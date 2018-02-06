«Раньше в правительстве у людей глаза сильнее горели»

20:25 06 февраля 2018 1

Министр Козлов пока не демонстрирует качеств первоклассного дипломата и оратора. Придется учиться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эффект от подготовки заявки на «Экспо-2025» уральцы начнут ощущать к маю. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Доме журналистов во вторник, 6 февраля, новый министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Он признался, что губернатор Евгений Куйвашев звал в поездку в Париж по теме выставки сразу же после назначения — 15 января, но министр «остался чтобы войти в курс дел».

Экс-министр Соболев сегодня продолжает поддерживать связь с министерством, помогая завершить начатые им проекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В ближайшие полгода будет принят более детализованный план, прописана конкретная программа визитов, цели и результаты работы также будут более заметны и понятны. Сам я в продвижение заявки только включаюсь и, видимо, поеду в составе делегации под руководством Светланы Сагайдак. В ближайшее время у [вице-губернатора и члена заявочного комитета] Александра Высокинского запланирована поездка по ряду стран Африки и Азии, а также с [сенатором] Аркадием Чернецким они поедут по Центральной и Южной Америке», — уточнил министр.

В новом статусе Василий Козлов уже успел познакомиться с представителями большинства дипмиссий, представленных в Свердловской области — они «поулыбались друг другу» на товарищеском турнире по боулингу «Рождественская кегля». Накануне у министра состоялась рабочая встреча с генконсулом Китая, в планах — ФРГ, Франция и Азербайджан. Анонсированное в прошлом году открытие в Екатеринбурге генконсульства Узбекистана, по словам министра, пока проходит ряд бюрократических и технических процедур: «Мы ждем федерального решения и решения узбекской стороны».

Рассказывая про подготовку «Иннопрома-2018» министр уточнил, что помимо генерального партнера — Южной Кореи — в участии в выставке заинтересованы Германия, Чехия (обе страны — будущие партнеры выставки) Франция, Япония, Китай, Италия, а подтверждение получено от 20 стран. Вместе с тем, министерство пока не придумало, чем глобальным, помимо Иннопрома, можно заполнить площади МВЦ «Екатеринбург Экспо» в оставшееся время.

«Мы попробуем организовывать выставки тематические, чтобы экспоненты имели интерес создавать свои производства здесь — вплоть до отверточных. Переговоров на эту тему мы пока не вели, но планируем. Хотим предложить возможность проведения ряда технологических выставок, все-таки это взгляд в будущее. Будем надеяться на коллег из минпрома и мининвеста — в их задачу входит сформировать рынок, на который инвесторы сами захотят прийти. МВЦ тоже занимается этими вопросами, два или три переговорных процесса с зарубежными выставочниками у них уже запланированы», — заверил министр.

В рамках ЧМ-2018, как утверждает Козлов, в аэропорту «Кольцово» будет открыт корпункт, который будет помогать болельщикам, не прошедшим всех необходимых процедур регистрации: «японцы скоро приедут, через полторы недели — египтяне, мексиканцы продали порядка 17 тысяч билетов и тоже интересовались организацией помощи, даже немцы, не проводящие матчи здесь, интересовались как будет обеспечиваться медпомощь».

К слову, пока никакой потребности в организации еще одного международного аэропорта в Свердловской области министр Козлов не видит: «Нужно ли больше аэропортов области — вопрос дискуссионный. Никто не будет против если появится частный инвестор, который инвестировал бы в аэропорт Нижнего Тагила, но получит ли он статус международного — будут смотреть дальше. Екатеринбург располагает достойной воздушной гаванью и подобных комплексов не так много в России. Вероятно, поскольку он строился в преддверии саммита ШОС — настало время произвести там определенный апгрейд».

С предшественником — Андреем Соболевым — новый министр, как сам утверждает, поддерживает контакт и даже «пообещал ему реализовывать все предложенные ранее проекты» (например, установка памятника писателю Чингизу Айтматову в Екатеринбурге). Впрочем, довольствоваться одним замом (Иваном Детченей) Козлов не намерен и в ближайшее время планирует пригласить второго — «после согласования с главой администрации Владимиром Тунгусовым»: «один зам будет заниматься организацией и контролем проведения значимых мероприятий, второй — конкретно международной и внешнеэкономической деятельностью».

Александр Харлов (слева) и Андрей Соболев входят в федеральные кадровые резервы. А новый министр — пока только в «личной гвардии губернатора» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с тем, взгляд на новообретенных коллег у Козлова весьма специфический. В октябре 2007 года нынешний министр МиВЭС уже работал в свердловском правительстве — советником премьера Виктора Кокшарова. «У людей, ранее работавших в органах исполнительной власти глаза горели сильнее, поскольку перед правительством стояли задачи выживаемости муниципалитетов, а сейчас уже стоят вопросы оптимизации существующих процессов», — поделился своим впечатлением от новой работы Козлов.

Вместе с тем, собственную работу чиновник считает крайне значимой, а потому не видит повода сократить министерство до размеров отдела при министерствах со схожим функционалом: мининвестиций и развития или минэкономики, а то и вовсе при вице-губернаторе Александре Высокинском.

«В рамках предвыборной кампании (осенью 2017 года) губернатору предлагали разные варианты перестройки правительства, но он принял решение что МиВЭС должно работать в нынешней его конструкции. Усложнилось федеральное законодательство, министерства будут играть больше роли в наладке экспорта, кроме того, мы занимаемся продвижением заявки на Экспо 2025, есть много протокольных вещей, межрегиональное сотрудничество в гуманитарной сфере, поддержке соотечественников. Функционала достаточно, будем решать стоящие перед нами задачи», — уточнил министр

На вопросы журналистов о связях с УФСБ и включенности в какие-либо федеральные или областные кадровые резервы чиновник ответил недоумением: «Не знаю даже на каком этапе, по формальным признакам, должно быть согласование меня с УФСБ. Читал в СМИ, что я „спящий агент“, действующий резерв спецслужбы — я, если честно, только примерно представляю, чем они занимаются. Я, наверное, значусь только в личной гвардии губернатора. Но у меня нет информации о присутствии в каких-то иных резервах и даже если такие инициативы будут о включении меня — они, думаю, могут возникнуть только по результатам работы».

О личных амбициях на посту министра Козлов пока говорит крайне сдержано. В частности, пока не видит возможности побудить свердловское генконсульство США не сокращать объемы выдачи виз, но уверен, что «если дипмиссия поймет, что поток желающих большой и на этом можно заработать — то тут же откорректирует процесс». «Возможно в части выдачи медицинских виз мы отдельно постараемся наладить сотрудничество, чтобы это было удобнее нашим гражданам. А в остальном пока американцы и сами подсказывают, что, например, вариант с сопредельными государствами не отменен и так далее», — уточнил чиновник. При этом, рассуждая о противостоянии отдельных государств (Северной Кореи) с Америкой, чиновник уточнил, что «войны, наверное, не будет».