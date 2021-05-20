Свердловские инсайды: силовик уволится из-за женщины

Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

В кулуарах свердловской политики обсуждают, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спас от репрессий главного единоросса региона Виктора Шептия. Тем временем прибывший в Екатеринбург на несколько дней лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов помирил двух региональных эсеров — Андрея Кузнецова и Дмитрия Ионина. Но с условием, что последний сосредоточится на соседнем регионе. Это далеко не все «Инсайды» на сегодня.

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Губернатор встретился с Вексельбергом

Евгений Куйвашев продуктивно пообщался с влиятельным олигархом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, несколько дней назад состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с одним из самых влиятельных российских олигархов, председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. «Общение оказалось полезным и продуктивным для обеих сторон. Говорят, мог обсуждаться и один из „вечных“ вопросов — по Екатеринбургскому водоканалу», — рассказывает источник.

Шептий спасен от репрессий

Личное активное участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в избирательной кампании, как говорят, стало спасительным для некоторых VIP региона. «Прежде всего, положительно это отразилось на [секретаре свердловского отделения „ЕР“ Викторе] Шептии. Неделю назад число зарегистрированных выборщиков на праймериз было в районе 3%, а сейчас эта цифра достигла десяти процентов», — рассказывают наблюдатели.

Чемезов усиливается

В кулуарах говорят, что многие сферы влияния, которые ранее контролировал директор по общим вопросам УГМК-холдинга Владимир Белоглазов, теперь подконтрольны замгубернатора Олегу Чемезову. «Ему удалось переориентировать на себя и ТФОМС, и Минздрав. Говорят даже, что он пытается переподчинить себе и министерство сельского хозяйства», — рассказывают слухачи.

Высокинский наживает врагов из-за тенниса

У Александра Высокинского неожиданно могут появиться влиятельные враги из числа бизнесменов Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам инсайдеров из белого дома первый замгубернатора Александр Высокинский неожиданно может получить влиятельных врагов. «Речь про известных предпринимателей Игоря Заводовского и Константина Погребинского. Дело в том, что Высокинский подписал распоряжение, которое предполагает ускоренное строительство под Екатеринбургом теннисного центра, как раз к старту Универсиады. Но в городе уже действует теннисная академия, построенная владельцами „Пассажа“ и „Гринвича“, а это может вызвать серьезный конфликт интересов», — полагает инсайдер.

Пумпянский поможет Высокинскому

Новый теннисный центр, как говорят источники, планируют строить на землях близкого приятеля первого замгубернатора Александра Высокинского. «Это земли бывшего владельца ПНТЗ Андрея Комарова и, скорее всего, новый владелец ПНТЗ Дмитрий Пумпянский это одобрит», — считают инсайдеры.

Бабушкина разозлилась на экс-помощника

Людмиле Бабушкиной неожиданно помешали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выдвижение на праймериз «Единой России» бывшего мэра Богдановича Владимира Москвина вызвало раздражение у фаворитов уже начавшейся выборной гонки за мандат от этой территории в заксобрании. «Если смотреть на политическую активность Москвина, то у него узнаваемость у него есть, а ресурсов — нет. Но главное не это — он нарушил договоренность не мешать Людмиле Валентиновне [Бабушкиной], чем очень ее рассердил», — говорит слухмейкер. Он же напомнил, что Москвин после скандальной отставки долгое время был помощником Бабушкиной, но водил дружбу с явно вредной для спикера ЗС оппозицией.

Глава ДИПа теряет политический вес

Юлия Хусаинова возглавила ДИП в конце 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам инсайдеров, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова стремительно теряет управленческие позиции. «Министры, которые сразу после назначения встречались с ней, обсуждали рабочие вопросы, сейчас ее просто игнорируют. Какой смысл встречаться с человеком, который ничего не решает?» — рассказывают собеседники.

… и мешает усилиться Смирнову и Шмыкову

Инсайдеры уточняют, что именно на голосовании по комфортной городской среде могут заработать политические очки профильные руководители исполнительных органов власти — недавно назначенный первый замгубернатора Алексей Шмыков и «вечный» министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «На селекторе администрации президента на прошлой неделе Свердловскую область назвали лидером в России в этой работе. Но кто об этом рассказывает? Никто», — делятся слухачи.

