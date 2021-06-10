Инсайды ХМАО: над чиновниками смеются из-за забора

12 июня — День России Коллаж: URA.RU

Федеральная служба безопасности решила проверить, правда ли построенные в ХМАО дороги безопасны и качественны, как того требует нацпроект. И пока выводы неутешительны. А еще все гадают: какое первое видео запишет губернатор ХМАО для TikTok. Об этом — в сегодняшних «Инсайдах». А еще: силовики всерьез взялись за депутатов и региональные мэрии, а у главного полицейского округа появился конфликтный подчиненный. И как коронавирус в очередной раз испортит югорчанам праздник.

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Губернатор ХМАО поручила главе депобразования решить проблему с плачевными результатами ОГЭ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

О провале школьниками ОГЭ в ХМАО узнала Комарова

Говорят, что после того, как стало известно о провале югорских школьников на основном государственном экзамене по математике, об этом сразу же доложили лично губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Вскоре, она якобы поручила главе департамента образования Югры Алексею Дренину разобраться в сути проблемы и принять экстренные меры. «Обычно процент не сдавших с первого раза экзамен — около 20%, но на пересдачах большинство справляется. Но в этот раз процент неудовлетворительных оценок зашкаливающий и он выше, чем в среднем по стране. Такая статистика, безусловно, для региональных властей неприятна и в причинах еще нужно будет разбираться», — сказал слухач, добавив, что в школьной и чиновничьей среде обсуждается теория о том, что подростки не справились из-за того, что много месяцев в прошлом учебном году находились на дистанционном обучении. «Но скорее всего причина в том, что были сложные задания по геометрии, к которым дети не готовились. Если так, то чиновникам предстоит объясниться за то, почему в процессе подготовки к ОГЭ так мало времени было уделено предмету», — заключает слухач.

Все ждут губернатора в TikTok

Говорят, что в самое ближайшее время у губернатора ХМАО Натальи Комаровой появится свой аккаунт в видеосервисе TikTok. Разговоры об этом идут давно, но слухачи уверены, что запуск состоится совсем скоро. «Уже существует концепция, то есть решено, что именно будет публиковаться в губернаторском аккаунте, есть люди, которые будут этим заниматься. Сейчас, кажется, ищется удачный повод для запуска проекта», — заключает инсайдер. Он же добавляет, что многие шутят на эту тему, гадая, что именно будет делать губернатор в молодежном сервисе, но уверены, что пиарщики губернатора придумают что-то интересное. «Вряд-ли это будет работа с трендами TikTik, но следить будет интересно», — считает слухмейкер.

Главные фигуры ХМАО покинули регион из-за командировок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Югорские элиты разъехались по командировкам, подставив подчиненных

В политтусовке обсуждают массовые командировки югорских чиновников, которые начались сразу после того, как в ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России». Например, губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с правительственной делегацией работала в Казани, а часть мэров — в Екатеринбурге, где они приняли участие в совещании на нацвопросам в полпредстве. «Третьи уехали в Сколково за очередной порцией новых идей. В итоге в югорском Белом доме, а также в большинстве муниципалитетов, вместо руководителей остались чиновники с приставками и. о. Простая ситуация, в общем-то, если бы дублеры ориентировались в обстановке», — говорит слухач. Он же вспоминает историю о том, во что вылилось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Снова стало понятно, что оставшиеся вместо мэров заместители ничего не понимают дальше своих кабинетов, за что их и отчитала губернатор», — заключает слухмекйер.

Большинству депутатов остается только пересматривать фотографии с прошлых отпусков на море Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижневартовские депутаты остались без отпусков

Говорят, что кандидатам в депутаты в думу Нижневартовска от «Единой России» настойчиво порекомендовали отказаться от поездки в отпуск. Вместо этого они должны все силы бросить на работу с избирателями. «Отказаться от отпуска, конечно, не было обязательным условием. Однако кандидатам рекомендовали уже сейчас начать работу с избирателями, чтобы повысить свой рейтинг. В итоге пришлось выбирать — отдыхать или работать. Почти все выбрали работу. Особенно новички, которые впервые собираются пробиться в думу. К примеру, Валерия Рачкова, Елена Власюк или Тарас Чиканцев — точно остались в городе. Опытные же политики решили немного отдохнуть. Вот Сергей Землянкин уехал ненадолго на родину в Красноярский край», — рассказывает слухач.

