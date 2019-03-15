Разработка для Кремля: губернатором сможет стать только экс-чиновник

Губернаторов будут оценивать по специальным KPI Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партии надо обязать доказывать компетентность своих кандидатов при выставлении их на выборные должности, а карьеру чиновников привязать к выполнению ключевых показателей эффективности (KPI). Такие предложения звучали 14 марта на заседании клуба «Экспертный взгляд», в котором приняли участие региональные чиновники и политологи прокремлевского экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Темой заседания стали современные подходы к управлению в политике.

Гусев отдельно отметил, что есть губернаторы, которые выполняют все KPI, но не пользуются поддержкой населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 2020 года Кремль будет оценивать эффективность развития регионов через достижения определенных KPI. Однако несовершенство избирательной системы может привести к провалу отдельных регионов, заявил на круглом столе президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. «Законом должно быть прописано, чтобы любая партия была обязана выдвигать на выборы только такого кандидата, у которого есть определенный и четкий набор компетенций. Тогда у нас не будет «выпадающих звеньев», — отметил он.

Отдельный фильтр Гусев предложил ввести и для губернаторов. «Надо, чтобы ни одна партия не могла выдвинуть в губернаторы человека, который не работал ранее в исполнительной власти, местной или региональной», — подытожил политолог.

Для чиновников же, которые выполняют KPI, должна быть понятная карьерная стратегия, посчитал глава компании «Восход» (компания обслуживает государственные потребности в сфере IT — прим. ред.) Макар Герман. «Пусть каждая из этих карьерных ступенек не сильно будет отличаться по заработной плате, но здесь стоит вопрос правильно сформированных амбиций. Если у человека есть карьерная стратегия, то он будет понимать, как двигаться со ступеньки на ступень», — говорит он.

Исполнение национальные проектов в регионах будут оценивать по 15 показателям, среди них качество жизни, уровень медицины, демография Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом жесткие KPI могут заставить чиновников банально жульничать со статистикой, заметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Я прямо сейчас вижу, как можно красиво работать с отдельными показателями. Например, я назначен главой Калмыкии: у меня большая рождаемость, но высокий отток населения из республики. Первым делом я заставлю свой Росстат показать реальный отток населения при предшественнике, чтобы у меня была низкая точка отсчета. При этом динамику этого оттока я возьму с данных при прошлом главе. И у меня все начнется с хороших цифр», — говорил Данилин.

Однако в целом сама задумка оценки работы чиновников по KPI может оказаться полезной, считают политологи. Для многих госслужащих она становится дисциплинирующим фактором и серьезно влияет на модернизацию государственной системы в целом, заметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Не так давно Москва поставила себе задачу отвечать на запросы граждан не за 30 дней, а за 9. И когда стали задумываться, как это сделать, то вдруг обнаружили, что существующая система ответов на запросы сильно устарела и, чтобы справиться с задачей, надо начать перестраивать вообще все. Чем собственно чиновники и занялись», — резюмировала она.