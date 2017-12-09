Ипотека в России бьет рекорды каждый месяц. Когда этот пузырь лопнет?

13:31 09 декабря 2017 0

Ипотечное кредитование в Россиии в этом году получило невиданную популярность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ипотека в России становится все более и более популярной. За десять месяцев 2017 года в России было выдано более 813 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1,5 триллионов рублей. По данным Банка России, это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Аналитический центр Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подтверждает: общий объем выдачи ипотеки за 10 месяцев превысил итог всего 2016 года. В АИЖК объясняют такую тенденцию активным снижением ставок. При этом объемы одобренных кредитов практически достигли рекордного показателя декабря 2014 года.

Люди все чаще берут ипотеку, чтобы не платить за аренду жилья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, это не будет пределом: вопрос улучшения жилищных условий остро стоит у большинства россиян — 56%. Это означает, что у ипотеки в России — большие перспективы.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов называет две основные причины роста популярности ипотеки. «Во-первых, это рост неуверенности людей относительно того, что ждет впереди. Нет ясности относительно курса рубля, процентных ставок, занятости. Именно поэтому недвижимость воспринимается как относительно надежное вложение. Во-вторых, низкие ставки по ипотеке для многих делает ипотеку альтернативой аренде», — сказал «URA.RU» экономист.

По мнению эксперта, все это объективно подталкивает рынок к классическому ипотечному кризису.

Экономический аналитик Антон Шабанов не соглашается с прогнозами о грядущем ипотечном кризисе: «Но если посмотреть на портфели ипотечных кредитов, то мы поймем, что речь идет о перекредитовании старых займов по новым, более выгодным ставкам».

По его словам, ЦБ понимает, что ипотечный пузырь может надуваться, поскольку кредиты становятся более доступными, при этом реальные доходы населения падают. «Именно поэтому Центробанк начинает более жестко регулировать участников рынка в части создания резервов, чтобы банки выдавали деньги не налево и направо, а только надежным заемщикам. Именно такой контроль является определенной страховкой от раздувания огромного ипотечного пузыря», — заключил Шабанов.

Несмотря на кризис, россияне не боятся оформлять ипотечные кредиты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тем не менее, в стратегии развития АИЖК отмечается, что задолженность граждан перед банками по ипотечным кредитам к 2020 году составит 10 трлн рублей. На сегодняшний день ипотечный портфель наших граждан — около 5 триллионов. При этом к 2020 году эксперты ожидают дальнейшего снижения ставок кредитования до 6-7 процентов.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин утверждает, что пока в России «нет даже намека на ипотечный пузырь». «Объем рынка составляет лишь около 5% от ВВП против 50% в США. При этом отсутствует ключевой для формирования фактор — плавное и устойчивое ухудшение качества ипотечных портфелей. Так, на 1 ноября 2017 года доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней снизилась до 2,34% против 2,88% годом ранее. Судя по всему, на рынке наблюдается спрос на ипотечное жилье среди бывших квартиросъемщиков, которым становится выгоднее платить за ипотеку по сравнению с арендой», — сказал эксперт.

По его оценкам, скорее всего, рост рынка продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку ЦБ таргетирует низкую инфляцию, которая косвенно способствует снижению ипотечных ставок.