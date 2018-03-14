Югра готовится к провокациям на выборах президента

22:12 14 марта 2018 0

Жириновский отправил в ХМАО подготовленного чекиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главные кураторы политической партии ЛДПР готовятся к крупной диверсии. Они отправили в ХМАО бывшего сотрудника ФСБ, который попытается дискредитировать президентские выборы в регионе для последующей критике региональных властей. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщил источник в окружной думе ХМАО.

По словам собеседника, депутат думы Ханты-Мансийска от партии ЛДПР Виталий Чистов больше месяца находился в Москве, где получал инструктаж от главных идеологов либерал-демократов, а также встречался лично с Владимиром Жириновским. «На этой неделе он вернулся в Ханты-Мансийск, но уже с определенными инструкциями. Его главная задача договориться с общественными наблюдателями, а с их помощью дискредитировать весь избирательный процесс в ХМАО», — комментирует один из инсайдеров.

Успешно выполненное задание принесет Чистову политические дивиденды Фото: Виталий Чистов

По версии источников, главная задача Чистова подговорить наблюдателей о фиксировании большого количества незначительных нарушений (не правильно установленная урна для голосований, угол наклона камеры и тд).

«Огромное количество зафиксированных нарушений будет запротоколировано. Несмотря на то, что они будут незначительными и формальными, это даст оппозиции возможность для дальнейшей критики югорской власти, как на региональном, так и на федеральном уровне. Главная цель — нанести удар по имиджу губернатора», — добавляет источник.

Стоит отметить, что Виталий Чистов майор ФСБ в отставке, он неоднократно критиковал работу окружной администрации, и даже судился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, которая не согласовала назначение Чистова на должность регионального бизнес омбудсмена. В 2015 году Чистов баллотировался в Тюменскую областную думу от партии ЛДПР, но прошел лишь в думу Ханты-Мансийска.

Скандал на выборах нужен для дальнейшей критики в адрес Комаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам инсайдера внутри отделения партии ЛДПР, региональное отделение либерал-демократов ждет кадровые перестановки, которые должны произойти сразу после выборов и задание Чистова можно считать испытанием.

«Для Чистова это не просто задание от партии, а шанс чуть ли не возглавить окружное отделение. В центре недовольны слабой активностью окружных депутатов Евгения Маркова и Виктора Сысуна, поэтому будут перестановки. Если Чистов справится, то продвинется по карьерной лестнице, станет публчиным лицом партии в ХМАО. Там и другие фамилию называют новых лидеров — Игоря Кондратцева из Сургута, например», — поделился источник в партии.

Сам Виталий Чистов информацию источников опровергает, сообщив, что был в Москве по своим личным делам.

«Я второй день в Ханты-Мансийске, и уже много чего выслушал про себя. Вчера мне сказали, что я смертельно болен. Сегодня вы говорите, что я в Москве встречался с партийцами и чуть ли не с Владимиром Вольфовичем. Нет, не подтверждаю ни первое, ни второе, я был в Москве совершенно по другим делам. Что касается выборов — фиксация нарушений будет, а о каком-то срыве ничего сказать не могу, это я не подтверждаю», — прокомментировал Виталий Чистов.

В избиркоме отметили, что жалобы о нарушениях не повлияют на ход голосования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, доверенный представитель кандидаты в президенты Владимира Жириновского в ХМАО Леонард Насибуллин уже отправил в избирком сразу десять жалоб, которые будет рассмотрены 15 марта на заседании комиссии.

«Спам фейковых жалоб это известная технология дискредитации избирательного процесса. На сегодняшний момент они фиксируют в ЦИКе, но хочу отметить, что на ход голосования это никак не повлияет, избирательные участки продолжат работу с начала до конца голосования», — заявил Денис Корнеев.

Получить комментарий куратора югорских либерал-демократов депутата государственной думы Владимира Сысоева на момент публикации материала не удалось. Политик не отвечает на звонки агентства. Телефон Леонарда Насибуллина также не доступен для звонков журналистов.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.