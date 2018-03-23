Отборные слухи о лучших людях России

21:33 23 марта 2018 0

«Я этого не говорил» © Отто фон Бисмарк

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что с Грудининым боятся работать политтехнологи. — Депутаты из-за Слуцкого хотят сдать мандаты. — Референдум по вопросу сноса телебашни пройдет после ее взрыва. — Тунгусов улетает в отпуск, за ним Куйвашев. — В думу Екатеринбурга собрался водочный магнат. — В резиденции губернатора Дубровского готовятся к его перевыборам. — Комаровой прочат третий срок в 2020 году. — В Югре ждут Матвиенко. — Все вице-губернаторы Югры поехали смотреть, как падает телебашня. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С Грудининым боятся работать политтехнологи

Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин снова набирает предвыборный штаб. По слухам, уже несколько политтехнологов получили предложение о проведении губернаторской кампании в Подмосковье. Но пока никто из них не согласился: после неудачных президентских выборов консультанты называют завышенные ценники, а Грудинин якобы не готов платить такие суммы.

Награда за президентские выборы придет только летом

Чиновники правительства, сотрудники госкорпораций, единороссы и другие провластные общественные организации получат благодарности за успешные президентские выборы только через четыре месяца. Говорят, что именно столько времени потребуется администрации президента, чтобы проанализировать вклад каждого в кампанию-2018.

Правительство и Кремль на неделю опустеют

На следующей неделе после президентских выборов правительственные и кремлевские чиновники массово уходят в отпуск. Многие из них уже заготовили «информационные консервы» для СМИ. Кроме того, ожидается, что повестку будет заполнять МИД России и Госдума. Но отпуск продлится только неделю. Уже ко 2 апрелю все представители политической элиты должны быть в Москве.

Фото: A.Savin/Wikipedia

Депутаты из-за Слуцкого хотят сдать мандаты

В Госдуме зреет недовольство. Говорят, что несколько молодых депутатов хотят сдать свои мандаты из-за скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Об этом сплетничают в одной из парламентских партий. Говорят, что молодые парламентарии даже напросились на прием к Вячеславу Володину, чтобы обсудить ситуацию.

Фракцию ЕР попросят определиться с позицией по Слуцкому

В «Единой России» обсуждается, что думская фракция должна выступить со своей позицией по скандалу, в котором депутат Леонид Слуцкий обвиняется в домогательствах. По слухам, руководство фракции этому противится. Но партийное начальство настаивает, аргументируя тем, что недавнее заседание комиссии по этики, в котором было много представителей от ЕР, нанесло репутационной ущерб партии. Говорят, что сейчас в ЦИК готовится текст заявления, в котором осуждаются любые проявления домогательства, но при этом не дается оценок конкретно по скандалу со Слуцким. Пока неизвестно, насколько во фракции ЕР готовы озвучить такое заявление.

Слухи Свердловской области

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тунгусов улетает в отпуск, за ним Куйвашев

Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов не намерен становиться свидетелем падения недостроенной екатеринбургской телебашни. С пятницы, 23 марта, говорят, чиновник ушел в отпуск, в котором пробудет целую неделю. Устал после президентской кампании или просто решил заняться домашними делами — инсайдеры не знают, равно как и место, где планирует отдохнуть первый вице-губернатор. По выходу из отпуска Тунгусов останется на хозяйстве, поскольку глава региона Евгений Куйвашев, как утверждают инсайдеры, через неделю планирует уйти в отпуск сразу на 10 дней. Опять же без объявления координат.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орлова на выборах «было больше», чем Тунгусова

Первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, так бодро на днях отчитавшегося за выборы президента России в Свердловской области, на взгляд наблюдателей, в кампании и в сам день выборов было «куда меньше», чем его основного антагониста в правительстве — Алексея Орлова. Ситуативных появлений Орлова, раздачи комментариев на тему городской среды и общения с губернатором было заметно больше, говорят наблюдатели в высоких кабинетах. Впрочем, интриганы уверены, что у Тунгусова найдется немало фактуры, чтобы доказать свою причастность к высоким результатам и посрамить сомневающихся.

Салихов продемонстрировал свой аппаратный вес

Вице-губернатор Азат Салихов удивил областных чиновников своей смелостью и в очередной раз доказал недосягаемую ни для кого из коллег близость к губернатору Евгению Куйвашеву. А ведь всего-навсего замглавы региона во время заседания комиссии правительства Свердловской области занял место во главе стола. То самое, на котором обычно во время заседаний в резиденции отведено губернатору. Обычно, говорят опытные аппаратчики, чиновники робеют садиться на «золотое» место, предпочитая даже в отсутствие губернатора занимать места слева и справа от главного кресла. А то и напротив него — через стол.

Третьяков придумал как прикрыть свои провалы на выборах президента

В администрации губернатора сегодня анализируют итоги выборов президента России. В аналитических отчетах муниципалитеты делят по явке и голосам за Владимира Путина. Территории, показавшие меньше 60% и 72%, соответственно — аутсайдеры, с руководителей которых уже затребованы объяснительные. Документы, как подозревают работники внутри резиденции, нужны будут для того, чтобы составить анализ провалов кампании. Самим высшим чиновникам жуть как не хочется выезжать за пределы Екатеринбурга и с кем-то разбираться. Кроме того, объяснительные обеспечат департаменту внутренней политики и его кураторам возможность прикрыть свои собственные провалы в кампании, ведь ни директор департамента Антон Третьяков, ни его подчиненные объяснительных не пишут, а значит — ни в чем не виноваты.

Тунгусов велел Ивачеву не вмешиваться в законопроекты по выборам в Екатеринбурге

Говорят, у свердловских коммунистов не получилось хайпануть на теме внесения законопроектов о выборах в Екатеринбурге. Глава региональной ячейки КПРФ Александр Ивачев, как утверждают интриганы, предложил выступить с инициативой за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга и даже посоветовался с главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Но тот к огромному удивлению главного «красного» велел быть «ниже травы, тише воды». Послушается ли коммунист — можно будет увидеть уже на ближайших заседаниях Заксобрания.

Куйвашев медлит с назначением Свалова заместителем министра

Городская администрация негодует. Свердловские власти нарушают негласный этикет, медля с назначением Егора Свалова на должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. О планируемом переходе городского специалиста «URA.RU» сообщало еще в конце февраля. В среду, 21 марта, Свалов отработал в мэрии последний день — его фамилию даже с официального сайта тут же удалили, но указ о его назначении до сих пор не подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Обычно в чиновничьей среде принято совершать кадровый переход единомоментно, чтобы человек не ощущал себя безработным, но в этот раз что-то пошло не так.

