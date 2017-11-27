Никто не просит сохранить самого независимого свердловского министра

23:00 27 ноября 2017 0

Министра Соболева (справа) пока удерживает на месте отсутствие достойной смены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затянувшееся назначение двух свердловских министров — здравоохранения и международных связей — породило новые и далеко не всегда выгодные действующей власти домыслы. Если в случае с минздравом интрига уже практически разрешилась и фаворит несмотря на серьезную конкуренцию определен, то с главным международником региона возникла политическая дилемма.

Оба «отстающих» члена свердловского правительства — глава минздрава Игорь Трофимов и министр международных и внешнеэкономических связей (минВЭС) Андрей Соболев — работают в статусе исполняющих обязанности с 11 сентября 2017 года. Назначения главы минздрава от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ждут сразу по возвращению из ОАЭ. Несмотря на противоречивые слухи из разных источников и претензии на кресло со стороны различных групп влияния, главным фаворитом остается действующий и. о. министра Игорь Трофимов.

Больше чем коллеге Соболеву (в середине) повезло министру Трофимову (справа). О его будущем — позитивные слухи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А вот в отношении Андрея Соболева кулуары которую неделю обсуждают ослабление аппаратных позиций. Лишний повод этим разговорам дали недавние мероприятия с международной подоплекой: презентация заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО 2025» в Париже, а также приезд в Екатеринбург президента Чехии Милоша Земана. В последнем случае участники со свердловской стороны утверждают, что «запомнились лишь активность губернатора и главы торгово-промышленной палаты» Андрея Беседина, хотя сам Соболев принимал непосредственное участие во встрече и проводах «высоких» гостей. В парижской делегации Соболев и вовсе отсутствовал — все профильные заботы в ноябрьской поездке во французскую столицу взял на себя вице-губернатор Александр Высокинский.

В случае с назначением Соболева ситуация осложнилась еще и сохраняющейся напряженностью в отношениях администрации губернатора и силовых ведомств, курирующих деятельность министра. В острую стадию она вступила задолго до выборов — когда кабмин начал избавляться от аффилированных с силовиками чиновников. В частности, не был продлен контракт с главой Счетной палаты Андреем Ефимовым, тесно сотрудничавшим с «погонами» — его заменили более лояльной власти Еленой Новоторженцевой.

Вице-губернатор Александр Высокинский продемонстрировал, что Андрей Соболев заменяем, но пока лишь ситуативно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Переназначение Андрея Соболева уже ставилось под вопрос — сразу после отставки последнего свердловского премьера Дениса Паслера 26 сентября 2016 года. Тогда, утверждают старожилы свердловского правительства, за министра «попросили» представители влиятельной бизнес-структуры, активно поддерживающей различные социальные проекты в регионе. «Просить второй раз для таких людей — моветон», — объяснил особенности политического этикета знакомый вице-губернатор.

Собеседник агентства, равно как и его коллеги, уверены, что от силовиков, заинтересованных в сохранении «своего» министра, просьба не поступит. «В любом виде это будет означать слабость и уступку, а потому неприемлемо», — подтверждает эти доводы высокопоставленный сотрудник органов, уточняя, что его ведомство уже готово к потере. Спасает Соболева, уверены чиновники и силовики, только полное отсутствие претендентов на стратегически важную должность, предполагающую специфические компетенции.

Сам Соболев подтверждает отсутствие какого-либо движения по его переназначению в прежней должности. «Разговора [с губернатором о должности] не было. Интенсивно работаем, планируем следующий год в соответствии с указаниями Евгения Владимировича по развитию экспорта на принципах проектного управления, продвижению заявки на „ЭКСПО 2025“, проведению значимых международных мероприятий в регионе».

Силовики вступаться за Соболева не намерены — это будет уступкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации губернатора объясняют, что делать выводы в отношении министра пока рано. Тот же визит президента Чехии именно Соболев «тщательно готовил» и сейчас его ведомство занимается тем, что «подводит итоги основных встреч и бесед». В подготовке заявки и поездки свердловской делегации в Париж, заверяют чиновники, министр также «принимал самое живое участие».

«Министр Андрей Соболев лично этими вопросами занимается. Приставка и. о. ничуть не преуменьшает эффективности и полномочий главы ведомства. Тема международных связей — одна из наиболее важных в сегодняшней повестке, ведь Екатеринбург становится средоточием международных мероприятий. Кстати, именно это и является причиной того, что одним из последних министров будет назначен именно минВЭС: международный блок должен быть усилен, и губернатор должен быть уверен, что будущий министр справится со все возрастающим объемом обязанностей и компетенций. Поэтому назначение будет возможно только после совместной встречи с претендентом (или претендентами) на эту должность», — объяснил позицию обладминистрации директор департамента информполитики региона Александр Иванов.