Победитель праймериз «Единой России» может получить преимущество из-за беременности

Ходят слухи, что победитель праймериз «Единой России» в Думу ХМАО Ольга Леснова может использовать свою беременность в качестве дополнительного козыря перед избирателями. К осенним выборам интересное положение Лесновой будет очевидно для всех. «Статус будущей мамы может сыграть положительную роль в глазах женской аудитории. Так что на предстоящем рождении ребенка представитель „Единой России“ даже выиграет», — перешептываются слухмейкеры.

Проигравший праймериз депутат Николай Книжников надеется получить мандат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проигравший депутат придумывает новый план

Поговаривают, что депутат думы Нижневартовска Николай Книжников не оставляет надежду на то, чтобы попасть в новый созыв. Он проиграл праймериз, но, говорят, надеется пройти уже как сторонник партии или если кто-то откажется от выборов. «Для некоторых было удивительным, что Книжников по итогам предварительного голосования проиграл. Соответственно, рассчитывать на поддержку со стороны „Единой России“ он уже не может. Сам Книжников очень надеется, что кто-нибудь из кандидатов откажется от участия в выборах и он сможет занять его место, либо придется придумывать другую схему, например идя на выборы под флагами ЕР, но без их административной и финансовой поддержки», — говорят инсайдеры.

Бывший коммунальщик и депутат столицы ХМАО попался на кумовстве

Экс-директор «Управления теплоснабжения и инженерных сетей» в Ханты-Мансийске и действующий депутат городской думы Юрий Горбачев, по словам слухачей, устроил в компании подобие семейного подряда. «Оказалось, что главный бухгалтер предприятия — тетя его жены. Также родственником является его заместитель. Он там кумовство изрядное развел», — сказал источник. Он также добавил, что это и позволило Горбачеву провернуть схему, по которой он и выписал себе миллионную премию перед увольнением. Сделано это было в обход решения совета директоров. «Возможно, это привлечет внимание правоохранительные органы», заключил источник.

Депутатом из Ханты-Мансийска заинтересовались силовики

Силовики ХМАО изучают деятельность депутата Ханты-Мансийска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что депутат гордумы Ханты-Мансийска и директор муниципального предприятия «Водоканал» Николай Молчанов стал очень интересен силовым структурам. «Судя по всему, бывший сотрудник „Водоканала“ Андрей Грязнов обратился с заявлением к правоохранителям с обвинением Молчанова в даче ложных показаний на суде. Совсем недавно его признали невиновным в трагедии на предприятии, тогда вину попытались повесить на него», — сказал источник, считая, что этот скандал грозит Молчанову лишением депутатского мандата.

Мэрия Мегиона рассмешила пользователей соцсетей

Слухачи рассказывают, что решение мэрии Мегиона установить на одном из тротуаров небольшой забор, задача которого так и осталась загадкой, вызвал у горожан только смех. И именно такая реакция жителей заставила чиновников срочно исправлять свою промашку. «Фото опубликовали в соцсетях. На нем — широкий тротуар, а посередине — непонятно для чего появившаяся часть забора. Если чиновники просто хотели рассмешить всех — то это у них получилось. Но если была другая задача, то ее цель вообще не ясна. Главе Мегиона Олегу Дейнека следует внимательнее следить за действиями своих подчиненных, а то мало ли, что еще смогут натворить», — смеются слухачи.

В столице ХМАО отменят пышное празднования Дня России

В ХМАО массовые гуляния на День России — в прошлом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что масштабный праздник, который подготовила администрация Ханты-Мансийска, в последний может значительно обеднеть и перейти по большей части в онлайн из-за обеспокоенности властей ХМАО ростом числа заразившихся коронавирусом. «Администрацией была проделана большая работа, празднование планировалось с обеда и до самой ночи. Однако часть мероприятий придется либо отменить, либо переносить в онлайн формат», — считает слухач.