Силовики подбираются все ближе к Дмитрию Ноженко

По неофициальной информации, в рамках идущего в эти дни Октябрьском суде судебного процесса против бывшего директора свердловского МФЦ Игоря Бабкина должны прозвучать сведения, которые подстегнут расследование другого важного уголовного дела. Последнее было заведено еще прошлой осенью против неопределенного сотрудника министерства экономика Свердловской области. Но повод для заведения дела был вполне конкретный — подписанный экс-министром Дмитрием Ноженко приказ, позволивший МФЦ не возвращать в бюджет порядка 50 миллионов рублей. Если вдруг Ноженко станет фигурантом этого дела, то команда администрации Екатеринбурга понесет серьезные потери — сегодня он занимает пост руководителя Ленинской районной администрации и вовлечен в подготовку выборов депутатов гордумы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герасименко оказался слишком сложным работником

Экс-мэр Арамиля Владимир Герасименко, в сентябре 2017 года назначенный на пост замминистра транспорта Свердловской области, похоже, скоро снова сменит место работы. Интриганы в правительстве утверждают, что за недолгое время своей работы он настолько измучил коллег своим буквоедством и скрупулезностью, что губернатора попросили перевести чиновника на чуть менее видный пост, не предполагающий постоянного взаимодействия с людьми. В обладминистрации, говорят, просьбам вняли и уже летом Владимира Герасименко может не оказаться в прежнем кресле.

Референдум по вопросу сноса телебашни пройдет после ее взрыва

Слухмейкеры предполагают, что поданная 23 марта заявка о проведении референдума по вопросу о сносе телебашни Екатеринбурга будет удовлетворена. Якобы документы общественниками составлены довольно неплохо, поводов для отказа в их рассмотрении нет. Решение о назначении референдума должна назначить гордума, депутаты которой в ближайшее время будут искать любые поводы для собственного политического пиара. Они вполне могут согласиться с членами инициативной группы по защите долгостроя, несмотря на то, что референдум пройдет после намеченного на 24 марта взрыва башни.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Промэрские депутаты признались, что им мешает работать похмелье

По слухам, заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин вызвал на ковер всех близких к нему депутатов, поддержавших на последнем заседании гордумы идею о сохранении всенародных выборов мэра. Среди них, в том числе, оказался директор ЦПКиО Роман Шадрин. На вопрос Тушина, почему они выступили на стороне оппозиционеров, думцы ответили, что не поняли сути поставленного вопрос и проголосовали на автомате. А один из вызванных депутатов якобы честно признался, что накануне злоупотребил алкоголем и сидел на заседании с больной головой.

Квитка уговаривает Косинцева не уходить в отставку

По слухам, глава Уральского межрегионального совета «Единой России» Иван Квитка встретился с руководителем свердловского исполкома партии Александром Косинцевым, чтобы попробовать уговорить его не уходить в отставку. Сплетники считают, что в течение последнего года два партийца наладили тесные дружеские связи. Поэтому Квитку вполне может пугать приход на руководящие пост в свердловский исполком непонятного ему человека.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские депутаты хотели отправить Армена Карапетяна во «вражескую» страну

Есть версия, что депутаты Свердловского Заксобрания рассматривали вопрос об отправке своего коллеги Армена Карапетяна в качестве наблюдателя на летние выборы президента Азербайджана. Якобы это, в некоторой мере, делалось в рамках дружеского троллинга. Карапетян по национальности армянин. А в Азербайджане к армянам относятся, мягко говоря, настороженно после военного конфликта двух государств в 90-х годах. В результате было решено, что в Армению отправится другой парламентарий — либерал-демократ Михаил Зубарев.

Депутату гордумы, призывавшему не сносить телебашню, закрыли возможность переизбраться

У действующего депутата гордумы Екатеринбурга Олега Хабибулина могут возникнуть сложности с переизбранием. Дело в том, что из-за своей непреклонной позиции по недостроенной телебашни, которую он призывает не сносить, у него возникли конфликты с влиятельными лицами. По слухам, ему прямым текстом говорят, что он испортил свою репутацию. Однако поддержку он может найти в лице недоброжелателей УГМК. Он уже начал переговоры с главой «Атомстройкомплекса» Валерием Ананьевым.

Несмотря на разговоры об отмене выборов мэра Екатеринбурга справороссы нашли кандидата

До сих пор непонятно, будет ли принят законопроект, ликвидирующий в Екатеринбурге прямые выборы мэра. Поэтому парламентские партии присматриваются к потенциальным кандидатам. Региональное отделение «Справедливой России» уже сделало свой выбор. В мэры они определили депутат Госдумы Дмитрия Ионина. Соответствующее решение было принято на расширенном заседании свердловской палаты депутатов от «СР», которое провела в Екатеринбурге зампред ГД РФ Ольга Епифанова. По слухам, она заявила, что федеральные органы власти не дадут отменить выборы в столице Урала.

В думу Екатеринбурга собрался водочный магнат

По информации «URA.RU», о своем решении баллотироваться в думу Екатеринбурга заявил местный бизнесмен Аркадий Елизаров, сделавший свое состояние на продаже алкоголя. Он уже начал свою предвыборную кампанию: создал общественную организацию по борьбе с коррупцией. Правда, абмициозный предприниматель до сих пор не решил, от какой партии будет выдвигаться. А вот с округом все ясно — Кировоградский.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские «фронтовики» устали от безделья

Есть версия, что члены свердловского ОНФ в ближайшее время могут обратиться к своему руководству с вопросом, почему эта общественная структура практически прекратила свою деятельность. По слухам, уже в течение полугода заседания областных штабов ОНФ длятся не более 20-30 минут и проходят формально. В мероприятия «фронтовиков» вовлекается все меньше общественников. Если такой шум действительно поднимется, то наиболее сильно пострадает от него председатель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева. Ей ранее якобы пообещали пост члена Совета Федерации РФ от Свердловской области и любое негативное упоминание снижает ее шансы на назначение.

Свердловским властям снова достанется за программу переселения

МинстройЖКХ РФ подготовило информацию о выполнении программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья по состоянию на 1 марта. Доклад готовится для президента, а потому имеет высочайший приоритет. В нем, как утверждают инсайдеры, сразу 10 субъектов значатся не выполнившими программу, в том числе — Свердловская область. Наиболее злостные «отстающие» в этом списке — Карелия, Тува, Забайкалье. В том же докладе, знают слухачи, будут расписаны предложения по принятию мер в отношении регионов. Впрочем, до мая все провинившиеся могут спать спокойно — весь гнев на них обрушится только после инаугурации президента. При этом если у отдельных регионов есть шанс к маю выйти из списка неблагополучных, то у Свердловской области он точно отсутствует. Если, конечно, чиновники не совершат чуда, чего за ними ранее не водилось.

Проректор УрГЭУ учит студентов культуре речи, а сам говорит «нафигачить»

Проректор по социальной работе Уральского государственного экономического университета Роман Краснов стал соавтором учебника «Русский язык и культура речи». Хотя он сам выражается далеко не всегда культурно. Еще один автор — доктор философских наук, профессор Алла Матвеева. В аннотации указано, что в учебном пособии описываются основные свойства современного русского литературного языка, рассматриваются различные аспекты речевой культуры.

