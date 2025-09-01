В Перми начали действовать новые требования к вывескам на гостевом маршруте

В Перми вступили в силу новые требования к вывескам
В Перми вступили в силу новые требования к вывескам Фото:

В Перми с 1 сентября 2025 года начали действовать новые требования к оформлению вывесок на «гостевом маршруте» — главной трассе, по которой передвигаются гости города. Все вывески должны быть выполнены в определенной цветовой гамме. Изменения направлены на создание единого визуального стиля и снижение визуального шума в центральных районах города, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

«Все вывески на этом маршруте должны быть выполнены в определенной цветовой гамме: белый, белый с элементом фирменного цвета, белый с контуром фирменного цвета или черный. Кроме того, информационные таблички теперь разрешено размещать только на прозрачной основе с контурными надписями», — сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что владельцам вывесок, которые не соответствуют новым требованиям, необходимо привести их в соответствие или демонтировать. Для объектов, находящихся непосредственно на «гостевом маршруте», крайний срок установлен до 1 сентября 2026 года. Для всех остальных вывесок на территории города — до 1 декабря 2025 года. 

