Масштабное шоу Ильи Авербуха покажут перед Новым Годом в Екатеринбурге

В преддверии Нового года звезда фигурного катания Илья Авербух привезет в Екатеринбург свое шоу «Щелкунчик и Мышиный король». Спектакль пройдет на УГМК-Арене.
Продажа билетов на шоу уже открыта. Самый дорогой вариант — в первом ряду — стоит 5500 рублей. Самые дешевые билеты стоят 1000 рублей. В программе примут участие олимпийские чемпионы. Все желающие смогут попасть на спектакль только один день — 27 декабря.
В конце декабря 2024-го Авербух открыл каток на Площади 1905 года. Спортсмен выступил в качестве режиссера красочного представления, в котором приняли участие звезды мирового фигурного катания — Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