Как рассказали сотрудники университета, Краснов далеко не всегда пользуется именно литературным языком. Его речь изобилует разными выражениями: «составить разговор»; «бьющиеся текстовки» (бухгалтеры используют «бьющиеся цифры», имея в виду ситуацию, когда посчитанные значения совпадают с теми, какие должны быть — прим. ред.), «нафигачить», «лажа». «заруба», «мерзлявые иностранцы», «странслируйте». Периодически Краснов пользуется и жаргонной лексикой в отношении студентов: «ласты закрутят».

Бойцы ЧВК Вагнер, приезжавшие в Асбест на похороны товарищей, вернулись в Сирию

Бойцы частной военной компании Вагнера, приезжавшие на днях в Асбест на похороны Станислава Матвеева и Игоря Косотурова, погибших в Сирии, после проводов боевых товарищей вернулись обратно в Сирию — такие слухи ходят в среде уральских добровольцев, воевавших в Донбассе. «Не могут они, понимаешь, уже по-другому: затянула из эта Сирия, да и отомстить надо за погибших друзей», — поясняет один из добровольцев. Сообщается, что на Восток вернулись даже те, кто получил легкие ранения в ходе инцидента 7 февраля под Дэйр-Эз-Зором.

Владельцы УК «Верх-Исетская» прокололись с собственными методами

Чтоб стимулировать собственников УК «Верх-Исетской» продать компанию, покупатель, говорят, направил множество жалоб на лифтовое хозяйство в Ростехнадзор. Ведомство свою работу выполнило и выдало предписание заменить почти 80 лифтов — каждый стоимостью около двух млн рублей. Чтобы предписание было гарантированно выполнено, Ростехнадзор подал в суд, который, конечно же, выиграл. Однако у нового владельца «Верх-Исетской» все получилось, как в старой поговорке «не плюй в колодец», ведь теперь обязанность по замене некачественных лифтов полноценно и полноправно легла на него.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции готовятся к губернаторским выборам

Говорят, что политтехнологов, работавших в Челябинске на выборах президента, будут задействовать на выборах губернатора в 2019 году. Это Алексей Басков, Алексей Швайгерт и Андрей Лавров. В резиденции губернатора Бориса Дубровского остались довольны. Были ненавязчивы, почти незаметны в паблике, но свою работу делали исправно. В резиденции считают, что технологам удалось поднять интерес к выборам, а это и было главной задачей. Неофициальный старт выборной кампании будет дан летом.

Дубровский едет в Кремль…

Сам Борис Дубровский отправился в Москву. У него проходят встречи в администрации президента. Все они посвящены саммитам ШОС и БРИКС. Говорят, что Дубровский в прекрасном расположении духа из-за хороших показателей на выборах. А после подписания указа о саммитах все двери будут распахиваться. По слухам, в АП будет решаться вопрос о том, как именно Москва окажет финансовую помощь в подготовке к мероприятиям. Понятно, что в целевых программах Челябинск поставят в первую очередь, но не исключены и другие варианты. Например, решится вопрос о строительстве студенческого кампуса для ЮУрГУ. Если дадут денег, кампус построят как раз к лету 2020 года, и там смогут жить участники саммитов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и у него нашли плохой «актив»

В резиденции губернатора готовят проект реорганизации Главного управления лесами региона. Этим ведомством активно занимаются силовики, у которых на руках предостаточно материалов, в том числе, периода предшественников Дубровского. Два сотрудника, которые уже попали под уголовные дела, активно дают показания. Кроме того, управление лесами рассорилось с региональным департаментом Федерального агентства лесного хозяйства, конфликт ушел в суды. Наблюдатели считают ГУ лесами «плохим активом» в команде Дубровского, способным поссорить губернатора с федералами, как это было раньше в сфере экологии. А пока все еще продолжаются консультации по поиску нового руководителя ведомства, чтобы сменить на этом посту Виктора Блинова. Уже всем известно, что заместителей Блинова на должность начальника не рассматривают. Если только временно, в статусе «и.о», а потом уволят все руководство.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бахаева опять повысят?

Говорят, что министр экономического развития региона Сергей Смольников все-таки уйдет в отставку. Официально так болтают в кулуарах, это будет связано проблемами со здоровьем. Неофициально Смольникова «сливает» вышестоящее начальство, вице-губернатор Руслан Гаттаров, судачат сплетники. По слухам, несколько раз Смольников выступил перед губернатором так неудачно, что Гаттаров только краснел. Впрочем, находятся и такие, кто уверяет: Смольников согласовывал свои выступления с Гаттаровым, и таким образом вице-губернатор подставлял своего подчиненного. Теперь говорят, что министром станет Антон Бахаев, недавно повышенный с должности обычного заместителя до первого зама.

«Особо охраняемое» ведомство ликвидируют

По слухам, в новом, реорганизованном Главном управлении лесами региона появится отдел, который будет работать с особо охраняемыми природными территориями. Тот отдел, что пока существует в областном минэкологии, ликвидируют, уже в рамках организации министерства. Болтают, что у отдела плохие показатели, много внутренних скандалов с начальниками участков на местах, а поручения по развитию экотуризма не исполняются.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Над Пашиным посмеиваются…

Общественность посмеивается над тем, что депутат Госдумы Виталий Пашин столь смело «наехал» на министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. Уличил федеральное ведомство в расхождениях с данными Росприроднадзора. Всем помнится, как Пашин в свое время атаковал региональное министерство экологии. Возмущался тем, что областному министру, теперь уже бывшему, Ирине Гладковой дали грамоту Совета Федерации. Одни сплетники уверяют, что на самом деле Пашин наконец разобрался, где чьи полномочия, и направил критику в нужный адрес. Другие же считают, что министр Сергей Донской стал удобной фигурой для упреков, и к процессу подключилась фракция ЛДПР в Госдуме, в которую входит Пашин.

…, а его друг чадит небо

Активисты движения «Экочел» выявили незаконное предприятие по производству ферровольфрама на территории поселка Железнодорожный — это между Челябинском и Копейском. Очень маленький заводик серьезно портит небо, в радиусе нескольких километров ощущается стойкий химический запах. Предприятие записано на некоего Константина Ераскова, а год назад владельцем был челябинский предприниматель Александр Бердников. По слухам, Бердников продолжает управлять производственным процессом, а актив переписал на другого человека из-за проблем с налогами. А плавкой на заводе занимается предприятие Бердникова «Промцветмет». Завод не взят на экологический учет, и, по слухам, у предприятия нет лицензий на работу с опасными компонентами. Кстати, Сергей Бердников — приятель Виталия Пашина. «Пусть бы лучше Пашин другом занялся, раз так радеет за чистый воздух!» — судачат сплетники.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты провели бессонную ночь с 18 на 19 марта…