Мэра Советского района пытаются выставить в не лучшем свете

Поговаривают, что работу главы Советского района Игоря Набатова некоторые активисты пытаются очернить. Осенью будет избираться новый мэр, поэтому сейчас его противники активизировались, чтобы снизить рейтинг в глазах жителей. «Понятно, что главу избирают местные депутаты, но на их решение теоретически могут повлиять жители Советского района. Сейчас некоторые общественники пытаются выставить работу мэрии за последние несколько лет ничтожной, чтобы ослабить Набатова. Пока, если честно, получается не особо», — судачат слухачи.

В ФСБ заинтересовались разваливающейся дорогой

Спецслужбам стало интересно, как тратятся деньги федеральной программы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, что историей с разрушающейся дорогой в поселке Белый Яр (Сургутский район), которая построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заинтересовались в ФСБ. Из-за перемерзших зимой инженерных сетей нужно перекладывать и трубы, а затем и значительную часть асфальта, в противном случае дорогу и дальше будет размывать. «Нашлись к этой дороге и другие претензии с точки зрения требований и ГОСТов, предъявляемых госавтоинспекцией. Почему этот объект оказался настолько не готов к эксплуатации, несмотря на наличие госэкспертизы, как осуществлялась его приемка? Это вопросы, ответы на которые хотят получить, в том числе и оперативники спецслужб. Все-таки речь идет о нацпроекте», — шепчутся слухачи.

Коммунисты в ХМАО нашли новый способ пропиариться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

КПРФ в ХМАО пиарятся на антипрививочниках

Бытуют слухи, что, когда члены региональной группы «Родительский отпор» начали свою кампанию против внесения в национальный календарь профилактических прививок прививки от коронавируса, отделение партии КПРФ в ХМАО сразу их поддержало. Это, по словам инсайдеров, хороший ход для поднятия рейтинга. «Тема прививок обсуждаема и понятно, почему члены компартии решили тут же поддержать активистов. Глава регионального отделения КПРФ Алексей Савинцев открыто высказался в поддержку родителей. Это он продолжит делать и дальше, если тема будет удачной. Во-первых, даст возможность коммунистам пропиариться в моменте, а во-вторых, поднять рейтинг партии на средней дистанции», — поговаривают слухачи.

Замглавы УМВД по ХМАО Александр Ерохин рискует должностью из-за конфликтов Фото: Анна Майорова © URA.RU

У главы УМВД ХМАО сложились напряженные отношения с подчиненным

Поговаривают, что у главы югорской полиции Дамира Сатретдинова не сложились отношения с бывшим начальником сургутского УМВД Александром Ероховым, который является одним из его заместителей. Свидетелями противоречий являются все окружное полицейское начальство во время регулярных планерок. «У Ерохова были прекрасные отношения с бывшим главой УМВД ХМАО Василием Романицей, а вот с Сатретдиновым они не сложились, что бросается в глаза во время аппаратных совещаний. Для Александра Михайловича вряд ли это может закончиться чем-то хорошим», — обсуждают сплетники.

Врачи сургутской больницы попытались выполнить план по вакцинации, но чуть не попались полиции Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте «вакцинировался» от коронавируса преступник, находящийся в федеральном розыске

Слухачи рассказывают про конфуз, который произошел в сургутской поликлиники №2 из-за приказа о необходимости вакцинации 60% населения от коронавируса. От безысходности врачи проставляют отметки о прохождении прививок всем прикрепленным к ним жителям, информация о которых имеется в базе данных. По случайности одним из них стал злоумышленник, находящийся в федеральном розыске. «Полицейским пришло оповещение из „Госуслуг“, что преступник, находящийся в розыске, поставил себе прививку от коронавируса. Они незамедлительно приехали в поликлинику, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что его включили в список для того, чтобы выполнить план вакцинации. Скандала еле-еле удалось избежать», — смеются силовики.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.