Кузнецова и Ионина помирили?

Дмитрию Ионину предложили внимательнее присмотреться к Пермскому краю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову удалось примирить своих подчиненных на Урале — депутата Госдумы Дмитрия Ионина и главу свердловского отделения партии Андрея Кузнецова. «Миронов вроде бы пообещал им, что оба станут депутатами Госдумы. Правда, Ионину придется переориентироваться на выборы в Пермском крае», — говорит инсайдер. Собеседник добавляет, что эта рокировка связана с тем, что в Свердловской области якобы опять набирает обороны скандал, связанный со стрельбой Ионина из автомата.

На лидера свердловских эсеров собрали компромат

В свердловском отделении «Справедливой России» поговаривают, что один из функционеров — Виталий Балашов — собрал компромат на своего руководителя Андрея Кузнецова и готов его обнародовать. В частных разговорах Балашов сообщает о конфликте с Кузнецовым, который якобы поставил вопрос о его профессиональной пригодности. И в случае увольнения грозит отомстить.

Конкурс в новые министры вызвал ажиотаж

Слухачи рассказывают, что среди 24 претендентов на должность главы свердловского минцифры замечены весьма неожиданные кандидаты. Среди них называют бывшего президента телекомпании «Ермак» Андрея Муриновича, молодого политика Владимира Ветрова, а также экс-советника главы МУГИСО Дмитрия Красносельского. «Шансов у них, вероятно, не очень много», — считают инсайдеры, знающие фаворитов.

У Куземки нашли дом за 40 миллионов рублей

У Екатерины Куземки обнаружен загородный дом Фото: Анна Майорова © URA.RU

По данным источников из правоохранительных органов, новые обороты набирает дело по бывшим руководителям МАУ «Город» (это медиахолдинг властей Екатеринбурга, где в апреле проходили обыски). «Говорят, силовики уже нашли нарушения по трем статьям уголовного кодекса. Особенно людей в погонах интересует, на какие средства [бывший вице-мэр Екатеринбурга Екатерина] Кузёмка приобрела в пригороде Екатеринбурга дом за 40 млн. рублей» — рассказывает источник.

Пинаев победил политтехнологов…

Говорят, крупного аппаратного успеха добился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «В кулуарах активно обсуждают, что ему удалось убедить областное руководство в том, что избирательная кампания по Нижнему Тагилу будет вестись по спецпрограмме мэрии», — рассказывает собеседник. Источник добавляет, что политтехнологи Алексей Швайгерт и Ринат Хазеев предлагали свою программу, но авторитет Пинаева, видимо, победил.

…но расслабляться мэру Нижнего Тагила рано

У Владислава Пинаева возникла проблема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако расслабляться мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву явно рано, считают в кулуарах. «Депутаты [свердловского заксобрания] Елена Чечунова и Виктор Бабенко, которые являются выходцами из Тагила, собрали свою компанию на праймериз против нынешних представителей города в заксобрании. И что об этом думает руководство регионального отделения „Единой России“, никто сказать не может», — судачат инсайдеры.

Слухам об отставке прокурора нашли основание

Поговаривают, что слухи об отставке транспортного прокурора Владимира Дроздецкого появились после скандала, связанного с его романтическими отношениями с одной из коллег. Одни сплетники уверены, что дело удастся спустить на тормозах и отставки все же не последует. Другие намекают, что дыма без огня не бывает и его уход с поста — дело ближайшего времени.

В администрации Среднеуральска уволились все юристы

Юристы мэрии затягивают процесс по передаче РПЦ монастыря отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из мэрии Среднеуральска после проверок силовиков уволилась вся команда юристов. По словам инсайдера, перестановки происходили в самый разгар судебного процесса между Екатеринбургской епархией и администрацией Среднеуральска по поводу монастыря отца Сергия. «Из-за увольнения всех адвокатов теперь затягивается переход монастыря в собственность РПЦ. Новые юристы заново знакомятся с делом и вникают в детали процесса», — шепчутся недоброжелатели.

