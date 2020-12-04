Пермские инсайды: принято решение по 31 декабря

А что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Коллаж URA.RU

Экс-депутата гордумы Перми Алексея Демкина хотят видеть в Москве лично перед тем, как назначить мэром. Чиновники перед своей отставкой пытаются помочь заработать своим друзьям, а имя главы Свердловского района Перми Андрея Усова оказалось в одном предложении со словами «уголовное дело». Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов экономит на подарках, а его коллега-единоросс Игорь Сапко заключил контракт со своим бывшим советником.

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Выходного 31 декабря не будет назло либерал-демократам

Поговаривают, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не будет объявлять 31 декабря выходным днем, чтобы не дать выиграть на этом событии местным либерал-демократам, требовавшим выходного. «Если он сделает это, то представители ЛДПР начнут кричать из каждого утюга, что они этого добились. А сейчас установка из центра — не повышать политические очки КПРФ и ЛДПР», — говорит инсайдер. Он утверждает, что если бы представители ЛДПР, которые знают о таких установках, не пытались словить хайп, то пермяки смогли бы отдохнуть 31 декабря.

Будущий мэр не успел встретиться с нужными людьми

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Отставка действующего мэра Перми Дмитрия Самойлова и назначение на эту должность экс-депутата гордумы Алексея Демкина откладывается, говорят инсайдеры. «Демкин должен был встретиться с одним из руководителей администрации президента России, получить установки. А встречи пока не было — вот и назначения пока нет», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что согласование как таковое уже есть и осталась только эта личная встреча в Москве.

Задержка с отставкой мэра Перми обрадовала его замов

Поговаривают, что задержка с отставкой мэра Перми Дмитрия Самойлова очень обрадовала в первую очередь его заместителей Виктора Агеева и Людмилу Гаджиеву, а также ряд руководителей в горадминистрации. «Когда Самойлов подаст в отставку, то и замы его автоматом становятся исполняющими обязанности до назначения новых. А ведь далеко не факт, что они будут новыми. Вот и радуются, что хоть две недели, но поработают еще», — утверждает инсайдер. Он также говорит, что «претенденты на выход» в этот период якобы помогают заполучить госконтракты на следующий год нужным подрядчикам.

Задержка с назначением нового мэра Перми повлияла на другие перестановки

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники говорят о том, что в Пермском крае хотели одномоментно провести массовое обновление регионального и городского руководства. Но красивую схему реализовать не удалось из-за задержки с назначением Алексея Демкина главой Перми. «В начале декабря хотели обновить всех и сразу: мэра, доукомплектовать правительство, произвести кадровые перестановки в полиции и прокуратуре, а тут так вышло», — говорит инсайдер. Он утверждает, что такая неожиданная задержка спутала планы политических администраторов региона и теперь они придумывают, как и чем заполнить «информационный вакуум».

Про пятнадцатилетие Пермского края забыли намеренно

Поговаривают, что власти намеренно не затрагивали тему пятнадцатилетия Пермского края и не организовывали в этой связи каких-либо мероприятий. «Результатов нет. Вот и праздновать нечего. Поэтому сделали вид, что забыли про 15-тилетие. Нет его просто, как и не было обещаний перед объединением», — говорит инсайдер. При объединении были обещания газифицировать весь округ, реконструировать местный аэропорт, построить в округе мост через Каму, а также проложить железную дорогу через Кудымкар до Сыктывкара. «По факту же газ есть не везде, а из нового, пожалуй, только многострадальный театр смогли кое-как построить», — добавляет инсайдер.

Депутат Госдумы Игорь Сапко вновь стал платить авторам telegram-каналов

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источники сообщают, что депутат Госдумы Игорь Сапко вновь начал сотрудничество на коммерческой основе с telegram-каналом «Политов», автором которого считается экс-советник Сапко Николай Решетников. «Коля сначала пел оды Сапко за обещание плюшек, а когда тот сказал, что плюшки будут через год и не в том объеме, то выкатил на него компромат», — говорит инсайдер. Сейчас же, по его словам, Решетников опять, по всей видимости, получил транш от Сапко и готов размещать хвалебные посты в его честь. «Надо понимать, что за эти деньги размещают не только оды, но и различные памфлеты», — добавляет инсайдер.

Депутат Госдумы Скриванов дарит старые вещи

Источники говорят, что депутат Госдумы Дмитрий Скриванов отдал в больницу Суксуна якобы старый компьютер. «Даже на фотографии, которую он опубликовал, видно, что это модель моноблока 2016 года. Но даже если допустить, что это новый моноблок просто старой модели, то откуда на нем пыль?» — говорит инсайдер. Он добавляет, что если бы Скриванов честно указал информацию про бывший в употреблении компьютер, то его бы никто не осудил.

