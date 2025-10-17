Масштабное шоу Ильи Авербуха покажут перед Новым Годом в Екатеринбурге

Шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» пройдет в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авербух уже приезжал в Екатеринбург со своим шоу в декабре 2024-го
Авербух уже приезжал в Екатеринбург со своим шоу в декабре 2024-го Фото:

В преддверии Нового года звезда фигурного катания Илья Авербух привезет в Екатеринбург свое шоу «Щелкунчик и Мышиный король». Спектакль пройдет на УГМК-Арене. 

Продажа билетов на шоу уже открыта. Самый дорогой вариант — в первом ряду — стоит 5500 рублей. Самые дешевые билеты стоят 1000 рублей. В программе примут участие олимпийские чемпионы. Все желающие смогут попасть на спектакль только один день — 27 декабря. 

В конце декабря 2024-го Авербух открыл каток на Площади 1905 года. Спортсмен выступил в качестве режиссера красочного представления, в котором приняли участие звезды мирового фигурного катания — Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии Нового года звезда фигурного катания Илья Авербух привезет в Екатеринбург свое шоу «Щелкунчик и Мышиный король». Спектакль пройдет на УГМК-Арене.  Продажа билетов на шоу уже открыта. Самый дорогой вариант — в первом ряду — стоит 5500 рублей. Самые дешевые билеты стоят 1000 рублей. В программе примут участие олимпийские чемпионы. Все желающие смогут попасть на спектакль только один день — 27 декабря.  В конце декабря 2024-го Авербух открыл каток на Площади 1905 года. Спортсмен выступил в качестве режиссера красочного представления, в котором приняли участие звезды мирового фигурного катания — Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...