей», — иронизировал общественник.

Сергей Демин
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