«Понятно, что любая помощь хороша, но зарабатывать очки таким образом — это как-то низко», — добавляет инсайдер. Источник в окружении депутата рассказал, что в больницу действительно передали компьютер, который ранее использовался в общественной приемной. «Моноблок полностью исправный. Поступил запрос на срочную помощь, она была оказана», — рассказал он.

У бывшего спикера гордумы Перми выбили юриста

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что бывший спикер гордумы Перми Юрий Уткин незадолго до судебного заседания остался без своего основного юриста, который помогал ему изначально. «Этот юрист плотно сидит на контрактах с мэрией, думой и другими органами власти. Ему нужные люди объяснили перспективы, если он продолжит представлять Уткина», — сообщил инсайдер. Он утверждает, что якобы это очень сильно подкосило в первую очередь самого Уткина, который после этого фактически лишился возможности на компетентную защиту.

Судьба Кузнецова до сих пор неясна

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Похоже, разговоры о том, что экс-глава Пермского района Александр Кузнецов пойдет в Госдуму, являются преждевременными. «Вполне вероятно, что вместо Госдумы он отправится в краевой парламент», — предположил инсайдер. По его словам, как сложится дальнейшая политическая карьера бывшего мэра-долгожителя, станет известно в самое ближайшее время.

Кандидат на кресло мэра заручится поддержкой на выборах

Поговаривают, что один из вероятных кандидатов на кресло главы Пермского района Игорь Варушкин не сомневается в своей победе. «Варушкин имеет карт-бланш. Поскольку он является вице-спикером земсобрания, то надеется, что депутаты поддержат его в любом случае», — рассуждает инсайдер. Повторно попытает счастье и глава Кукуштана Александр Кулаков. «У него свои амбиции, но он до сих пор не понял, что его кандидатура рассматриваться комиссией не будет точно», — говорит источник.

Еще одним участником конкурса вновь может стать глава Кондратово Вера Утемова, но и она понимает, что шансы призрачны. «Утемова идет точно по такому же принципу, как и Кулаков: потренироваться на публичных выступлениях, ну и засветиться лишний раз на политической арене. Сама она прекрасно понимает, что не будет никогда главой, потому что ее не согласуют», — считает инсайдер.

Спикер думы спряталась от подчиненных

В Александровске, который уже больше года остается без главы, продолжают обсуждать поведение спикера думы Марины Зиминой. «Ее не было на шести заседаниях. Документы она, говорят, присылает уже просто в текстовом варианте — там нет даже подписи», — судачат инсайдеры. В кулуарах также жалуются, что Зимина нарушает график проведения очередных заседаний, превышая тем самым свои полномочия. «Есть вопросы, которые не требуют срочного решения, но их почему-то ставят на рассмотрение. А вот бюджет округа на следующий год, например, не принят до сих пор», — возмущаются слухачи.

Новый мэр Березников отказался от «токсичного» зама

Новый глава Березников Константин Светлаков распрощался с самым «токсичным» замом — Валерием Рахмуллиным, по вполне понятным причинам, поговаривают слухачи. «У Рахмуллина дурная репутация и в администрации все прекрасно знают отношение к нему жителей. Никто не сомневался, что его уберут», — отметил инсайдер. Якобы, именно Рахмуллин затеял «войну» с депутатом Андреем Рашидовым — на тот момент директором детской спортшколы «Кристалл». Последнего в этом году осудили за экономические преступления, но вскоре реабилитировали.

К пермскому главе появятся вопросы у прокуратуры

Фото: Илья Московец © URA.RU

Судачат, что к любителю дорогих иномарок — главе Свердловского района Андрею Усову — вскоре могут прийти из прокуратуры. Региональный следком якобы уже возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» из-за махинаций с земельными участками. Речь идет о земле, расположенной в микрорайоне Новобродовский, которая перешла к третьим лицам, а не горожанам, которые в ней нуждаются. «Вопросы обязательно появятся и к Усову», — полагает инсайдер.

Массовыми плясками во время пандемии заинтересовалась полиция

Злые языки утверждают, что к организаторам массовых хороводов Перми появились вопросы у сотрудников полиции. Там внимательно изучили видео, появившееся на днях в соцсетях, где ведическая группа «Аурамира» собрала несколько десятков человек для проведения танцев и концерта. «Организаторов вызвали в полицию, не исключено, что теперь им придется заплатить штраф за нарушение противоэпидемических мероприятий», — сказал источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.