Говорят, в ночь после выборов президента большинство челябинских депутатов переживали не из-за того, что явка будет провалена. Все уже было ясно, что в Челябинске с этим показателем хорошо. Народные избранники беспокоились, чтобы результат в его округе не оказался хуже, чем у соседа. Особенно если сосед является потенциальным противником. Болтают, создавались чаты в «Телеграме» и «Вайбере», где выкладывали, как идет подсчет голосов. Переживали, когда видели, что «соседи обходят», заключались пари. Счет шел на десятые доли процентов. Депутаты надоедали своими звонками членов территориальных комиссий, с вопросами: «Ну, как у нас?». В конце концов, те просто перестали отвечать. Успокоились все только к утру. Примерно так же вели себя главы районов Челябинска.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

…, а им вынесли «последнее китайское»

Еще не раздали награды челябинским депутатам за работу на выборах президента, как у них появились новые поводы для волнения. В полном разгаре декларационная кампания, и прокуратура уже предупредила, что больше ошибок, как это было в предыдущие два года, прощать не станет. Ранее «косяки» в декларации признавали мелким огрехами. Проводили заседания, выносили предупреждения. Но, по слухам, областное начальство дало районным прокуратурам жесткие вводные. Дескать, в других территориях уже были случаи, когда из-за деклараций лишали мандатов, а в Челябинске ни разу не доходило до таких радикальных мер. Мол, нужна показательная порка.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зюзин выручил Бурматова

Металлургический район, входящий в округ депутата Госдумы Владимира Бурматова, в самый последний момент обошел Калининский район и стал лучшим муниципалитетом по явке в Челябинске. Участники выборов говорят, что парламентария здорово выручил ЧМК, входящий в группу «Мечел» Игоря Зюзина. Чуть ли не впервые за последние годы предприятие включилось в кампанию и мобилизовало своих сотрудников для голосования на выборах президента. Плюс работа местных депутатов и администрации. И все это позволило на десятые доли, но обойти Калининский район в неофициальном чемпионате челябинских муниципалитетов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Советские» депутаты сделали крайним главу

В Советском райсовете, показавшем предпоследний результат по явке в Челябинске, проводят «разбор полетов». Глава Михаил Буренков утверждает, что сделал все возможное и винит в провале местных депутатов. А в райсовете, напротив, считают виновным чиновника. Некоторые депутаты полагают, что 66-летнему главе уже тяжело справляться со всем. И из-за этого страдают отдельные направления. Михаил Буренков же уверяет, что находится на хорошем счету у мэра Евгения Тефтелева, поэтому депутатам не удастся «свалить» даже после низкой явки.

Гаврилову подставили депутаты

Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова сильно переживает, что ее муниципалитет показал худший результат в Челябинске. Старшие товарищи уже сделали ей устное предупреждение. Она считает, что сделал все возможное, а ее «подставили» районные депутаты. Среди них, полагает чиновница, Борис Видгоф, якобы велевший подконтрольным директорам школ не усердствовать по повышению явки. Другими подозреваемыми является группа депутатов Сергея Шумакова, Станислава Ильина и их пула.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сандаков впал в истерику

Хорошие результаты по явке почему-то очень рассердили бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, ожидающего приговора по обвинению в коррупции и мошенничестве. Болтают, что в ноябре и декабре прошлого года Сандаков пытался предложить области и городу свои услуги по проведению президентской кампании. От его услуг тогда отказались. За месяц до выборов Сандаков стал писать, что явка будет обязательно провалена. А когда появились первые результаты, стал выкладывать истеричные посты на тему: «Что радуетесь?». Затем объявил, что по Челябинску явка ниже, чем в 2012 году, а когда выяснилось, что и этот показатель лучше, совсем приуныл.

Болтают, он якобы обещал спонсорам своего экодвижения так раскачать повестку, что город провалит выборы. Но оказалось, что бывший чиновник авторитетом не пользуется, в технологиях без адмресурса не силен. По слухам, козырять перед спонсорами нечем.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков развеселил город

На сегодняшней сессии собрания депутатов Миасса всех развеселил мэр Геннадий Васьков. «Спасибо всем, мы хорошо поработали и дали один из лучших результатов в области на президентских выборах!» — обратился к собранию глава города, подводя итоги президентской кампании. Депутаты просто оторопели, а журналисты стали пересмеиваться: «Один из лучших? Предпоследний с конца!». О том, что явка в Миассе, 60 процентов, была одной из худших, в городе не знал только ленивый. К тому же ни для кого не секрет, что город удалось «вытянуть» с 45 процентов до 60 только при помощи области. В собрании стали говорить, что у Васькова в последнее время не все в порядке с нервами, он придумывает положительную повестку и сам в нее верит. Все заметили, что и его помощник Тадий Уминский сильно нервничает. В разговорах с депутатами срывается на откровенную грубость.

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Аминов отправил элиты к Грудинину…

Элиты Кунашакского района пребывают в недоумении после большого совещания по подведению итогов выборов президента. Муниципалитет показал среднюю явку. Однако за действующего главу государства Владимира Путина проголосовало 77,5% избирателей. Кто-то из присутствующих намекнул, что можно бы и похвалить причастных к такому успеху. Однако глава Сибагатулла Аминов якобы вдруг начал кричать и закончил тираду словами: «Все, что хотите — просите у своего Грудинина!». Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал в Кунашакском районе 14,5% голосов, чуть больше, чем в среднем по региону. Однако местные элиты все равно считали, что в первую очередь учитываются явка и процент голосов за президента.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

… и будет разбираться с прокуратурой

Отдельные представители кунашакской элиты сильно обиделись на главу Сибагатуллу Аминова, устроившего всем разнос за высокий процент Павла Грудинина на выборах. И готовят жалобу на руководителя муниципалитета. Рассматривается несколько адресатов — от губернатора Бориса Дубровского до президента Владимира Путина. Но совершенно точно кляуза попадет в прокуратуру. Как полагают кунашакцы, в прошлом месяце работникам культурной сферы на две недели задержали зарплату, те пришли к прокурору, который позвонил главе напрямую и заставил его выдать деньги бюджетникам. Сейчас, поговаривают в райцентре, сотрудники сферы культуры первыми получили зарплату. Зато их ситуация повторяется с представителями других сфер. Они уже знают, к кому надо идти. И их недовольством могут воспользоваться, чтобы отомстить Сибагатулле Аминову за обиду после совещания по итогам выборов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталах ждут Шулаева

Отстраненный от работы по решению суда глава Карталинского района Сергей Шулаев, обвиняемый в превышении полномочий, уже вторую неделю подряд рассказывает местным чиновникам, что с понедельника возвращается на работу. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела, после чего они уйдут в суд. Чиновник утверждает, что у него все хорошо, и велит ждать его в администрации. Однако есть большая вероятность, что силовики если не закроют его в СИЗО, то поставят вопрос о досрочной отставке. Сейчас все ждут, выйдет ли Шулаев на работу 26 марта.

Вдовину велели готовиться к выборам

Экс-глава Карталинского района Анатолий Вдовин, назначенный куратором выборов президента после отстранения его сменщика Сергея Шулаева, рассказывает, что ему «старшие товарищи» велели продолжать работать. Но теперь не на явку и на главного кандидата, а уже на свою популярность. Он это воспринял, как указание начать подготовку к собственной кампании по возвращению в кресло главы.

