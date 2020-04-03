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Мэрия Березников на нервах: глава Пермского края Дмитрий Махонин направил туда проверку из-за нарушений карантинного режима. Пермские депутаты тоже боятся — что потеряют электорат. А пермяки в это время придумывают способы обойти запреты.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор направил проверку в Березники

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи поговаривают, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил разобраться с ситуацией в Березниках. На неделе там случилось странное: в условиях карантина толпа местных жителей встала в очередь за спецпропусками. Поговаривают, что глава региона был в ярости от этого. «Как руководство Березников совершило такой просчет в нынешних условиях, конечно, загадка, но отвечать придется», — говорят наблюдатели. Ситуацию в Березниках якобы уже проверяет министр территориального развития Александр Борисов.

Чиновника пермского минздрава заметили в баре во время карантина

Поговаривают, будто заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов весело проводил время в тот период, когда в регионе уже ввели ограничительные меры. Якобы чиновника видели в местном баре в Березниках. «28 марта, в первый день, когда были закрыты все развлекательные заведения и бары он, вместе с друзьями развлекался в Березниках. Вот так чиновники минздрава на своем примере показывают, как относятся к рекомендательным мероприятиям, которые сами же вводят», — сказал инсайдер.

Крупный бизнес добивается расположения губернатора, используя коронавирус

Крупные компании в Пермском крае активизировались на фоне ситуации с коронавирусом — они предлагают краевым властям свою помощь. По слухам, делают они это для того, чтобы обратить на себя внимание губернатора Дмитрия Махонина и в недалеком будущем заручиться его поддержкой. «Безвозмездную передачу медицинской техники и медицинских препаратов в пользование регионального минздрава можно расценивать как задел на будущее — совсем скоро им придется идти к Махонину «на поклон», потому что в экономике грядут непростые времена и бизнесу придется договариваться с властями о финансовых преференциях. А жест щедрости в условиях карантина — хороший способ завоевать расположение губернатора.

Пермские депутаты боятся забвения

Поговаривают, что депутаты пермской городской думы боятся забвения. Причем, больше всего председатель думы Юрий Уткин. «Из-за коронавируса всех отправили по домам. Ни на одном публичном мероприятии не появиться, да и нет их», — говорит инсайдер. Он утверждает, что посты в социальных сетях — это просто напоминание о том, что депутаты все-таки есть и они думают о народе. «Вот только базовый электорат того же Уткина — это пенсионеры. Они этих постов не видят, для них Уткин исчез», — заявляет источник.

Фридману пришлось заплатить долги по зарплате

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что опальный пермский бизнесмен Евгений Фридман полностью рассчитался по долгам с водителями пермских скорых. «Подконтрольная ему компания „Феникс-логистика“ последнее время кормила только обещаниями, выплачивая водителям то по пять, то по десять тысяч рублей в месяц, но на минувшей неделе все водители получили свои зарплаты», — пояснил источник. Поговаривают, что на Фридмана надавили краевые власти, посоветовав ему не усугублять и без того непростую ситуацию в здравоохранении на фоне распространения вируса. Пермский бизнесмен, компании которого обслуживают скорые в Перми и других городах, неоднократно оказывался в центре скандала из-за проблем с выплатами денег водителям подстанций скорых. Ситуацию удавалось стабилизировать только после вмешательства властей или прокуратуры

Педагоги ждут досрочных выпускных

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сообщается, что в связи с распространением коронавируса и объявлением карантина до мая, большая часть школьников де-факто закончит учебный год досрочно. «Сейчас придется сосредоточиться на выпускниках. И если для 11 классов все понятно, там система отработана годами и они могут даже сами подготовиться — материалы есть. То с 9 классами все сложнее, материалов прошлых лет просто нет. Все новое, — говорит инсайдер. — Кроме того, проблема у педагогов: во многих школах интернет есть только в кабинете директора, а не в учебных классах. Из дома заниматься с детьми можно, но как быть с теми семьями, где компьютер один, а школьников несколько. Это все до сих пор не решено».

Руководство Усть-Качки напугали уголовным делом

Поговаривают, что руководство курорта «Усть-Качка» испугалось перспективы возбуждения уголовного дела и доведение его до суда в сжатые сроки. «После гнева [главы региона Дмитрия] Махонина и выезда на место представителей Роструда и прокуратуры, руководству санатория дали понять, что если они не передумают увольнять людей, то уже к концу апреля может быть приговор», — сообщает инсайдер. Он утверждает, что после этого за считанные минуты менеджменту курорта удалось найти деньги и решить вопрос с выплатами зарплаты сотрудникам, которые устроили 1 апреля флешмоб из-за возможного увольнения.

Пермякам предлагают оформить разрешения за деньги

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поговаривают, что часть пермяков якобы успела незаконно получить разрешения на выход из дома в период карантина. «Кто-то будто выдает такие разрешения от своей организации друзьям и знакомым. А кто-то якобы даже старается деньги на этом делать», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что по социальным сетям ходят объявления о продаже таких разрешений за одну тысячу рублей любому желающему. «Но, похоже, это скоро закончится. Не исключено, что таким разрешениям начнут присваивать уникальные номера, а при оформлении будут сверять данные по базам в администрациях», — говорит источник. Он полагает, что уже на следующей неделе полиция сможет за минуту проверить законность и обоснованность выданного разрешения. Соответственно, в случае выявления подделки будет приниматься решение о привлечении к ответственности еще и за это.

Пермские проститутки ушли в онлайн

Слухачи утверждают, что проститутки в Перми тоже ощутили на себе негативные последствия от тотального карантина. «Из-за ситуации с коронавирусом клиентов не стало и местные жрицы любви вынуждены искать новые источники доходов. Некоторые из них просто ушли в онлайн и теперь, как и многие другие, работают из дома удаленно. Но желаемых денег это не приносит и по всей вероятности им придется искать более легальный источник заработка», — сказал инсайдер.

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