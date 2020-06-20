По ТВ показывают совещания с Путиным целиком

До введения режима самоизоляции события с участием президента не показывалась в полном объеме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российское телевидение с введения режима самоизоляции ежедневно показывает совещания и встречи президента Владимира Путина в полном виде. И хотя страна возвращается к привычной докарантинной жизни и меньше смотрит ТВ, сетка вещания не меняется. 19 июня на «России 24» в общей сложности два часа показывали совещания президента, хотя ранее ограничивались новостными сюжетами на несколько минут. Пока для Кремля важно сохранить новый формат, объясняют политтехнологи.

Президент России Владимир Путин 19 июня провел сразу два онлайн-совещания, которые от начала до конца транслировались по «России 24». Первое — получасовое — было посвящено разливу топлива в Норильске. На нем Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева, красноярского губернатора Александра Усса, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина об устранении последствий ЧП и раскритиковал работу контрольных структур. Президент попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.

Россияне получили возможность наблюдать, как госслужащие ежедневно отчитываются перед президентом Фото: kremlin.ru

Вторая ВКС демонстрировалась «Россией 24» полтора часа и была посвящена предприятиям торговли, промышленности, фармакологии, которые с началом эпидемии сумели нарастить свои мощности и обеспечить россиян всем необходимым на карантине. Президент выслушал более 10 спикеров, среди которых были первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, член совета директоров «Магнита» Александр Винокуров, гендиректор Ozon Александр Шульгин, гендиректор «Респираторного комплекса» Владимир Астахов. Их выступления также показывали по ТВ.

«Мы видим, что благодаря новым подходам, которые внедряете вы и ваши коллеги, время до начала оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией сократилось существенно, в отдельных случаях в несколько раз. Как уже было сказано, кратно увеличился объем выпуска средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, лекарств. И это не просто цифры статистики или сухие показатели эффективности. Это сохраненное здоровье и спасенные человеческие жизни», — резюмировал президент.

Встречи президента с губернаторами обычно отрабатывались новостными телесюжетами, а сейчас — длительными трансляциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян начали глубоко знакомить с работой президента с началом режима самоизоляции в стране. Первая подобная трансляция произошла 7 апреля — совещание по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией (50 минут).

После этого многие публичные встречи или совещания президента транслировались по федеральному телевидению в полном объеме. К примеру, 2 июня на «России 24» 28 минут шла онлайн-встреча Владимира Путина с главой Тамбовской области Александром Никитиным. Хотя в прошлом году, судя по результатам поиска на YouTube, подобная встреча описывалась телеканалами только в 2-4-минутных новостных роликах (Первый канал). 27 мая 21 минуту по телевидению шла встреча президента с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Среди более давних видео на YouTube можно найти только 1,5-минутные ролики «Первого канала» о встрече двух политиков пятилетней давности. 12 мая по ТВ транслировался 11-минутный разговор с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Год назад в эфир «России 24» попали только четыре минуты аналогичного события.

Россияне ставили рекорды по просмотру ТВ на самоизоляции, но с мая рейтинги падают Фото: Анна Майорова © URA.RU

И этому есть объяснение: во время карантина по коронавирусу аудитория ТВ необычайно росла. Судя по данным пресс-службы Mediascope, в апреле среднесуточное время просмотра ТВ составило рекордные 269 минут, когда как год назад доходило лишь до 215. Но с выходом страны из карантина поведение телезрителей изменилось. В мае среднесуточное время просмотра ТВ снизилось до 241, в первые две недели июня — до 222.

«Люди, засидевшись дома, хотят вернуться на работу или найти новую. В этом смысле такого внимания к тому, что происходит в медиапространстве уже нет», — сказал URA.RU социальный психолог Максим Киселев. Это мнение подтверждают данные «Яндекса»: последнюю неделю индекс самоизоляции в стране держался на уровне единицы — самое низкое значение с конца марта.

Политолог Зудин: отсутствие поездок по стране Владимир Путин компенсирует за счет нового телевизионного формата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако Кремль пока не меняет медиаполитику. 15 июня 1,5 часа транслировалось совещание по поддержке жителей и экономики, 16 июня была показана 10-минутная встреча с главой ФСБ Александром Бортниковым, 17 июня — 14-минутная встреча с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, 18 июня — 12 минутная встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным (все по «России 24»).

По задумке власти, такой телевизионный формат совещаний должен нейтрализовать негативные слухи в обществе о том, что «президент изолировался и не занимается повесткой», объясняет президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.

Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин полагает, что новым телевизионным форматом президент старается заменить поездки по стране и встречи с людьми, которые являются «составной частью политического стиля Путина», но стали невозможны из-за режима самоизоляции. После его окончательного снятия, считает Зудин, формат освещения событий с президентом станет прежним.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу ВГТРК (включает в себя «Россию 24»), ответ пока не поступил.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.