Слухи Тюменской области

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменский ОНФ «подставил» губернатора, подделав документы

Прошедшая с большой помпой передача губернатору региона общественных предложений от ОНФ грозит обернуться большим скандалом. Слухачи уверяют, что принятые еще в середине осени и сформулированные на ежегодной региональной конференции ОНФ предложения по пути к губернатору сильно изменились, став, по сути, совсем другим документом.

«Теперь тюменских „фронтовиков“ ждет серьезная проверка, которая должна выяснить, кто же подменил текст с общественными предложениями губернатору и чьи корыстные интересы за этим стоят, — обсуждают слухмейкеры. — Ведь после подделки коллективно принятого документа направляемого губернатору обязательно последуют кадровые выводы. А рядовые активисты, чьи предложения, принятые на конференции и впоследствии тайным образом исчезнувшие из документа, готовы обратиться в правоохранительные органы».

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат тюменской Гордумы случайно дала повод для проверки надзорных ведомств

Комиссия по поощрениям в городской думе Тюмени, по слухам, тоже не избежит проверки. А причиной тому — признание, сделанное на заседании комиссии по соцполитике депутатом и главой комиссии по поощрениям Тюменской городской Думы Альбиной Селезневой. Герой мема с белым медведем рассказала, что комиссия под ее руководством принимает документы на награждение почетной грамотой думы с серьезными нарушениями сроков. Для особо нужных кандидатов почему-то руководство комиссии вместо 30 дней, необходимых по Положению о комиссии, принимает нужные документы за неделю. «Теперь надзирающим органам придется проверить всех без исключения кандидатов на поощрение Тюменской думы за последние годы. Ведь если кому-то позволено сдать документы за пределами разрешенного срока, то не стоят ли за этим коррупционные интересы?», — ядовито шепчут злопыхатели.

Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Коммунисты нашли надежных людей

Говорят, в тюменском обкоме КПРФ преисполнены надежд на предстоящие выборы в Гордуму. «Пять лет назад депутат гордумы Абукин сумел подсунуть первому секретарю обкома Тамаре Казанцевой списки кандидатов в члены УИК, которые были сформированы, мягко скажем, странно. Есть подозрения, что туда попали некоторые люди, симпатизирующие единоросам», — шепчутся слухачи. Теперь же, говорят они, полномочия УИК закончились вместе с выборами, а в следующий состав КПРФ уже подобраны кандидаты, которые хорошо зарекомендовали себя в качестве наблюдателей.

Мазура переводят в Тюмень

Говорят, что мэр Тобольска Владимир Мазур не зря оставил семью в Тюмени. «Мазура переводят в Тюмень, — шепчутся слухачи. — Причем не в качестве наказания. Очевидно, наконец освободилось хорошее место к радости тобольского градоначальника. Он же так долго этого ждал».

В тобольском отделе ГИБДД зреет скандал…

Говорят, крупным скандалом грозит обернуться небольшое лукавство, якобы допущенное полицейскими в Тобольске. «Начальник местной ГИБДД обязан лично приезжать на все ДТП с пострадавшими или смертельным исходом, — шепчутся слухачи. — А тут недавно была очень резонансная авария, на которую он не приехал». При этом в сводке, которую стражи порядка направили в Тюмень, сказано, что главный гаишник на месте присутствовал. «На самом деле он был в городе. Почему не приехал — непонятно. Зато если об этом узнают в областном УМВД, тобольскому гаишнику точно не поздоровится», — злорадствуют сплетники.

… который начальник отдела может проспать

При этом, веселятся слухачи, сам начальник отдела ГИБДД в Тобольске и в ус не дует: когда в город приехал глава регионального УМВД, главный тобольский гаишник спокойно заснул прямо на совещании. «Понятно, что он в государственном тренде. Но тут получилось уж совсем демонстративно», — якобы смеются горожане.

В Тобольске негласно обсудили проблему преступности и мигрантов

Сплетники уверяют, что им известна настоящая цель визита в Тобольск главы УМВД по области Юрия Алтынова. «Генерал приехал не только на заседание общественной палаты Тобольска, где говорили о подпольной торговле алкоголем и необходимости своего миграционного центра, — шепчутся слухмейкеры. — Одна из встреч у него прошла на „Сибуре“, где сейчас работает около 10 тысяч рабочих из-за рубежа, и была посвящена преступлениям, которые совершают мигранты».

Фото прислано читателем «URA.RU»

Тоболяки боятся, что ишимский педофил переберется к ним

Слухачи уверяют, что тоболяков очень напугала жуткая история с педофилом, который изнасиловал в Ишиме 8-летнюю девочку в заброшенном доме. «У нас прямо рядом с городской администрацией стоит полусгоревшее здание бывшей больницы, забор завалился. Дом облюбовали бичи, там шастают всякие странные личности. Не дай бог, случится страшное», — якобы опасаются тоболяки, перешептываясь о том, что ишимский педофил все еще на свободе. Горожане называют еще один похожий опасный объект — это детская инфекционная больница. «Говорят, она принадлежит области, но на снос у владельца денег нет», — якобы вздыхают тоболяки.

Стало известно, кто дал денег на «Тобол»

Слухачи рассказывают, что основным спонсором фильма «Тобол» выступил холдинг «Сибур», чья промышленная площадка находится в Тобольске. «На презентации трейлера фильма „Тобол“ в Тюмени один из топ-менеджеров „Газпромнефти“ очень удивился, что фильму дал деньги еще и „Сибур“. Вероятно, речь идет об очень крупной сумме», — шепчутся злопыхатели.

Фото: с сайта vishime.org

«Эхо выборов» может зацепить директора ишимского учреждения…

Говорят, по Ишиму гуляет некий видеоролик, на котором якобы запечатлен вброс бюллетеней на участке 1040 в селе Стрехнино. «Камера наблюдения засняла, как к урне подходит женщина, похожая на директора районного Дворца культуры, и очень долго стоит, двигая руками и закрыв урну спиной от камеры, — говорят слухачи. — Что там происходит — непонятно, но судя по ролику, женщина знакома с членами комиссии, с одной из которых остается поговорить после того, как отходит от урны».

…, а горожане гадают на грядущие потопы

Ишимцы, по слухам, якобы строят прогнозы о грядущих потопах — городские злопыхатели уверяют, что перед главным, который два года подряд заливал часть города, будет несколько более мелких случаев. «Первый уже пошел. На этой неделе талыми водами с крыши затопило многофункциональный центр, — шепчутся сплетники. — А ведь там на крыше ремонтные работы прошли в прошлом году». Самые злопамятные уже вычислили, что следующим нашествие воды должен испытать спорткомплекс «Локомотив». «Там тоже осенью крышу ремонтировали», — поясняют слухачи.