Свердловские мэры игнорируют праймериз

В резиденции губернатора Свердловской области возмущены тем, что мэры городов региона сосредоточились на продвижении проекта «Комфортная городская среда». При этом на агитацию на праймериз обращают гораздо меньше внимания. В результате регистрация свердловчан на сайте проекта по благоустройству территорий в два раза выше, чем на сайте праймериз. Мэрам напомнили, что голосование за «Комфортную городскую среду» проводится в нагрузку к электронному партийному голосованию. Также ситуация поставлена на вид главе департамента внутренней политики Антону Третьякову, который должен контролировать предвыборную активность мэров.

Мэрам дали самостоятельность

Областные власти отпустили вожжи: говорят, мэрам разрешили заявлять в списки кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах в областной парламент и местные думы тех, кого они считают нужными. Однако, поговаривают, региональные администраторы политического процесса намерены все же просмотреть списки на финальном этапе и поправить особо зарвавшихся руководителей муниципалитетов.

Топ ВСМПО-Ависма отомстил бывшему гендиректору

Переквалификацию дела Михаила Воеводина связывают с местью Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Переквалификация дела бывшего гендиректора ВСМПО-Ависма Михаила Воеводина, которого будут судить в Верхней Салде за злоупотребление полномочиями — личная месть бывшему управленцу. Об этом говорят несмотря на то, что экс-глава вернул пакет акций корпорации, загладив ущерб, нанесенный управлением. «Давно говорили, что [зампред совета директоров ВСМПО-Ависма Михаил] Шелков предпринимал усилия, чтобы после приговора суда Воеводина лишили права занимать определенные должности», — говорит осведомленный слухмейкер, утверждая, что подсудимого уже завалили предложениями.

Генерал МВД просится в Москву

Рассказывают, что начальник уральского транспортного главка МВД Александр Востриков очень хочет перебраться в Москву. Слухмейкеры рассуждают, что все это происходит на фоне постоянного сокращения полномочий вверенного ему подразделения. Впрочем, радоваться жизни в Екатеринбурге мешает не только это, а, как говорят, проблемы со здоровьем.

УГМУ тотально проверяет прокуратура

Прокуратура Верх-Исетского района начала проверку Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). «Проверке подлежат закупки вуза, а также вся финансово-экономическая деятельность. Такой проверки давно не было», — говорят инсайдеры в белых халатах. Наиболее информированные говорят, что на тотальной проверке настаивала ФСБ.

Щукину сменит москвич

Ирина Щукина (справа) вскоре может покинуть должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что в ГТРК «Урал» активно обсуждают смену директора. «Ходят слухи, что московское руководство планирует попрощаться с [нынешним директором ГТРК „Урал“ Ириной] Щукиной. А на ее место поставят москвича. Это может быть связано с тем, что компания проигрывает в конкурентной борьбе с ОТВ», — рассказывает источник. Собеседник вспоминает, что в мае, например, права на показ парада Победы у ГТРК «Урал» перехватили телеканалы свердловского правительства — ОТВ и «Четвертый канал».

Главврач отказалась от денег коммунистов

Говорят, что главврач Качканарской больницы Валерия Мартемьянова отказалась от денег на смену окон в роддоме — оконные рамы, которые стоят сейчас, зимой в больнице холодно. Миллион рублей, отпущенных на депутатские расходы, якобы предлагал депутат-коммунист Александр Ладыгин. От больницы требовалось подготовить проектно-сметную документацию, однако более чем за полтора месяца это сделано не было. По мнению источников в Качканаре, главврачу настоятельно порекомендовали не брать деньги коммунистов перед грядущими сентябрьскими выборами.

В свердловских СИЗО — кадровый голод

Бывших сотрудников СИЗО переманивают обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, что в свердловской системе ФСИН кадровый голод. «Утром позвонили из кадров того СИЗО, где я служил, с вопросом, не хочу ли вернуться, хотя я уже десять лет как уволился из уголовно-исполнительной системы. Якобы нет людей», — рассказал один из собеседников. Другой собеседник отметил, что есть некий документ, согласно которому предельный возраст для сотрудников уголовно-исполнительной системы стал выше. «Якобы новое постановление вышло. И теперь предельный возраст увеличен до 55 лет», — поговаривают бывшие сотрудники изоляторов.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.