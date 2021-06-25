В ХМАО кланы бьются за место в Госдуме

В партии «Справедливая Россия» развернулась борьба кланов из-за проходного места на выборах в Госдуму в региональной группе, куда входит ХМАО, Томская область и Кузбасс. Ожидалось, что список возглавит предприниматель из Югры Александр Клишин. Но в ходе съезда СР 26 июня лидером списка стал сподвижник сопредседателя партии Захара Прилепина — Николай Новичков. А бизнесмен из ХМАО будет бороться за место по спискам в Оренбурге. Об интригах в «СР» URA.RU рассказал источник внутри партии.
«Клишин весной и вступил в „Справедливую Россию“, потому что ему было обещано место в Госдуме по партийным спискам. Взамен он должен был спонсировать избирательную кампанию эсеров в Югре. Такие договоренности были достигнуты на уровне регионального отделения и даже согласованы с руководством „СР“ в Москве. Незадолго до федерального съезда партии неожиданно принимается решение, что список по ХМАО, Томской и Кемеровской области возглавит Новичков, который, в принципе не имеет никакого отношения к этим регионам, но является одним из сподвижников [Захара] Прилепина и относится к его клану. А Клишину предложили попытать счастья в Оренбургской области, где он стоит вторым номером в партийном списке. Это означает зайти в новый для себя регион и фактически за два с половиной месяца, „с нуля“ провести избирательную кампанию», — сообщил инсайдер.
Он также объяснил причины интереса московских эсеров к региональной группе, куда входит Югра: «ХМАО и Томская область на хорошем счету у федерального руководства партии. В этой избирательной кампании они добавили еще и Кузбасс. Теперь в общей сложности там три миллиона избирателей, а чтобы пройти в Госдуму по партийным спискам — необходимо получить поддержку ста тысяч человек. Это вполне реально».
Лидер югорских эсеров Михаил Сердюк в разговоре с URA.RU отрицает факт существования договоренностей о том, что Клишин должен был возглавить список кандидатов в депутаты Госдумы от ХМАО, Томской и Кемеровской области.
«Такого не было и все окончательные решения принимает съезд, который состоялся 26 июня. У нас мощная региональная группа. Мы рассчитываем, что точно получим одно место в Госдуму.
Новичкова я знаю еще по работе с партией «Родина». Ну и будем соперничать с другими претендентами в депутаты Госдумы на одномандатных округах. Думаю, что составим им серьезную конкуренцию», — считает Сердюк.
Новичков в беседе с журналистом агентства назвал борьбу с Клишиным за первое место в списке — элементом партийной дискуссии. «Это партийная дискуссия, она касалась не только этой партийной группы. Она касалась всех региональных групп. Это нормальная ситуация, мы демократическая партия с серьезными демократическими традициями. Люди вправе предлагать разные мнения и спорить. В нашей партии, в отличии от других, это приветствуется. Были разные предложения, но в итоге решение было принято такое, какое принято, чему я рад. Считаю, что есть все шансы, чтобы получить место в парламенте», — прокомментировал Новичков. Сам Клишин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Еще один собеседник URA.RU среди эсеров считает, что Клишин не успел набрать достаточный аппаратный вес внутри партии, чтобы решить вопрос о выдвижении в Госдуму на своих условиях. «Какие бы договоренности не были на региональном уровне, но все решает Москва. Клишину нужно было начинать работу со „Справедливой Россией“ года два назад, а он в это время метался из партии в партию, то КПРФ, то „Новые люди“, и лишь весной пришел в „Справедливую Россию“. Он успел объединить вокруг себя лишь часть югорских партийцев и сторонников эсеров.Но это слишком мелкий клан, чтобы иметь влияние на уровне московского партийного истеблишмента. Впрочем, в Оренбурге неплохой избирательный округ. Там по социологии рейтинг партии около восьми процентов. Этого достаточно, чтобы рассчитывать на кресло в Госдуме, даже со второго места в партийном списке», — считает инсайдер.
Президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре c журналистом агентства отметил, что в политике изменения договоренностей — вполне обычное дело. «Политика — дело тонкое и закрытое. Не всегда все договоренности открыты и обсуждаются всеми и сразу. Иногда такие вещи происходят кулуарно и они ничем не закреплены. Ну и конечно нужно учитывать, что когда партия увеличивается еще на две политические единицы, то внутренние настройки меняются и начинают проявляться как-то по новому», — заключается эксперт.
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