Слухи ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Югре ждут Матвиенко

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко готовится приехать в Ханты-Мансийск. Об этом сплетничают в кулуарах югорского «Белого дома». По словам слухмейкеров, Матвиенко примет участие в итоговом форуме «Гражданской инициативы», который пройдет в конце марта. Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова лично объехала все муниципалитеты региона и поучаствовала в территориальных этапах форума. Губернатору были предложены проекты и инициативы жителей. Например, в Ханты-Мансийске предложили снять короткометражные фильмы про влиятельные исторические личности округа.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комаровой прочат третий срок в 2020 году

Сразу после выборов президента в Югре активизировались слухи, что губернатор Наталья Комарова сможет остаться руководить регионом на третий срок. Юридические нормы трактуют нынешний период полномочий как первый срок, так как в 2014 году процедура избрания губернатора изменилась. «С выборами она справилась хорошо. ХМАО — регион нефтяников, а все влиятельные нефтяники за нее. Других в Москве слушать не будут. Вопрос в другом: захочет ли сама Наталья Владимировна работать еще столько времени», — болтают слухачи.

Югру покинули почти все вице-губернаторы…

Заместители губернатора ХМАО Натальи Комаровой пропустили заседание правительства 23 марта. Об этом шепчутся в кулуарах югорского «Белого дома». По мнению слухмейкеров, подчиненные Комаровой воспользовались отсутствием губернатора и не пришли на официальное мероприятие, в результате заседание прошло без них. Как объяснил слухмейкер в правительстве, у вице-губернаторов есть уважительная причина: Павел Сидоров находится в плановом отпуске, Всеволод Кольцов в командировке и работает в коллегии Минтруда и соцразвития в Москве, а Дмитрий Шаповал решает дела в Сургуте.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

… они мечтают увидеть, как рухнет телебашня в Екатеринбурге

Однако есть и другое объяснение отсутствию руководителей правительства на своих постах. В Ханты-Мансийске кто-то распустил слух, будто бы вице-губернаторы уехали на уик-энд в Екатеринбург, где в субботу развернется невиданное шоу. В центре города будут сносить старую советскую телебашню, являющуюся неофициальным символом города. Якобы идею подал Дмитрий Шаповал, который решил увидеть снос одним глазком по дороге к родственникам в Магнитогорск.

В «Белом доме» ХМАО ждут назначений

В кулуарах «Белого дома» Югры обсуждают последствия выборной кампании президента России. Самый популярный слух связан с возможными кадровыми перестановками в правительстве ХМАО. Поговаривают, якобы вице-губернаторы могут быть спокойны за свои места. А вот в некоторых департаментах якобы произойдут серьезные рокировки. Слухачи шепчутся, что сильнее всего кресло шатается под Игорем Губкиным, возглавляющим департамент спорта — на его позициях отразился очередной провальный сезон ХК «Югра».

Арсланова задумалась о покупке шато во Франции

Говорят, руководитель представительства ХМАО в Москве Фануза Арсланова в последнее время редко бывает в России. Якобы чиновница, статусом замгубернатора, большую часть времени проводит на юге Франции и работает удаленно. Самые смелые слухачи поговаривают, что Арсланова якобы решила приобрести шато и после выхода на пенсию займется виноделием.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Романицу не снимают с должности из-за Бастрыкина

Поговаривают, что начальник УМВД по ХМАО Василий Романица должен быть благодарен главе СКР Александру Бастрыкину за сохранение своей должности. По слухам, в Москве уже обсуждался вопрос о преемнике Романицы, но полицейские решили не делать кадровых перестановок из-за пристального внимания к региону председателя следственного комитета. «В ХМАО Бастрыкин и СКР на слуху, позиции следователей сильные, а вот в полиции куча скандалов. Романицу хотя бы знают, а новому главному полицейскому придется полгода потратить только на то, чтобы его узнавать в лицо, и за это время „следаки“ усилятся. В общем, это игры силовиков, которые спасли Романицу», — делятся мнением слухачи.

Премия Репину возмутила коллег …

Как сплетничают в югорской администрации, недавно назначенный заместитель директора департамента общественных и внешних связей Александр Репин подвергся критике со стороны коллег. По мнению слухмейкеров, Репину удается избегать работы и при этом получать премии. «Он совершенно ничего не делает, во время выборов все работали на износ, а он пил чай и в 4 уходил домой. Так еще и премию получил непонятно за что», — судачат разгневанные злопыхатели.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…, а работники ЮГУ ее лишились

Как сплетничают в Югорском государственном университете, деканов и заведующих кафедрами, которые требовали от студентов стопроцентной явки на выборы с фотоотчетом из избирательных участков, ждут серьезные неприятности. По словам слухмейкеров, ректор университета Татьяна Карминская сделала всем сотрудникам неофициальный выговор и лишила премий. «Конечно, перед ними стояла задача сагитировать студентов принять участие в избирательном процессе, но они явно перегнули палку», — комментирует собеседник.

Депутат Тюменской областной думы сплотил югорскую оппозицию

Как шепчутся депутаты в окружной думе ХМАО, местные члены ЛДПР и КПРФ объединились на выборах и решили занять сторону кандидата от КПРФ Павла Грудинина. По словам слухмейкеров, организатором переговоров, на которых было принято решение поддерживать этого кандидата всеми силами оппозиции, выступил депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Алексей Аносов. «Аносов, пользуясь своим статусом ветерана боевых действий, создал в „Телеграме“ закрытый чат и сплотил либерал-демократов с коммунистами. Именно поэтому в ХМАО такой большой процент голосов за Грудинина», — судачат инсайдеры. По их версии, главной целью сговора стала попытка вывести вперед хотя бы одного из оппозиционных кандидатов.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сысоев поссорился с журналистами из-за Слуцкого

По слухам, депутат Госдумы и куратор ЛДПР в «тюменской матрешке» Владимир Сысоев разругался с некоторыми журналистами из ХМАО и юга Тюменской области. Говорят, якобы сотрудники СМИ, с которыми у либерал-демократа установились теплые отношения, спрашивали «сокола Жириновского», почему он не выступил с публичной критикой депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. По слухам, Сысоев очень резко ответил корреспондентам и серьезно испортил с ними отношения.

