В ХМАО кланы бьются за место в Госдуме

Решение о кандидатуре в депутаты Госдумы от ХМАО принимала «большая тройка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В партии «Справедливая Россия» развернулась борьба кланов из-за проходного места на выборах в Госдуму в региональной группе, куда входит ХМАО, Томская область и Кузбасс. Ожидалось, что список возглавит предприниматель из Югры Александр Клишин. Но в ходе съезда СР 26 июня лидером списка стал сподвижник сопредседателя партии Захара Прилепина — Николай Новичков. А бизнесмен из ХМАО будет бороться за место по спискам в Оренбурге. Об интригах в «СР» URA.RU рассказал источник внутри партии.

Окончательные списки кандидатов представили на федеральном съезде партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Клишин весной и вступил в „Справедливую Россию“, потому что ему было обещано место в Госдуме по партийным спискам. Взамен он должен был спонсировать избирательную кампанию эсеров в Югре. Такие договоренности были достигнуты на уровне регионального отделения и даже согласованы с руководством „СР“ в Москве. Незадолго до федерального съезда партии неожиданно принимается решение, что список по ХМАО, Томской и Кемеровской области возглавит Новичков, который, в принципе не имеет никакого отношения к этим регионам, но является одним из сподвижников [Захара] Прилепина и относится к его клану. А Клишину предложили попытать счастья в Оренбургской области, где он стоит вторым номером в партийном списке. Это означает зайти в новый для себя регион и фактически за два с половиной месяца, „с нуля“ провести избирательную кампанию», — сообщил инсайдер.

Он также объяснил причины интереса московских эсеров к региональной группе, куда входит Югра: «ХМАО и Томская область на хорошем счету у федерального руководства партии. В этой избирательной кампании они добавили еще и Кузбасс. Теперь в общей сложности там три миллиона избирателей, а чтобы пройти в Госдуму по партийным спискам — необходимо получить поддержку ста тысяч человек. Это вполне реально».

Лидер югорских эсеров Михаил Сердюк в разговоре с URA.RU отрицает факт существования договоренностей о том, что Клишин должен был возглавить список кандидатов в депутаты Госдумы от ХМАО, Томской и Кемеровской области.

«Такого не было и все окончательные решения принимает съезд, который состоялся 26 июня. У нас мощная региональная группа. Мы рассчитываем, что точно получим одно место в Госдуму.

Новичкова я знаю еще по работе с партией «Родина». Ну и будем соперничать с другими претендентами в депутаты Госдумы на одномандатных округах. Думаю, что составим им серьезную конкуренцию», — считает Сердюк.

Новичков в беседе с журналистом агентства назвал борьбу с Клишиным за первое место в списке — элементом партийной дискуссии. «Это партийная дискуссия, она касалась не только этой партийной группы. Она касалась всех региональных групп. Это нормальная ситуация, мы демократическая партия с серьезными демократическими традициями. Люди вправе предлагать разные мнения и спорить. В нашей партии, в отличии от других, это приветствуется. Были разные предложения, но в итоге решение было принято такое, какое принято, чему я рад. Считаю, что есть все шансы, чтобы получить место в парламенте», — прокомментировал Новичков. Сам Клишин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Югорский эсер Александр Клишин отправится в Оренбург на незнакомый избирательный округ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще один собеседник URA.RU среди эсеров считает, что Клишин не успел набрать достаточный аппаратный вес внутри партии, чтобы решить вопрос о выдвижении в Госдуму на своих условиях. «Какие бы договоренности не были на региональном уровне, но все решает Москва. Клишину нужно было начинать работу со „Справедливой Россией“ года два назад, а он в это время метался из партии в партию, то КПРФ, то „Новые люди“, и лишь весной пришел в „Справедливую Россию“. Он успел объединить вокруг себя лишь часть югорских партийцев и сторонников эсеров.Но это слишком мелкий клан, чтобы иметь влияние на уровне московского партийного истеблишмента. Впрочем, в Оренбурге неплохой избирательный округ. Там по социологии рейтинг партии около восьми процентов. Этого достаточно, чтобы рассчитывать на кресло в Госдуме, даже со второго места в партийном списке», — считает инсайдер.

Президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре c журналистом агентства отметил, что в политике изменения договоренностей — вполне обычное дело. «Политика — дело тонкое и закрытое. Не всегда все договоренности открыты и обсуждаются всеми и сразу. Иногда такие вещи происходят кулуарно и они ничем не закреплены. Ну и конечно нужно учитывать, что когда партия увеличивается еще на две политические единицы, то внутренние настройки меняются и начинают проявляться как-то по новому», — заключается эксперт.