Шувалову нравится быть «мэром без негатива»

Говорят, глава Сургута Вадим Шувалов потребовал от подчиненных напрямую докладывать ему о любых потенциально конфликтных ситуациях. По слухам, раньше повестку контролировал в основном вице-мэр Алексей Жердев, но теперь градоначальник хочет быть в курсе всех происходящих событий. Рассказывают, что это может быть связано с попыткой мэра сохранить отсутствие негатива в медиа — это удалось достичь перед выборами, и, судя по всему, Шувалов намерен и дальше сохранять эту ситуацию. «Жердев явно теряет позиции. А Шувалов все больше становится мэром, а не просто руководителем команды каких-то чиновников, пришедших сюда из Костромы и Москвы», — удивляются сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В деле экс-мэра Сургута исчезают обвинения

По слухам, в расследовании уголовных дел против бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова произошли значительные перемены. Говорят, якобы несколько дел (например, о покупке помещения для частного детсада) закрыты по истечению срока давности, но появились новые эпизоды по истории с продажей муниципального песка. Рассказывают, что от части расследований отказались из-за опасений, что там могут появиться еще более высокопоставленные фигуранты, а как таковых доказательств вины у следователей нет. «А что касается песка — там роют со всех сторон, ищут новые доказательства, поэтому и понадобились новые обвинения», — делятся слухачи.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дегтярев «продал» зама, чтобы успокоить общественников

Говорят, что истинной причиной отставки вице-мэра Нефтеюганска Олега Тальянова стала попытка мэра Сергея Дегтярева снизить напряжение в городе. Тальянов курировал сферу ЖКХ — самую проблемную в муниципалитете. Рассказывают, якобы градоначальник даже звонил некоторым местным активистам после кадровых перестановок, чтобы лично сообщить — чиновник уволен, мэрия работает над решением проблем.

К Лысогору подбирается ОБЭП

Как сплетничают в думе Мегиона, большие проблемы появились у генерального директора городского МУП «Капитальное строительство» Дмитрия Лысогора. По версии слухачей, силовики заинтересовались финансовой деятельностью организации и изъяли необходимую документацию. «После визита сотрудников ОБЭП заместитель директора Наталья Захарченко уволилась, сам Лысогор взял больничный», — судачат сплетники.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Соколы Жириновского» сделали выводы из итогов выборов

Отставка лидера ямальского отделения ЛДПР Александра Голубенко не стала неожиданностью. Об этом слухачи намекали практически сразу после оглашения предварительных результатов голосования на выборах президента. Инсайдеры поговаривают, что на этом дело не остановится. Скорее всего, стоит ожидать перестановок внутри партии и смены нескольких координаторов в муниципалитетах.

Кто теперь займет пост Голубенко неоднозначно, версий несколько. Инсайдеры склоняются, что новым куратором партии в регионе может стать Денис Садовников, который ныне избран депутатом Тюменской областной думы от Ямала, а ранее конкурировал с Кобылкиным на выборах губернатора ЯНАО. Среди прочих кандидатов называют имена депутата от ЛДПР в ямальском Заксобрании Ивана Вершинина и руководителя аппарата регионального отделения Андрея Кузнецова. Некоторые слухачи полагают, что шанс есть даже у молодого салехардского координатора Владимира Бартенева, но источники, близкие к ЛДПР, уверяют, что пока он слишком «зеленый», чтобы доверить ему партию.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Округ задумался, как помочь ямальской ЖД заработать на предпринимателях

Власти Ямала пытаются придумать, как помочь сдать пустующие коммерческие площади на новом большо вокзале Нового Уренгоя. Огромный и красивый вокзал строили десятилетие и наконец-то открыли около двух лет назад. Пугающе пустой красивый вокзал приносит одни убытки. Чтобы хоть как-то компенсировать затраты на коммунальные услуги, руководство «Ямальской железнодорожной компании» (АО «ЯЖДК») пытается сдавать предпринимателям пустующие площади. Но коммерсанты не торопятся арендовать непроходимое место. За сутки пассажиропоток на вокзале при полной загрузке поездов составляет всего до 2000 человек. Предпринимателям невыгодно платить 2 тысячи рублей за квадратный метр пустующего по сути здания.

Как обсуждают в среде ямальский предпринимателей, если бы цена вопроса была бы в четыре раза меньше, можно было бы подумать. И как говорят, в департаменте имущественных отношений задумались о создании специальных программ по стимулированию предпринимателей, которые найдут в себе смелость рискнуть и открыть торговые точки на ж/д вокзале Нового Уренгоя.

Слухи Пермского края

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решетников нашел подход к газовикам…

Рассказывают, на следующей неделе в Пермь прилетит заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Он и с губернатором Максимом Решетниковым встретится, и на продукцию пермских предприятий посмотрит. Слухачи полагают, что визит одного из главных газовиков можно считать весьма позитивным событием для Прикамья. Ведь не секрет, что огромные суммы долгов, накопившиеся в регионе за прошлые годы, давно стали препятствием в общении местных властей и «Газпрома». Не исключено, что визит Маркелова поспособствует усилению программы газификации Пермского края. Ну, а у пермских промышленников появляется повод надеться на увеличение объемов заказов.

… и снова взял паузу

Сплетники доносят, что сразу после выборов на Максима Решетникова обрушились с жалобами на членов правительства. Говорят, в списке, на кого «капают», десяток человек — от вице-премьеров до заместителей министров.

Слухмейкеры утверждают, что Решетников спокойно реагирует на все доносы и не спешит кого-либо увольнять. Якобы вскоре возможны точечные перестановки в правительстве, но «зачистки» ждать не стоит.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лопаева ушла в тень

Шептуны рассуждают, что весь прошлый год многие считали серым кардиналом правительства Елену Лопаеву — вице-премьера и руководителя аппарата кабинета министров. Она действительно ближайшая соратница Максима Решетникова. Но кардинал ли?

Как говорят, Лопаева сначала интересовалась многими отраслями и даже политикой. Но теперь сосредоточилась на работе в аппарате правительства. Судя по всему, «кардиналом» она быть не намерена. И тут возникает вопрос: а как быть пермской элите, привыкшей за последние годы, что глава региона ничего не решает, и можно обращаться за помощью к теневому губернатору? Видимо, мировоззрение придется менять.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Удальев не знает, чего от него хотят…

Самым удивительным событием этой недели стало то, что силовики нагрянули в кабинеты Региональной службы по тарифам (РСТ) и к ее руководителю — вице-премьеру Антону Удальеву. Уголовное дело якобы связано с отменой каких-то долгосрочных тарифов.

Шептуны докладывают, что Удальев проходит по делу вовсе не свидетелем, хотя его статус пока не определен. Дело в том, что силовики дважды за день приходили к вице-премьеру домой и увозили на допросы. К свидетелям обычно так не цепляются.

По слухам, сам Удальев не понимает, чего от него хотят следователи. Ведь вице-премьера не обвинили в совершении какого-то преступления или злом умысле. А вопрос отмены тарифов (если кто-то упустил выгоду) больше подходит для тихих разбирательств в арбитражном суде.

…, а его отправили в отпуск задним числом

Как утверждают слухачи, вызов Антона Удальева на допрос поднял такой шум в чиновничьих кабинетах, что вице-премьера решили отправить в отпуск. Причем задним числом — с начала недели. Зачем это придумали — непонятно.

Самое интересное — кто писал «отпускное» заявление за Удальева. Говорят, после вызова на допрос он на рабочем месте не появлялся и не мог подписать бумагу.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Цветков ушел не внезапно

Поговаривают, главный федеральный инспектор (ГФИ) Игорь Цветков очень удивил всех, объявив в пятницу вечером, что «переходит на новую работу». Все-таки это в Прикамье заметная фигура. Цветков едва не стал губернатором в феврале прошлого года, но сам совершил ошибку.

Судачат, что еще в начале недели товарищи Цветкова знали о его скорой отставке — никакой внезапности тут нет. Многие считают, что ГФИ не сработался с губернатором. Но шептуны не сомневаются: сценарий смены ГФИ разыгрывает лично Приволжский полномочный представитель президента Михаил Бабич. А уж какую цель преследует полпред — ведомо только ему.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кокшарову пытаются помочь

Слухачи говорят, что активные действия силовиков многим непонятны. После обысков у вице-премьера возникло беспокойство и за других чиновников правительства. Особенно за тех, кто начинал работать еще при Викторе Басаргине.

Судачат, что сторонники вице-премьера и экс-мэра Кунгура Романа Кокшарова пытаются наладить связь с бывшим начальником кунгурского управления имущественных отношений Олегом Тарасовым. Последний в прошлом году был осужден за мошенничество и получил наказание в виде трех с половиной лет колонии. По слухам, Тарасов вдруг выразил готовность дать показания против бывшего мэра, чем сразу заинтересовались спецслужбы. А сторонники вице-премьера активизировались и всеми силами пытаются пробиться к Тарасову, ищут подходы к руководству колонии. Чем закончится эта спецоперация — пока непонятно.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Чибисову припоминают свиней

Во властных коридорах вновь заговорили и о том, что силовики при желании могут прийти и к вице-премьеру, министру промышленности, предпринимательства и торговли Алексею Чибисову. Тема прежняя — развал крупного государственного свинокомплекса «Пермский».

Шептуны полагают, что в истории уничтожения предприятия много виновных и среди чиновников, и среди коммерсантов. Но председателем совета директоров свинокомплекса ведь был именно Чибисов. Поэтому он автоматически становится первой мишенью для силовиков, если у них возникнет интерес.

Скриванов опять разгоняет своих менеджеров

По слухам, на этой неделе столичный продюсер Кирилл Легат, призванный спасать остатки холдинга «Актив-Медиа» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, вернулся в Москву. Медиаменеджер якобы составил бизнес-план и попросил инвестиций в сумме порядка 100 млн рублей.

Как говорят, Скриванова возмутила сумма — он посчитал ее чрезмерной и решил расстаться с Легатом. Многие считают, что медиаменеджеру повезло, ведь над его предшественником Тимуром Мардером по-прежнему висит уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уткин собрался в Эмираты к давнему знакомому

Слухачи сообщают, что через неделю председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин планирует уйти в отпуск. Спикер якобы намерен провести отдых в Арабских Эмиратах. Причем не в отеле, а на вилле одного известного пермского депутата.

Говорят, руководитель городского парламента не первый год так проводит свои отпуска, и это даже стало уже традицией. И отдохнет, и о пермских проблемах сможет поговорить. Однако сплетники отмечают, что в последнее время повышено внимание силовиков к представителям власти, поэтому места для отпуска лучше выбирать аккуратнее.

Баранов решил показать, кто на севере хозяин

Рассказывают, что президент «Соликамскбумпрома», депутат Заксобрания Виктор Баранов решил организовать в мае в Соликамске молодежный форум. Но приглашать планирует жителей только северной части города.

Слухачи недоумевают, какую цель преследует Баранов. Может быть, намерен показать, что только он занимается молодежью в Соликамске. А возможно, хочет поконфликтовать с «Уралкалием».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Григоренко пытается избавиться от помощника

Слухачи информируют, что депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко обратился в аппарат парламента с жалобой на своего же помощника. Народный избранник указал, что его сотрудник явился на работу «с признаками запаха изо рта, неустойчивостью позы, нарушением речи, выраженным дрожанием пальцев». Помощник якобы отказался писать объяснительную, не предоставил отчет и заявил, что является инвалидом по зрению.

С чего вдруг возник этот конфликт — сплетники затрудняются ответить. Но отмечают, что заявления о «неустойчивой позе» ввиду скандалов вокруг Владимира Жириновского и обвинений в домогательствах могут понять как-то неправильно.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауралью аукнутся не выборы, а стрельба в школе

Не успели в Курганской области облегченно вздохнуть после окончания выборов президента, как возникла новая проблема из-за стрельбы, которую открыла ученица в шадринской школе по своим одноклассникам. Сплетники считают, что если сомнительные успехи Зауралья на выборах в Москве могли «проглотить» без каких-либо осложнений, то после нового скандала к ним могут заново приглядеться — уже куда более строго. Так что руководству области пока советуют особо не расслабляться.

Единороссов сделают крайними

В условиях, когда административного давления на выборах старались избежать, крайними в недостаточно высоких результатах Путина при голосовании в Зауралье могут сделать местных единороссов. Сплетники рассказывают, что в партии сейчас присматриваются к результатам выборов на округах действующих депутатов областной думы и готовятся к показательной порке некоторых из них.

«Комфортная среда» не вызвала интереса

Сплетники обсуждают, что рейтинговое голосование за проекты «Комфортной среды» не вызвало интереса у курганцев. За проекты подали 90 тысяч голосов. Учитывая, что голосовали сразу за три объекта, проголосовало всего около 30 тысяч горожан — это десятая часть всего населения. При этом слухачи отмечают, что изначально проект был призван увеличить явку на выборах президента.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэрию Кургана подозревают в подтасовке

Некоторые слухачи не верят, что в последние часы голосования 18 марта курганцы голосовали настолько активно, что смогли максимально уменьшить провал, который образовался по проценту явки в городе. Кое-кто даже намекает на выбросы, которые делали на участках в Кургане. Однако другие сплетники уверены — городские власти на такой риск бы не решились. «Возможно, еще раз подстегнули бюджетников и членов их семей и использовали другие рычаги воздействия на избирателей», — говорят слухмейкеры.

У предприятия Сергеечева проблемы

Сплетники рассказывают, что у предприятия бывшего депутата курганской думы, а ныне руководителя департамента мэрии Романа Сергеечева возникли проблемы. К организации, которая занималась аттестацией рабочих мест, массово начали подавать иски. Дескать, проверки проходили формально и документы в итоге оказались не в порядке. Учитывая, что обращались к Сергеечеву многие предприятия бюджетной сферы, конфликт может только разрастись, а карьера экс-депутата закончиться так же неожиданно, как началась.

Ветеринары любят кататься с ветерком

После того, как вспыли махинации с тайными закупками иномарок для правительства Зауралья сплетники вспомнили и о других нарушениях, которые допускались в «Курганском центре ветеринарии» с покупкой автомобилей. Слухачи рассказывают, что, едва вступив на свою должность, начальник управления ветеринарии по Курганской области Татьяна Сандакова попала в аварию на служебном автомобиле. Разбитый автомобиль ей быстро удалось заменить — его ей также подарил АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог». «Начальнику „Курганского центра ветеринарии“ Юрию Курбатову так же помогали, когда у него возникли проблемы со служебной машиной», — утверждают сплетники.

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